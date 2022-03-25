 القوات الأوكرانية تستعيد بلدة إيربين قرب كييف | DW الأخبار | DW | 29.03.2022

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DW الأخبار

القوات الأوكرانية تستعيد بلدة إيربين قرب كييف

أعلن الجيش الأوكراني أنه استطاع تحقيق مكاسب واستعادة أراض كانت قد احتلتها القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة. وتمكنت القوات الأوكرانية من استعادة بلدة إيربيربين قرب كييف.

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