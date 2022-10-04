 القوات الأوكرانية تستعيد مدن داخل المناطق التي أعلن بوتين أنها روسية | DW الأخبار | DW | 05.10.2022

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DW الأخبار

القوات الأوكرانية تستعيد مدن داخل المناطق التي أعلن بوتين أنها روسية

أوكرانيا تعلن إن قواتها استعادت مدن في الجنوب والشرق في المناطق التي أعلن فلاديمير بوتين أنها ستكون "روسية إلى الأبد". قناة DW تزور خطوط المواجهة.

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KHERSON, UKRAINE SEPTEMBER 26, 2022: A detainee votes in a Kherson Region referendum on joining Russia at pre-trial detention centre No 1. DPR, LPR, Kherson and Zaporizhzhia Regions hold referendums to join Russia on September 23-27. Stringer/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS143F7A

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A view shows the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in the course of Ukraine-Russia conflict outside the Russian-controlled city of Enerhodar in the Zaporizhzhia region, Ukraine August 4, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

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Russian President Vladimir Putin attends a ceremony to declare the annexation of the Russian-controlled territories of four Ukraine's Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia regions, after holding what Russian authorities called referendums in the occupied areas of Ukraine that were condemned by Kyiv and governments worldwide, in the Georgievsky Hall of the Great Kremlin Palace in Moscow, Russia, September 30, 2022. Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

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Ukrainian servicemen drive a T-80 tank that they claimed had been captured from the Russian army, in Bakhmut, Ukraine, Sunday, Oct. 2, 2022. (AP Photo/Inna Varenytsia)

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