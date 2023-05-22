 القوات الأوكرانية تواصل الاستعداد للهجوم المضاد | DW الأخبار | DW | 02.06.2023

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DW الأخبار

القوات الأوكرانية تواصل الاستعداد للهجوم المضاد

تستعد القوات الأوكرانية لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره من أجل استعادة مدن في الشرق من القوات الروسية. وتعد حرب المدن تحديا كبيرا لا تخلو من المخاطر على حياة الجنود الأوكران. المزيد في تقرير دويتشه فيله من أوكرانيا.

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