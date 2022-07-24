 القوات الأوكرانية تتاهب لاستعادة منطقة خيرسون وروسيا تحشد قواتها هناك | DW الأخبار | DW | 25.07.2022

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DW الأخبار

القوات الأوكرانية تتاهب لاستعادة منطقة خيرسون وروسيا تحشد قواتها هناك

تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب. فيما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب له باستعادة خيرسون .

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