القوات الأوكرانية تستعيد مدن داخل المناطق التي أعلن بوتين أنها روسية

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أوكرانيا تعلن إن قواتها استعادت مدن في الجنوب والشرق في المناطق التي أعلن فلاديمير بوتين أنها ستكون "روسية إلى الأبد". قناة DW تزور خطوط المواجهة.
أفاد الجيش الأوكراني بتحرير خمس قرى في جنوب البلاد من قبضة قوات روسيا واعترف حاكم منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا بـ"اختراق" أوكراني، مؤكداً أنّ الطيران الروسي "أوقف" التقدم الأوكراني. فيما رفضت ألمانيا "ابتزاز" بوتين.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي باستحواذ موسكو على محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وكان في وقت سابق اليوم قد وقع على قانون الضم غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية بعد "استفتاءات" مثيرة للجدل.
قال خبراء عسكريون أمريكيون إن الانسحاب الروسي من مدينة ليمان شرقي أوكرانيا أتى بناء على قرار للرئيس الروسي بوتين. جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه الاستخبارات العسكرية البريطانية أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في العملية.
بعد السيطرة على ليمان تمكنت القوات الأوكرانية من أن تضيف إلى قائمة "انتصاراتها" بلدتين جيددتين في منطقة خيرسون، فيما تشهد عملية التعبئة الإلزامية في روسيا انتكاسة إضافية بإعادة الألوف وإقالة مفوض عسكري.
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