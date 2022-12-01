 القنب ـ تدخينه لا يخلو من المخاطر | صحتك بين يديك | DW | 01.12.2022

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صحتك بين يديك

القنب ـ تدخينه لا يخلو من المخاطر

بحسب الأمم المتحدة، يتعاطى نحو 300 مليون شخص في العالم الأعشاب الضارة. يعتبر القنب مُخدّرا خفيفا غير ضار. لكن كلما كان من يتعاطونه أصغر سناً، زادت المخاطر: كالاكتئاب والذُهان.

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Themenbild:Alkoholkonsum in Zeiten von Corona am 04.05.2020 steigt an. Ein Mann sitzt alleine und deprimiert,niedergeschlagen an einem Tisch mit einem Glas und leeren Weinflaschen. @Sven Simon Fotoagentur . GmbH & Co. Pressefoto KG # Prinzess-Luise-Str. 41 # 45479 M u e l h e i m / R u h r # Tel. 0208/9413250 # Fax. 0208/9413260 # GLS Bank # BLZ 430 609 67 # Kto. 4030 025 100 # IBAN DE75 4306 0967 4030 0251 00 # BIC GENODEM1GLS # www.svensimon.net. | Verwendung weltweit

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