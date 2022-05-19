القمح والذرة: ما مدى تأثير التغير المناخي عليها؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يعتمد أكثر من نصف النظام الغذائي العالمي على ثلاثة أنواع من الحبوب وهي الذرة والقمح والأرز، والتي بدأ إنتاجها يتراجع حتى قبل الحرب في أوكرانيا. فما مدى تأثير التغير المناخي على هذه المواد الغذائية المهمة؟
بمجرد حلول فصل الشتاء يُصاب كثير من الناس بنزلات بردة حادة قد تقعدهم فترات طويلة في المنزل. هذه مجموعة من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم في هذا الفصل من أجل تقوية النظام المناعي والتمتع بصحة جيدة.
إلى جانب الذرة والأرز، لا توجد حبوب أخرى أهم من القمح في التغذية العالمية، إذ يؤمن قمح الخبر وحده 20 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة في العالم. هنا لمحة عما تحتاج معرفته حول تاريخ القمح وأهميته!
أصبح الخبز سلعة نادرة في لبنان بسبب التضخم والغزو الروسي لأوكرانيا وإفلاس الدولة. المخابز باتت تخبز كيسين من الدقيق يوميا فقط. مراسل القناة الألمانية الأولى (ARD) زار مخبزا في مدينة طرابلس اللبنانية وأعد هذا التقرير.
اشترت مصر كميات من القمح الألماني مؤخرا. خطوة قد تفتح المجال أمام دول عربية للتوجه إلى السوق الألمانية. لكن هل يمكن لألمانيا سدّ النقص الحاصل عربيا بسبب الحرب في أوكرانيا؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول