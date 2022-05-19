القمح والذرة: ما مدى تأثير التغير المناخي عليها؟

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يعتمد أكثر من نصف النظام الغذائي العالمي على ثلاثة أنواع من الحبوب وهي الذرة والقمح والأرز، والتي بدأ إنتاجها يتراجع حتى قبل الحرب في أوكرانيا. فما مدى تأثير التغير المناخي على هذه المواد الغذائية المهمة؟
إلى جانب الذرة والأرز، لا توجد حبوب أخرى أهم من القمح في التغذية العالمية، إذ يؤمن قمح الخبر وحده 20 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة في العالم. هنا لمحة عما تحتاج معرفته حول تاريخ القمح وأهميته!
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العالم إلى تسليط الضوء على تفاقم انعدام الأمن الغذائي. هل يمكن أن تساعد حبوب الدخن التي تم تجاهلها في الماضي في إطعام سكان العالم في عصر أزمة المناخ؟ وما هي تأثيراتها على البيئة؟
تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب عالميا، ومسّ الارتفاع دولا منتجة للقمح مما يثير مخاوف بتداعيات كبيرة على الدول المستوردة، خاصة العربية التي تعتمد بعضها على القمح الروسي والأوكراني.
يطال الارتفاع المستمر في أسعار القمح تكاليف صناعة الخبز الذي يُعد الأكثر حضوراً على الوجبات الغذائية في العالم العربي. إلى أي مدى تستطيع الدول العربية الاستمرار في دعم سعر الخبز بالشكل القائم حالياً؟ وهل من بدائل؟
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