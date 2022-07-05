القوات الأوكرانية تستعد لهجوم واسع تشنه القوات الروسية في منطقة دونيتسك

تعرض بيلجورود للقصف ـ الجيش الأوكراني يستهدف العمق الروسي؟

أكد حاكم إقليم بيلجورود الروسي الواقع قرب الحدود مع أوكرانيا أن انفجارات في المدينة أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما تضررت عشرات المباني. وعادة ما يوجه الروس الاتهامات للجيش الأوكراني بقصف تلك المناطق، دون أن تؤكد كييف ذلك.