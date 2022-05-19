 القمح والذرة: ما مدى تأثير التغير المناخي عليها؟ | المستقبل الآن | DW | 01.01.2023

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المستقبل الآن

القمح والذرة: ما مدى تأثير التغير المناخي عليها؟

يعتمد أكثر من نصف النظام الغذائي العالمي على ثلاثة أنواع من الحبوب وهي الذرة والقمح والأرز، والتي بدأ إنتاجها يتراجع حتى قبل الحرب في أوكرانيا. فما مدى تأثير التغير المناخي على هذه المواد الغذائية المهمة؟

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