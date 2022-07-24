القوات الأوكرانية تتاهب لاستعادة منطقة خيرسون وروسيا تحشد قواتها هناك

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تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب. فيما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب له باستعادة خيرسون .
أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الحرب على اوكرانيا هي "حرب ضد وحدة أوروبا وقيمها" يأتي ذلك في وقت تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب.
قال الجيش الأوكراني إنه بدأ هجوما مضادا ضد القوات الروسية التي تحتل أجزاء من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، والقيادة الموالية لموسكو تؤكد وقوع الهجوم. وتتوقّع كييف هجومًا جديدًا للجيش الروسي على مدن استراتيجية شرق البلاد.
لايزال الغموض يلف مصير محاصيل الحبوب الأوكرانية، غداة وساطة تركية لتسهيل تصديرها، في حين يواصل الجيش الروسي قصفه شرق أوكرانيا وجنوبها. فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف جسر استراتيجي في خيرسون.
بعد مقتل 23 شخصًا على الأقل في قصف روسي على مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، أدان الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الهجوم "المروع"، في حين دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى "محكمة خاصة" للجرائم الروسية المرتكبة في بلاده.
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