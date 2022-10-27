القنب - دواء للألم مثير الجدل

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القنب ليس له مفعول مخدر فحسب، إذ يستخدم طبياً في علاج عدد من الأمراض المختلفة، بما في ذلك الآلام المزمنة. ولكن هل تمت المبالغة في الفوائد الصحية النبتة؟
يمكن استخدام القنب كمسكن للألم قادر على تقليل الحاجة للمضادات الحيوية، ولكن البحث عن الاستخدامات الطبية للقنب مازال مستمرا. فهل من المبكر إصدار حكم نهائي على المخدر، المعروف أيضا بالحشيش أو الماريجوانا؟
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