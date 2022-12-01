القنب ـ تدخينه لا يخلو من المخاطر

ما سبب زيادة تدخين الحشيش والحديث عنه علنا في الشرق الأوسط؟

تدخين الحشيش على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة نكات حول تعاطيه، تقود إلى المزيد من الانفتاح على تعاطي بعض المخدرات مثل الحشيش، في منطقة الشرق الأوسط التي يستهجن مجتمعها مثل هذه الأمور. لكن ما سبب هذا التغير؟