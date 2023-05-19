القمة العربية .. مشاركة الأسد في قمة جدة وخروجه من العزلة

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لقي الرئيس السوري بشار الأسد استقبالا حارا في القمة العربية وعانقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع للزعماء العرب. المشاركة تعني خروج نظام الأسد من عزلته تمهيدا لحلحلة الوضع .
لأول مرة منذ 13 عاماً، شارك الرئيس السوري بشار الأسد بأعمال القمة العربية التي انعقدت في مدينة جدة السعودية.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية بجدة، منهيا عزلة نظامه على مدى 12 عاما بسبب القمع الدموي للاحتجاجات المناهضة له، فيما ترفض دول غربية "تطبيع" العلاقات مع نظامه.
توجه بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية. خطوة يراها فيها مراقبون "انتصارا" للرئيس السوري، فيما يتابع الشارع السوري الأخبار بين ساخط على ما آلت إليه الأمور وبين متفاءل بتطبيع اقتصادي يرافق التطبيع السياسي.
اختتمت القمة العربية في جدة بعد أن سرق أضواءها حضور الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسوري بشار الأسد، وتصدر جدول أعمالها النزاعان السوداني واليمني.
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