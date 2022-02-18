 القهوة تخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.. لكن بشرط! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.02.2022

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صحة

القهوة تخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.. لكن بشرط!

للقهوة  تأثير مفيد فيما يتعلق بالكوليسترول الضار للجسم، عكس ما كان شائعا عنها. دراسة كندية تقدم تفاصيل دقيقة عن دور "الكافايين" في خفض مستوى الكوليسترول الضار. فكيف يتم ذلك؟

القهوة

للقهوة المفلترة مفعول جيد، بحسب الدراسة الكندية، في خفض مستوى الكوليسترول الضار

كان يُعتقد أن القهوة ضارة للناس الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول. ولكن علماء من جامعة مكماستر الكندية توصلوا إلى نتيجة تنسف ذلك الاعتقاد. حيث وجد الباحثون أن الكافايين الموجود في القهوة يقوم بتخفيض مستوى الكوليسترول، كما ينقل موقع "ميديكال نيوز" المختص بالأخبار الطبية.

المشكلة يقول الباحثون ليست في الكافايين وإنما في الارتباط الكيميائي بين عنصري "الكافيستول"(cafestol)  و"القهويول" (kahweol). فوجودهما معا يرفع مستوى الكوليسترول.

ما العمل إذاً؟ الحل بسيط وهو بتناول القهوة المفلترة. حيث ينجح الفلتر في تخفيف كمية الكافيستول"  و"القهويول" إلى حد كبير.

وقبل هذه الدراسة أظهرت دراسات حديثة فائدة القهوة والشاي على القلب والأوعية الدموية. والآن تم التأكد من هذا الارتباط وهو أن الكافيين فيهما يخفض مستوى الكوليسترول الضار.

فالكافايين، بحسب الدراسة يمنع إنتاج بروتين SREBP2“". وهذا البروتين يخفض إنتاج بروتين "PCSK9" في الدورة الدموية. وهنا تكون المشكلة لأن بروتين PCSK9 يدعم عمل الكبد في التخلص من الكوليسترول الضار من نوع "ل.د.ل".

ولذلك فإن تناول القهوة يؤدي بالنتيجة إلى تحسين قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول الضار، كما يشرح البروفيسور ريتشارد أوستن، المشرف على دراسة الجامعة الكندية.

  • Glastasse mit Tee und Beuteln (Colourbox)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الشاي الأسود أو الأخضر

    بدلاً من القهوة يمكن أن يشعرنا الشاي الأسود أو الأخضر بالنشاط، إذ يحتوي أيضاً على الكافيين الذي يمنحنا تأثيراً محفزاً ويساعدنا في التغلب على الانخفاض الحاد في الأداء. بالمناسبة يتمتع مشروب المتّة بتأثير مماثل أيضاً، وهو مشروب مصنوع من أوراق الشاي المجففة ويشيع شربه في دول أمريكا الجنوبية.

  • Heizen in Deutschland - Thermostat (picture alliance/dpa/O. Spata)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تقليل حرارة الغرفة

    قد يعرف كثيرون هذا الأمر في الحياة اليومية: الحرارة المريحة تمنح أجسامنا شعوراً بالإرهاق وتعزز الشعور بالتعب. لذلك تأكد من تجنب ارتفاع درجة حرارة منزلك أو مكتبك. درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية. أما في غرفة النوم فيجب أن تكون أبرد قليلاً. ومن المهم أيضاً الحفاظ على التهوية بانتظام، فبرودة الهواء تنشط الجسم وتجعل المرء أكثر تنبهاً.

  • Frühling in Deutschland (picture-alliance/blickwinkel)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    جولة في الهواء الطلق

    الغداء على اختلاف أصنافه يشبه بثقله الرصاص في المعدة حين ينشغل الجسم بالهضم. لذلك يُنصح بعدم الجلوس إلى المكتب والاستمرار في العمل بعد وجبة الغداء مباشرة لتجنب الشعور بالتعب. ومن الأفضل القيام بجولة قصيرة في الهواء الطلق بعده مباشرة، فدقائق قليلة فقط تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الذهن وتمتع الجسم بالضوء الطبيعي.

  • ISM 2019 - Sexistische Süßigkeiten (DW/Z. Abbany)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تجنب السكريات

    حين نشعر بالتعب فإن الكثيرين منا يلجأون إلى تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والشوكولاتة والوجبات السريعة. على الرغم من أن السكر يوفر الطاقة للجسم بالفعل، لكن لسوء الحظ لفترة قصيرة قطرة. وبمجرد هضمه يحتاج الجسم إلى التجديد. لهذا يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصحية كالفاكهة. إذ توفر الطاقة وتمنحنا الشعور بالشبع جيداً بسبب الألياف الموجودة فيها.

  • Fotolia Frau Kopfhörer (Andreas Gradin/Fotolia.com)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الموسيقى مصدر للسعادة

    يجب أن تخزن أغانيك المفضلة على هاتفك الذكي دائماً. وحين تشعر بالتعب، ضع سماعات الرأس واضغط على "تشغيل"، فالموسيقى تحفز الحواس وتدفع الجسم لإفراز هرمونات السعادة، ما يجعلها تساعدنا على التقليل من نوبات التعب الحادة.

  • Wassertreten Kneipp (picture-alliance/dpa)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تيار الماء البارد

    سياستيان كنايب هو الراهب الألماني الذي اخترع حوض الماء البارد المسمى باسمه لزيادة تحفيز الدورة الدموية وزيادة نبض القلب. وإذا لم تجد هذا الحوض، فيكفي أن ضع اليدين حتى المعصمين تحت تيار الماء البارد لفترة قصيرة من الزمن في المغسلة يعطي تأثيراً مشابها.


ف.ي/ع.ش

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دراسة: هكذا يغير شرب القهوة قبل الفطور مستوى السكر في الدم

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