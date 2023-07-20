 القهوة وحساسية "عدم تحمل الهيستامين".. هذا ما عليك معرفته! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.07.2023

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صحة

القهوة وحساسية "عدم تحمل الهيستامين".. هذا ما عليك معرفته!

إذا كنت تعاني من حساسية "عدم تحمل الهيستامين"، يوصى بتناول أطعمة ومشروبات لا تحتوي على هذه المادة. فماذا عن القهوة؟ هل تحتوي على الهيستامين أو تزيد من الحساسية؟ هنا ما تحتاج معرفته ومراعاته!

سيدة تضيف السكر إلى القهوة (أرشيف)

هل تزيد القهوة من حساسية "عدم تحمل الهيستامين"؟

يوجد "الهستامين" في العديد من الأطعمة. لكن الجسم نفسه ينتج هذا الوسيط العصبي. وباعتباره مادة وسيطة، فهو يشارك في التحكم في تفاعلات وعمليات مختلفة في الجسم مثل دورة النوم والاستيقاظ، وردود الفعل التحسسية أو الالتهابات.

مختارات

فإذا تسبب استهلاك الأطعمة المحتوية على الهيستامين في حدوث مشكلات صحية، فإن الخبراء يتحدثون وقتها عن "عدم تحمل الهيستامين" (حساسية). ورغم أن غالبية أنوع القهوة لا تحتوي عادةً على الهيستامين، لكن لا يزال بإمكان المشروب المفضل للملايين أن يزيد من سوء حالة الحساسية، كما ذكر موقع "تي-أونلاين الألماني".

عدم تحمل الهيستامين: كيف يتفاعل الجسم؟
يتشكل الهيستامين باستمرار في الجسم نفسه، ولكن يتم تناوله أيضًا مع الطعام. إذا تراكم في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى بعض الأمراض. لذلك، إذا كنت تعاني من عدم تحمل الهيستامين، فعليك تجنب الأطعمة الغنية بهذه المادة. بهذه الطريقة، يمكن تجنب أعراض مثل الطفح الجلدي أو الإسهال أو الصداع في كثير من الحالات.

لكن اتباع نظام غذائي "منخفض الهستامين" لا يكفي دائمًا. والسبب أنه يمكن أن تؤدي العوامل الأخرى أيضًا إلى تراكم هذه المادة في الجسم. تحتوي بعض الأطعمة على نسبة منخفضة من الهيستامين، إلا أنها تحتوي على مواد تثبط الإنزيمات التي عادةً ما تكسر الهيستامين في الجسم (ديامين أوكسيديز وهستامين إن ميثيل ترانسفيراز).

القهوة تمنع تحلل الهيستامين!
القهوة هي أحد المشروبات التي تمنع تحلل الهيستامين في الجسم، كما ذكر موقع "غيزوندهايت إنفورماتسيون" (معلومات صحية) الألماني. وأوضح الموقع أنه بالرغم من أن القهوة بالكاد تحتوي على الهيستامين نفسه، لكن الكافيين الذي تحتويه القهوة يزيد من تكدس الهيستامين في الجسم.

ويرجح علماء في أن الكافيين يعيق تكسير الهيستامين عن طريق تثبيط إنزيم "ديامين أوكسيديز". بهذه الطريقة، يمكن أن يتسبب استهلاك القهوة في ظهور أعراض عدم تحمل الهيستامين أو تفاقمها.

لذلك، إذا كنت تعاني من عدم تحمل الهيستامين، عليك تناول القهوة بحذر. أحد البدائل الممكنة هو القهوة منزوعة الكافيين. عليك أيضًا أن تكون حذرًا عند تناول مشروبات الطاقة. عادة ما تحتوي أيضًا على الكثير من الكافيين بالإضافة إلى مادة الثيوبرومين. هذه المادة، الموجودة أيضًا في الشوكولاته، مرتبطة بنيويًا بالكافيين ويمكنها أيضًا تثبيط إنزيم "ديامين أوكسيديز".
م.ع.ح

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي