 القنب - دواء للألم مثير الجدل | صحتك بين يديك | DW | 27.10.2022

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صحتك بين يديك

القنب - دواء للألم مثير الجدل

القنب ليس له مفعول مخدر فحسب، إذ يستخدم طبياً في علاج عدد من الأمراض المختلفة، بما في ذلك الآلام المزمنة. ولكن هل تمت المبالغة في الفوائد الصحية النبتة؟

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