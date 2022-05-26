 القوات الأوكرانية تؤكد إجبار الرروس على التراجع في سيفيرودونتسك | DW الأخبار | DW | 04.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

القوات الأوكرانية تؤكد إجبار الرروس على التراجع في سيفيرودونتسك

مع تخطي الحرب في أوكرانيا عتبة المئة يوم، أكدت أوكرانيا أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في سيفيرودونتسك كبرى مدن دونباس حيث تركز موسكو هجومها على أمل السيطرة الكاملة على هذه المنطقة.

مشاهدة الفيديو 01:47

المزيد من المركز الإعلامي

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تقصف 40 بلدة وتحاصر بعض المدن الأوكرانية

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تقصف 40 بلدة 26.05.2022

زيادة حدة القتال في دونباس تدفع سكان ليمان الذين كانوا صامدين إلى الفرار والبحث عن أماكن أكثر أمنا

موسكو تقول إنة قواتها تسيطر على ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا 28.05.2022

معارك عنيفة داخل وحول مدينة سيفيرودونتسك الصناعية وحاكم المدينة يؤكد سقوط قتلى

روسيا تكثف هجماتها على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا 25.05.2022

Zerstörte Gebäude in der Nähe von Kiew Thema: Freiwillige Helfer aus Weißrussland in Kiew, Ukraine © privat

تصاعد المعارك في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.. ما أسبابه؟ 20.05.2022

المزيد DW الأخبار

فتح معرضُ الكتاب الدولي أبوابه أمام الزوار أمس الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، والذي سيستمر حتى 12 من الشهر الجاري.

افتتاح الدورة 27 لمعرض الكتاب الدولي بالرباط 04.06.2022

وزير النقل البافاري: خلل فني قد يكون سبب وقوع حادث القطار في ولاية بافاريا

أربعة قتلى على الأقل في حادث قطار قرب منتجع في ألمانيا 04.06.2022

قبل 33 عاماً هاجم الجيش الشعبي الصيني المتظاهرين العزل وقتل المئات منهم.

مرور 33 عاماً على مجزرة ميدان السماء في بكين 04.06.2022

باكستان: غضب عارم بسبب ارتفاع أسعار الوقود غير المسبوق

باكستان: غضب عارم بسبب ارتفاع أسعار الوقود غير المسبوق 04.06.2022

اقرأ أيضا

HANDOUT - 02.06.2022, Ukraine, Kiew: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Die Ansprache fand am 99. Tag der russischen Invasion und des Krieges in der Ukraine statt. Foto: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

100 يوم على الغزو الروسي.. زيلينسكي واثق بالنصر 04.06.2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده ستنتصر على روسيا في اليوم المئة من الغزو الروسي، فيما أكدت موسكو التي تركز قواتها في منطقة دونباس الشرقية أنها حققت "بعض" أهدافها.

30.05.2022 TOPSHOT - Smoke rises in the city of Severodonetsk during heavy fightings between Ukrainian and Russian troops at eastern Ukrainian region of Donbas on May 30, 2022, on the 96th day of the Russian invasion of Ukraine. - EU leaders will try to overcome Hungary's rejection of a Russian oil embargo on May 30, 2022 as part of a further tightening of sanctions against Moscow, whose forces are advancing in eastern Ukraine, with fighting in the heart of the key city of Severodonetsk. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

أسلحة نوعية في طريقها إلى كييف بعد مكاسب روسية في دونباس 02.06.2022

في الوقت الذي وصلت فيه القوات الروسية إلى مركز مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في شرق أوكرانيا، تحاول واشنطن تعزيز موقف أوكرانيا من خلال دعمها بأنظمة صواريخ متطورة.

30.05.2022 TOPSHOT - Smoke rises in the city of Severodonetsk during heavy fightings between Ukrainian and Russian troops at eastern Ukrainian region of Donbas on May 30, 2022, on the 96th day of the Russian invasion of Ukraine. - EU leaders will try to overcome Hungary's rejection of a Russian oil embargo on May 30, 2022 as part of a further tightening of sanctions against Moscow, whose forces are advancing in eastern Ukraine, with fighting in the heart of the key city of Severodonetsk. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

روسيا تسيطر على معظم مدينة سفيرودونيتسك آخر معقل للأوكران في لوهانسك 31.05.2022

أفادت مصادر أوكرانية بأن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعتبر هدفا رئيسيا للجيش الروسي وآخر معقل تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسك. وأوكرانيا تحدد آلاف جرائم حرب محتملة في منطقة دونباس.

Smoke and dirt rise from the city of Severodonetsk, during shelling in the eastern Ukrainian region of Donbas, on May 26, 2022, amid Russia's military invasion launched on Ukraine. - Ukraine said may 26 the war in the east of the country had hit its fiercest level yet as it urged Western allies to match words with support against invading Russian forces. Moscow's troops are pushing into the industrial Donbas region after failing to take the capital Kyiv, closing in on several urban centres including the strategically located Severodonetsk and Lysychansk. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

روسيا تتقدم في دونباس وأوكرانيا تنتظر أسلحة نوعية من حلفائها 27.05.2022

في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.