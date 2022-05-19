القمح والذرة: ما مدى تأثير التغير المناخي عليها؟

هل يمكن لحبوب الدخن المساعدة في خلق أمن غذائي عالمي؟

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العالم إلى تسليط الضوء على تفاقم انعدام الأمن الغذائي. هل يمكن أن تساعد حبوب الدخن التي تم تجاهلها في الماضي في إطعام سكان العالم في عصر أزمة المناخ؟ وما هي تأثيراتها على البيئة؟