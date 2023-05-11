القوات الأوكرانية تقف سدا منيعا أمام العدوان الروسي للتقدم في مدينة فوليدار

أوكرانيا تعلن مسؤوليتها.. غضب في روسيا بعد مقتل عشرات الجنود

أكدت أوكرانيا أن قواتها هي من استهدفت الوحدات العسكرية الروسية في ماكيفكا وأسفرت عن مقتل عشرات الجنود الروس. وأثار الإعلان عن هذه الخسائر الفادحة انتقادات للقيادة العسكرية الروسية لتخزين ذخائر في مكان غير محمي.