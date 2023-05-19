 القمة العربية .. مشاركة الأسد في قمة جدة وخروجه من العزلة | DW الأخبار | DW | 19.05.2023

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القمة العربية .. مشاركة الأسد في قمة جدة وخروجه من العزلة

لقي الرئيس السوري بشار الأسد استقبالا حارا في القمة العربية وعانقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع للزعماء العرب. المشاركة تعني خروج نظام الأسد من عزلته تمهيدا لحلحلة الوضع .

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epa03000868 A Syrian protestor burning picture of Syria's President Bashar al-Assad during during a protest before the Arab Foreign Ministers emergency meeting, next to the Arab League Headquarters in Cairo, Egypt, 12 November 2011. Arab foreign ministers meet to discuss the Syrian issue within ten days. The organization said the meeting is held upon a request from Qatar, which heads an Arab League committee on Syria, in view of continued violence and the Syrian government's failure to implement its commitments under the Arab plan to solve the crisis in Syria. EPA/KHALED ELFIQI ++ +++ dpa-Bildfunk +++

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