القهوة تخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.. لكن بشرط!

كان يُعتقد أن القهوة ضارة للناس الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول. ولكن علماء من جامعة مكماستر الكندية توصلوا إلى نتيجة تنسف ذلك الاعتقاد. حيث وجد الباحثون أن الكافايين الموجود في القهوة يقوم بتخفيض مستوى الكوليسترول، كما ينقل موقع "ميديكال نيوز" المختص بالأخبار الطبية.

المشكلة يقول الباحثون ليست في الكافايين وإنما في الارتباط الكيميائي بين عنصري "الكافيستول"(cafestol) و"القهويول" (kahweol). فوجودهما معا يرفع مستوى الكوليسترول.

ما العمل إذاً؟ الحل بسيط وهو بتناول القهوة المفلترة. حيث ينجح الفلتر في تخفيف كمية الكافيستول" و"القهويول" إلى حد كبير.

وقبل هذه الدراسة أظهرت دراسات حديثة فائدة القهوة والشاي على القلب والأوعية الدموية. والآن تم التأكد من هذا الارتباط وهو أن الكافيين فيهما يخفض مستوى الكوليسترول الضار.

فالكافايين، بحسب الدراسة يمنع إنتاج بروتين SREBP2“". وهذا البروتين يخفض إنتاج بروتين "PCSK9" في الدورة الدموية. وهنا تكون المشكلة لأن بروتين PCSK9 يدعم عمل الكبد في التخلص من الكوليسترول الضار من نوع "ل.د.ل".

ولذلك فإن تناول القهوة يؤدي بالنتيجة إلى تحسين قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول الضار، كما يشرح البروفيسور ريتشارد أوستن، المشرف على دراسة الجامعة الكندية.

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