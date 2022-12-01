القنب ـ تدخينه لا يخلو من المخاطر

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بحسب الأمم المتحدة، يتعاطى نحو 300 مليون شخص في العالم الأعشاب الضارة. يعتبر القنب مُخدّرا خفيفا غير ضار. لكن كلما كان من يتعاطونه أصغر سناً، زادت المخاطر: كالاكتئاب والذُهان.
دعوات في تونس لتعديل ما يعرف بـ "قانون 52" الذي يجرم استهلاك مادة القنب الهندي المنتشرة في البلاد. وفي ظل سجون مكتظة بالموقوفين، يدور الجدل بشأن العقوبات البديلة وإمكانية الترخيص بـ "القنب الطبي" المحظور لأهداف علاجية.
أظهر تقرير أممي بشأن المخدرات أن عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، كما إضفاء الشرعية ساهما في ارتفاع استهلاك القنب عبر العالم. وتقدر المنظمة الأممية عدد المتعاطين للمخدرات بـ 284 مليون شخص، وفق الأرقام المتاحة عام 2020.
تدخين الحشيش على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة نكات حول تعاطيه، تقود إلى المزيد من الانفتاح على تعاطي بعض المخدرات مثل الحشيش، في منطقة الشرق الأوسط التي يستهجن مجتمعها مثل هذه الأمور. لكن ما سبب هذا التغير؟
الحشيش يقي من الإصابة بفيروس كورونا ويزيد المتعة الجنسية، لكنه قد يؤدي إلى ضعف الإدراك واضطرابات نفسية خطيرة وخاصة لدى الشبان. فهل هو علاج أم خطوة على طريق جحيم الإدمان؟ ماذا يُقال في أضراره ومنافعه؟
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