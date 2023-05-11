القوات الأوكرانية تقف سدا منيعا أمام العدوان الروسي للتقدم في مدينة فوليدار

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مع مرور الوقت بدأت القوات الأوكرانية تستعيد قوتها في دونيتسك ويحاول الجيش الأوكراني الحفاظ على خط الدفاع ويستعد لشن هجوم مضاد. وشهدت بلدة فوليدار أعنف اشتباكات بين الجيشين الروسي والأوكراني .
قال الجيش البريطاني إن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من أراضٍ في باخموت تحت وطأة هجمات روسية عنيفة تشارك فيها فاغنر. فيما أكد مسؤولون أوكرانيون أن الروس يستخدمون وحداتهم الأكثر احترافية مع كثافة نيرانية شديدة.
في وقت يشهد القتال جمودا نسبيا، وهو ما يرغب حلفاء كييف في تغييره من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات تسمح بشن هجوم مضاد جديد، تشتد الضغوط على برلين لتسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف.
أكدت أوكرانيا أن قواتها هي من استهدفت الوحدات العسكرية الروسية في ماكيفكا وأسفرت عن مقتل عشرات الجنود الروس. وأثار الإعلان عن هذه الخسائر الفادحة انتقادات للقيادة العسكرية الروسية لتخزين ذخائر في مكان غير محمي.
أوكرانيا تعلن عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم في الجنوب. وروسيا تقر بسحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف، لكنها تتحدث عن إعادة انتشار.
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