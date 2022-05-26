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القوات الأوكرانية تؤكد إجبار الرروس على التراجع في سيفيرودونتسك

مع تخطي الحرب في أوكرانيا عتبة المئة يوم، أكدت أوكرانيا أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في سيفيرودونتسك كبرى مدن دونباس حيث تركز موسكو هجومها على أمل السيطرة الكاملة على هذه المنطقة.