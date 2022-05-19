 القمح والذرة: ما مدى تأثير التغير المناخي عليها؟ | المستقبل الآن | DW | 22.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

القمح والذرة: ما مدى تأثير التغير المناخي عليها؟

يعتمد أكثر من نصف النظام الغذائي العالمي على ثلاثة أنواع من الحبوب وهي الذرة والقمح والأرز، والتي بدأ إنتاجها يتراجع حتى قبل الحرب في أوكرانيا. فما مدى تأثير التغير المناخي على هذه المواد الغذائية المهمة؟

مشاهدة الفيديو 06:18

المزيد من المركز الإعلامي

منذ إغلاق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود أصبح ميناء كونستانتا الروماني مركزًا حيويًا لشحن الحبوب الأوكرانية.

رومانيا تتحول إلى مركز حيوي لتوريد الحبوب الأوكرانية 19.05.2022

قد تستطيع أوكرانيا الاستمرار في إنتاج القمح ، لكن هل سيكون لديها ما يكفي لتصديره؟

الحرب الأوكرانية.. تهديد بنقص الحبوب عن العالم بأسره 12.04.2022

كان امتلاك مزرعة قمح خاصة بهما في أوكرانيا بمثابة حلم تحقق لمزارعَين ألمانيَين. وقد كافحا لسنوات من أجل تحقيق النجاح.

مزارعان ألمانيان يفقدان عملهما في أوكرانيا بسبب الحرب 25.03.2022

DW Projekt Zukunft Still aus SWR-Beitrag 'Ziegelsteine aus Mondstaub'. Bitte nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag verwenden.

أحجار للبناء من غبار القمر 15.05.2022

المزيد المستقبل الآن

Türkei | Dürre im Yay-See

المستقبل الآن - كيف يمكن جعل الأبقار رفيقة بالبيئة؟ 22.05.2022

Braunvieh ist vor allem im Allgäu noch weit verbreitet und entstammt tradionell auch dieser Region. Touristische Werbung für das Allgäu und die bayrische Bergregion beinhaltet fast immer auch Braunviehrinder oder Kühe. Inzwischen trifft man auf den Weiden am Fuße der Alpen aber zunehmend auch andere Rassen wie etwa das Fleckvieh an.

الأبقار وضررها على المناخ 22.05.2022

DW Projekt Zukunft Still aus DW-Beitrag 'Climate Communication'

مهمة الإعلام في التعريف بالتغير المناخي 22.05.2022

10.10.2020, Baden-Württemberg, Forbach: Über dem Schwarzwald bei Forbach hat sich ein Regenbogen gebildet. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

كيف يتكون قوس قزح؟ 15.05.2022

اقرأ أيضا

Wheat field under cloudy blue sky in Ukraine

لهذا يعد القمح من أهم الحبوب في جميع أنحاء العالم! 15.03.2022

إلى جانب الذرة والأرز، لا توجد حبوب أخرى أهم من القمح في التغذية العالمية، إذ يؤمن قمح الخبر وحده 20 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة في العالم. هنا لمحة عما تحتاج معرفته حول تاريخ القمح وأهميته!

Niger Suffers Famine DAKORO, NIGER - AUGUST 08: Villager tend to their meager crop of millet as a storm approaches on August 8, 2005 near Dakoro, Niger. Care International distributed 50 kg bags of millet to each family in the village. The ration of millet should last a family of five for 15 days. The villages store of extra millet was used up months ago when the famine began. The current crop is due in 6 weeks and the villagers need continued rain for the next six weeks for that harvest to be sufficient. A food crisis is threatening the lives of thousands in the impoverished West African nation. A combination of sever drought and a locust plague has caused the famine which has affected at least 2 million people in Niger and approximatly 5 million in the region. Niger is the second poorest country in the world, with 64 percent of the 12 millions inhabitants surviving on less than US$1 (81 euro cents) day. (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images)

هل يمكن لحبوب الدخن المساعدة في خلق أمن غذائي عالمي؟ 09.05.2022

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العالم إلى تسليط الضوء على تفاقم انعدام الأمن الغذائي. هل يمكن أن تساعد حبوب الدخن التي تم تجاهلها في الماضي في إطعام سكان العالم في عصر أزمة المناخ؟ وما هي تأثيراتها على البيئة؟

RYAZAN REGION, RUSSIA - AUGUST 19, 2020: Agricultural machinery harvests wheat in a field of the Nadezhda farming enterprise. Alexander Ryumin/TASS

الحرب في أوكرانيا.. أسعار الحبوب تصل لمستويات مقلقة عالميا 24.02.2022

تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب عالميا، ومسّ الارتفاع دولا منتجة للقمح مما يثير مخاوف بتداعيات كبيرة على الدول المستوردة، خاصة العربية التي تعتمد بعضها على القمح الروسي والأوكراني.

A woman buys bread at a bakery in Cairo, January 8, 2015. The successful roll-out so far of a new smart card system to distribute subsidised bread has been a major achievement for Egypt's government, saving money while earning praise from families who no longer have to wake early to fight for loaves. Picture taken January 8, 2015. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: FOOD SOCIETY POLITICS BUSINESS)

تحليل: ارتفاع تكاليف استيراد القمح وتحديات دعم سعر الخبز 08.11.2021

يطال الارتفاع المستمر في أسعار القمح تكاليف صناعة الخبز الذي يُعد الأكثر حضوراً على الوجبات الغذائية في العالم العربي. إلى أي مدى تستطيع الدول العربية الاستمرار في دعم سعر الخبز بالشكل القائم حالياً؟ وهل من بدائل؟