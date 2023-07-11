 القنابل العنقودية.. خبيثة ومحظورة ومع ذلك لا تزال مستخدمة! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.07.2023

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سياسة واقتصاد

القنابل العنقودية.. خبيثة ومحظورة ومع ذلك لا تزال مستخدمة!

أثار قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ الغزو الروسي، انتقادات كثيرة. فالذخائر العنقودية وعلى غرار الألغام الأرضية، قابلة للانفجار في أي وقت حتى بعد مرور أعوام مخلفة ضحايا معظمهم مدنيون.

القنابل العنقودية لا ينفجر منها عند الارتطام سوى 40 بالمائة، في حين تظل القنابل الأخرى قابلة للانفجار في أي لحظة

القنابل العنقودية لا ينفجر منها عند الارتطام سوى 40 بالمائة، في حين تظل القنابل الأخرى قابلة للانفجار في أي لحظة

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع في إطار حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة
800 مليون دولار ترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أكثر من 40 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وفيما وصف الرئيس جو بايدن نية حكومته بتزويد أوكرانيا بهذه الذخائر بـ"القرار الصعب"، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر: "أود أن أشير إلى أن الروس استخدموا بالفعل الذخائر العنقودية في ساحة المعركة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها ذخائر عنقودية في مخزونها.

مختارات

من جانبها ترفض وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إمداد أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة. فقد سبق لبيربوك أن أكدت في فيينا على أن الحكومة الألمانية ملتزمة  باتفاقية أوسلو. وهي الاتفاقية التي نصت منذ عام 2010 على حظر إنتاج وتخزين الذخائر العنقودية. وقد التزمت الدول المنتمية لهذه الاتفاقية بعدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة.

وتنتمي 110 دول إلى "اتفاقية الذخائر العنقودية" كما أن 13 دولة أخرى وقعت على الاتفاقية لكنها لم تصدق عليها - لذا فهي ليست ملزمة بتنفيذها.

دول كبرى لا تمنع الذخائر العنقودية؟

من المفارقات أن الدول الكبرى لم توقع على اتفاقية منع الذخائر العنقودية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين والهند وكذلك باكستان وأوكرانيا. وخاصة في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية هناك عدد قليل من الدول التي تنتمي لهذه الاتفاقية.

وبالرغم من تطبيق اتفاقية منع الذخائر العنقودية، فقد ارتفع عدد ضحايا القنابل العنقودية بشكل كبير لا سيما في السنوات الأخيرة  بسبب استخدام هذا النوع من الأسلحة وأيضًا بسبب التوثيق الذي أصبح يتم بشكل أفضل. وتم تسجيل نصف الضحايا في سوريا.

وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، استخدم المهاجمون الروس في أوكرانيا الذخائر العنقودية على نطاق واسع. ونتيجة لذلك فقد قُتل وجُرح عدد كبير من المدنيين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوات المسلحة الأوكرانية بدورها استخدمت الذخائر العنقودية.

مباني مدمرة في مدينة خاركيف الأوكرانية. حسب منظمة أمنيستي فقد تم أيضا استخدام القنابل العنقودية

مباني مدمرة في مدينة خاركيف الأوكرانية. حسب منظمة أمنيستي فقد تم أيضا استخدام القنابل العنقودية

وأوضح ريتش وير الباحث في هيومن رايتس ووتش لـ DW: "بصرف النظر عن الآثار المباشرة لهذه الأسلحة فإن لها عواقب دائمة وخطيرة على السكان المدنيين.. العديد من هذه الذخائر الصغيرة لا تنفجر، مما يعرض المدنيين للخطر لعقود".

وحسب الخبراء العسكريين  يمكن للذخائر العنقودية أن تساعد أوكرانيا في شن هجوم مضاد ضد القوات الروسية المتحصنة في الخنادق. بيد أن الخبير الحقوقي وير، يرى أن لدى أوكرانيا طرقًا أخرى للإسراع بنهاية الحرب دون اللجوء إلى هذه القنابل. وأضاف أن على روسيا أيضًا التوقف عن استخدام القنابل العنقودية.

ما هي الذخائر العنقودية بالضبط؟

يتم إسقاط الذخائر العنقودية من الطائرات على شكل قنبلة أو يتم إطلاقها على شكل صواريخ من مدافع الهاوتزر والمدفعية وقاذفات الصواريخ. تحتوي الذخائر العنقودية على مئات القنابل الصغيرة  التي تنتشر في مناطق واسعة  تتفاوت مساحتها بين مساحة ملعب كرة القدم وبين عدة هكتارات، مما يجعلها تتسبب ليس في مقتل الجنود فحسب وإنما أيضا المدنيين والكثير من الأطفال.

تم استخدام القنابل العنقودية منذ الحرب العالمية الثانية واستخدمت أيضًا على سبيل المثال  في حرب الفيتنام عندما أطلقت الولايات المتحدة حوالي 260 مليون قنبلة صغيرة فوق لاوس تاركة دمارا وثلوثا كبيرين.

وحتى بعد مرور عقود من الزمن يمكن أن تتحول القنابل التي لم تنفجر بعد إلى فخ مميت للكثيرين. فالقنابل العنقودية لا ينفجر منها عند الارتطام سوى 40 بالمائة، في حين تظل القنابل الأخرى قابلة للانفجار في أي لحظة مما قد يسبب في مقتل أو تشويه الكثير من الأشخاص، حسب منظمة الإغاثة "هانديكاب انترناشونال".

تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين.

تظل الذخيرة جاهزة للانفجار في أي وقت وهي تعمل بطريقة كارثية مماثلة للألغام الأرضية وتجعل المناطق المتضررة غير صالحة للسكن في بعض الأحيان. فمثلا، وبعد عقود من الحرب الأمريكية في فيتنام لا تزال بعض المناطق في لاوس ملوثة بالكامل.

يتأثر المدنيون على وجه الخصوص من الذخائر العنقودية. فقد أفاد رصد قامت به منظمة "هانديكاب انترناشونال" لعام 2022 أن 97 في المائة من الضحايا في تلك الفترة من المدنيين وأن 66 في المائة من الجرحى والقتلى هم من الأطفال.

ووفقا لمنظمة هانديكاب إنترناشونال، أصبحت أوكرانيا حاليًا الدولة الوحيدة التي تستخدم فيها الذخائر العنقودية، حسب آخر تقييم في أغسطس/آب 2022.

من يصنع الذخائر العنقودية؟

حسب آخر بحث عن الذخائر العنقودية لعام 2022، ُيعتقد أن 16 دولة تنتج ذخائر عنقودية أو تخطط للقيام بذلك في المستقبل. وتشمل هذه الدول مصر والبرازيل والصين واليونان والهند وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وبولندا ورومانيا وروسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن القوات الروسية استخدمت على الأقل نوعين مطورين حديثًا من الذخائر العنقودية في أوكرانيا في عام 2022، وفق ذات المصدر.

وعن إمكانية إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لمنظمة الحد من الأسلحة الأمريكية غير الحكومية:لا "سيصبح الأمرأكثر تصعيدا وتكون له نتائج عكسية ولن يؤدي إلا إلى زيادة الأخطار على المدنيين المحاصرين في مناطق القتال أو الذين سيعودون يوما ما إلى مدنهم ومزارعهم".

شتيفاني هوبنير/هـ.د

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    الكاتب: خالد سلامة