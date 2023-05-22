القوات الأوكرانية تواصل الاستعداد للهجوم المضاد

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تستعد القوات الأوكرانية لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره من أجل استعادة مدن في الشرق من القوات الروسية. وتعد حرب المدن تحديا كبيرا لا تخلو من المخاطر على حياة الجنود الأوكران. المزيد في تقرير دويتشه فيله من أوكرانيا.
بعد اتهام روسيا أوكرانيا باستهداف مبان في موسكو بطائرات مسيرة، حّمل مسؤولون روس كييف مسؤولية قصف مصفاة نفط روسية وبلدة على الحدود، بينما يستمر القصف الروسي لأوكرانيا. وقال الجيش الروسي إنه "دمر آخر سفينة حربية أوكرانية".
مجددا، العاصمة كييف هدفٌ لهجمات صاروخية روسية، في حملة هي الخامسة عشر منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا. صواريخ كروز استخدمت في الهجوم وفق الجيش الأوكراني الذي قال إن بعضها استهدف وسط كييف والسكان يهرعون إلى الملاجئ.
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي إلى السعودية لحضور القمة العربية، التي يشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد، حليف موسكو، بعد غياب لأكثر من عقد من الزمان. وهذه أول زيارة لزيلينسكي للمنطقة منذ الغزو الروسي لبلاده.
في تصريحات جديدة قال الجنرال مارك ميلي، أرفع مسؤول عسكري في البنتاغون، إن "روسيا لن تكسب عسكريا هذه الحرب". وفيما تشير توقعات ميلي إلى أنّ الحرب ستطول، أعلن مستشار زيلينسكي أن الهجوم الأوكراني المضاد "متواصل منذ أيام".
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