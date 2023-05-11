 القوات الأوكرانية تقف سدا منيعا أمام العدوان الروسي للتقدم في مدينة فوليدار | DW الأخبار | DW | 12.05.2023

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DW الأخبار

القوات الأوكرانية تقف سدا منيعا أمام العدوان الروسي للتقدم في مدينة فوليدار

مع مرور الوقت بدأت القوات الأوكرانية تستعيد قوتها في دونيتسك ويحاول الجيش الأوكراني الحفاظ على خط الدفاع ويستعد لشن هجوم مضاد. وشهدت بلدة فوليدار أعنف اشتباكات بين الجيشين الروسي والأوكراني .

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