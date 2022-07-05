 القوات الأوكرانية تستعد لهجوم واسع تشنه القوات الروسية في منطقة دونيتسك | DW الأخبار | DW | 07.07.2022

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DW الأخبار

القوات الأوكرانية تستعد لهجوم واسع تشنه القوات الروسية في منطقة دونيتسك

القوات الأوكرانية تستعد لهجوم بري واسع تشنه القوات الروسية في منطقة دونيتسك الصناعية في شرق البلاد. والحاكم المحلي يقول إنه لم يعد هناك مكان آمن الآن، وحث السكان على المغادرة

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