القوات الأوكرانية تستعيد بلدة إيربين قرب كييف

واقع جديد.. الغزو الروسي يغير خارطة التحالفات في أوروبا!

رغم أنّ الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة واجهت الغزو الروسي لأوكرانيا بموقف جماعي، ظهرت عدة اتجاهات سعت لتغليب المصالح الذاتية في بعض الأحيان. هذا الواقع أفرز تحالفات جديدة داخل الأسرة الأوروبية. ما هي أبرزها؟