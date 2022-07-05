القوات الأوكرانية تستعد لهجوم واسع تشنه القوات الروسية في منطقة دونيتسك

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القوات الأوكرانية تستعد لهجوم بري واسع تشنه القوات الروسية في منطقة دونيتسك الصناعية في شرق البلاد. والحاكم المحلي يقول إنه لم يعد هناك مكان آمن الآن، وحث السكان على المغادرة
روسيا تقول إنها باتت تسيطر بالكامل على إقليم لوهانسك، بينما يرد مسؤول أوكراني أن القتال حول دونباس "لم ينته بعد" وأن الأمر يتعلق بانسحاب تكتيكي.
انسحبت القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك، ما جعل روسيا، مع حلفائها تسيطر على كامل منطقة لوهانسك، حيث قامت "جمهورية" انفصالية. الرئيس زيلينسكي أقرّ بانسحاب قواته من المدينة لكنه تعهد باستعادة السيطرة على المنطقة.
يتواصل خروج المدنيين من مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وهي إحدى النقاط الرئيسية لإحكام روسيا السيطرة على حوض دونباس بالكامل. فيما حذر الرئيس الروسي السابق ميدفيديف من "العبث مع قوة نووية مثل روسيا".
أكد حاكم إقليم بيلجورود الروسي الواقع قرب الحدود مع أوكرانيا أن انفجارات في المدينة أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما تضررت عشرات المباني. وعادة ما يوجه الروس الاتهامات للجيش الأوكراني بقصف تلك المناطق، دون أن تؤكد كييف ذلك.
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