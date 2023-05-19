القمة العربية .. مشاركة الأسد في قمة جدة وخروجه من العزلة

12 عاما من العزلة.. الأسد في السعودية للمشاركة في قمة جدة

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية بجدة، منهيا عزلة نظامه على مدى 12 عاما بسبب القمع الدموي للاحتجاجات المناهضة له، فيما ترفض دول غربية "تطبيع" العلاقات مع نظامه.