القهوة وحساسية "عدم تحمل الهيستامين".. هذا ما عليك معرفته!

يوجد "الهستامين" في العديد من الأطعمة. لكن الجسم نفسه ينتج هذا الوسيط العصبي. وباعتباره مادة وسيطة، فهو يشارك في التحكم في تفاعلات وعمليات مختلفة في الجسم مثل دورة النوم والاستيقاظ، وردود الفعل التحسسية أو الالتهابات.



فإذا تسبب استهلاك الأطعمة المحتوية على الهيستامين في حدوث مشكلات صحية، فإن الخبراء يتحدثون وقتها عن "عدم تحمل الهيستامين" (حساسية). ورغم أن غالبية أنوع القهوة لا تحتوي عادةً على الهيستامين، لكن لا يزال بإمكان المشروب المفضل للملايين أن يزيد من سوء حالة الحساسية، كما ذكر موقع "تي-أونلاين الألماني".

عدم تحمل الهيستامين: كيف يتفاعل الجسم؟

يتشكل الهيستامين باستمرار في الجسم نفسه، ولكن يتم تناوله أيضًا مع الطعام. إذا تراكم في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى بعض الأمراض. لذلك، إذا كنت تعاني من عدم تحمل الهيستامين، فعليك تجنب الأطعمة الغنية بهذه المادة. بهذه الطريقة، يمكن تجنب أعراض مثل الطفح الجلدي أو الإسهال أو الصداع في كثير من الحالات.

لكن اتباع نظام غذائي "منخفض الهستامين" لا يكفي دائمًا. والسبب أنه يمكن أن تؤدي العوامل الأخرى أيضًا إلى تراكم هذه المادة في الجسم. تحتوي بعض الأطعمة على نسبة منخفضة من الهيستامين، إلا أنها تحتوي على مواد تثبط الإنزيمات التي عادةً ما تكسر الهيستامين في الجسم (ديامين أوكسيديز وهستامين إن ميثيل ترانسفيراز).



القهوة تمنع تحلل الهيستامين!

القهوة هي أحد المشروبات التي تمنع تحلل الهيستامين في الجسم، كما ذكر موقع "غيزوندهايت إنفورماتسيون" (معلومات صحية) الألماني. وأوضح الموقع أنه بالرغم من أن القهوة بالكاد تحتوي على الهيستامين نفسه، لكن الكافيين الذي تحتويه القهوة يزيد من تكدس الهيستامين في الجسم.

ويرجح علماء في أن الكافيين يعيق تكسير الهيستامين عن طريق تثبيط إنزيم "ديامين أوكسيديز". بهذه الطريقة، يمكن أن يتسبب استهلاك القهوة في ظهور أعراض عدم تحمل الهيستامين أو تفاقمها.



لذلك، إذا كنت تعاني من عدم تحمل الهيستامين، عليك تناول القهوة بحذر. أحد البدائل الممكنة هو القهوة منزوعة الكافيين. عليك أيضًا أن تكون حذرًا عند تناول مشروبات الطاقة. عادة ما تحتوي أيضًا على الكثير من الكافيين بالإضافة إلى مادة الثيوبرومين. هذه المادة، الموجودة أيضًا في الشوكولاته، مرتبطة بنيويًا بالكافيين ويمكنها أيضًا تثبيط إنزيم "ديامين أوكسيديز".

م.ع.ح