القوات الأوكرانية تستعيد مدن داخل المناطق التي أعلن بوتين أنها روسية

خبراء أمريكيون: بوتين هو من أمر بالانسحاب من ليمان

قال خبراء عسكريون أمريكيون إن الانسحاب الروسي من مدينة ليمان شرقي أوكرانيا أتى بناء على قرار للرئيس الروسي بوتين. جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه الاستخبارات العسكرية البريطانية أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في العملية.