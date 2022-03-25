القوات الأوكرانية تستعيد بلدة إيربين قرب كييف

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أعلن الجيش الأوكراني أنه استطاع تحقيق مكاسب واستعادة أراض كانت قد احتلتها القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة.
وتمكنت القوات الأوكرانية من استعادة بلدة إيربيربين قرب كييف.
جولة مفاوضات بين الجانب الأوكراني والروسي في أنقرة، ووكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية تطمئن عن وضع منشأة نووية في خاركييف قالت السلطات الأوكرانية إنها قصفت السبت. وموسكو تربط السلاح النووي بتهديد الدولة الروسية.
أعلنت روسيا أنها ستقلص بشكل "جذري" نشاطها العسكري في شمال أوكرانيا وبما يشمل المناطق القريبة من كييف، وذلك عقب محادثات "بناءة" في إسطنبول، فيما أكدت أوكرانيا إحراز تقدم كاف في المحادثات بما يسمح بلقاء رئيسي البلدين.
رغم أنّ الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة واجهت الغزو الروسي لأوكرانيا بموقف جماعي، ظهرت عدة اتجاهات سعت لتغليب المصالح الذاتية في بعض الأحيان. هذا الواقع أفرز تحالفات جديدة داخل الأسرة الأوروبية. ما هي أبرزها؟
كشف تقرير استخباراتي غربي عن تقدم أوكراني وتراجع روسي في محيط كييف، مع استمرار القصف الروسي على العاصمة ومدن أخرى، أبرزها ماريوبول المحاصرة، وسط جهود جديدة لإجلاء سكان المدينة.
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