 القمة السورية في إسطنبول.. ألمانيا بين مصالحها ومساهمتها! | سياسة واقتصاد | DW | 26.10.2018

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سياسة واقتصاد

القمة السورية في إسطنبول.. ألمانيا بين مصالحها ومساهمتها!

تشهد إسطنبول قمة حول مستقبل سوريا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بضيافة الرئيس التركي أردوغان. وتشارك ألمانيا بأهداف واضحة ولها ما تقدمه فيها أيضا.

Syrien Protest gegen die Regierung (Getty Images/AFP/A. Watad)

كان أحمد طاهر مصطفى ذو حظ كبير، فبعد يوم واحد من خطفه من قبل عصابة إجرامية أواسط تشرين أول/ أكتوبر الجاري بالقرب من عفرين بشمال سوريا، تمكنت قوة مدنية من تحريره. عاد أحمد البالغ من العمر 9 أعوام إلى أهله سالما جسديا. لكن حادث خطف الطفل أحمد يسلط الضوء على الوضع الأمني الهش بشمال سوريا. وما يثير القلق بشكل كبير هو أن العصابة الخاطفة كانت تتألف من جنود سابقين أعضاء في منظمة "الجيش السوري الحر"، كما ذكر الموقع الإلكتروني المعني بالسياسة في الشرق الأوسط "المونيتور"، والذي لم يذكر مصدر معلوماته.

وحقيقة أن بعض الجنود السابقين في الجيش السوري الحر، الذين كانوا في مقدمة المنتفضين ضد نظام الأسد في السنوات الأولى للثورة السورية وباسم الدفاع عن الحرية، قد تحولوا إلى جماعة إجرامية، تعكس حجم المؤثرات السلبية للحرب على مدى ثمانية أعوام على القيم الأخلاقية وأهداف الانتفاضة. فقد غيرت الحرب الكثير في شخصيات بعض المنتمين للجيش السوري الحر، فيما لا يجوز تجاهل حقيقة أن من قام بتحرير الطفل أحمد كانوا أعضاء بالجيش السوري الحر.

مختارات

مع بدء العد العكسي لتطبيق الاتفاق الروسي التركي وإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، يسود ارتباك في صفوف الفصائل المعارضة إزاء آلية التطبيق مع خشيتها من محاولات لقضم مناطق سيطرتها تدريجياً. (01.10.2018)

في حديث مع صحيفة "بيلد" الألمانية حذرت مسؤولة أممية من تعرض ملايين السوريين لمخاطر الألغام والمتفجرات المتخلفة عن الحرب. وتحدثت المسؤولة عن دور ألمانيا في المساعدة وعوائق عمل الأمم المتحدة في إزالة الألغام في سوريا. (29.09.2018)

قلق بشأن الأمن والاستقرار

بيد أن الوضع الأمني الهش لا ينحصر بشمال سوريا فحسب، ففي أجزاء أخرى من سوريا لا يبدو الوضع أفضل. وما يثير القلق بشكل خاص هو الوضع في منطقة إدلب، التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية. فالحكومة السورية وبدعم من حلفائها الروس والإيرانيين يفكرون في عملية لاقتحام المنطقة. لكنهم يخشون عواقب حدوث مجزرة دموية، خصوصا بين صفوف المدنيين، في حال وقع هجوم عسكري على إدلب.

وهذا الوضع، أي الوضع في إدلب، سيكون على رأس جدول أعمال القمة الدولية الرباعية، التي تعقد السبت (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) في إسطنبول وتشارك فيها إلى جانب تركيا كل من روسيا وفرنسا وألمانيا. وإلى جانب مناقشة الوضع الأمني في إدلب يمكن أيضا مناقشة ملف إعداد دستور جديد لسوريا ما بعد الحرب أو مناقشة تشكيل المجلس، الذي سيعد الدستور لاحقا.

مساعي ألمانية جادة من أجل وقف إطلاق النار

فيما يخص الموقف الألماني، يبدو أن قضية اللاجئين والنازحين تدخل في جوهر الاهتمام الألماني، كما يشير إلى ذلك كرستيان براكل، رئيس مكتب مؤسسة "هاينريش بول" في إسطنبول. ويضيف براكل " تريد ألمانيا وبالتعاون مع تركيا منع حدوث موجة هجرة جديدة للسوريين إلى خارج البلاد. ولهذا السبب كان هناك قلق كبير في تركيا وإلى حد ما في ألمانيا أيضا، في حال تم هجوم عسكري على إدلب".

Syrien Afrin Arabische Milizen Plünderungen (Getty Images/AFP/B. Kilic)

عفرين شهدت أعمال نهب وسلب من قبل قوات سورية معارضة

ويواجه البلدان، تركيا وألمانيا، ضغوطا كبيرة بشأن قضية اللاجئين. وفي هذا السياق يقول الخبير الألماني براكل في حديث مع DW إن أعمال شغب وقعت في شرق تركيا بسبب اللاجئين. وفي ألمانيا لعبت قضية اللاجئين دورا بارزا وكبيرا ليس فقط في الانتخابات التشريعية الاتحادية في أيلول/ سبتمبر 2017 فحسب، بل باتت القضية ملفا حساسا وساخنا حتى في الانتخابات المحلية في بافاريا قبل أسبوعين وفي هيسن هذا الأحد، رغم أن السياسيين من معظم الأحزاب حاولوا منع جعل قضية اللاجئين من أجندات الحملة الانتخابية. ويتابع براكل أن ألمانيا وكذلك تركيا مهتمة جدا بالحفاظ على وضع مستقر نوعما من أجل منع حدوث موجة لجوء جديدة.

دور الدستور في استقرار سوريا

ونظرا للوضع القائم حاليا، يرتبط النقاش حول مصير محافظة إدلب بالنقاش حول الدستور الجديد لسوريا. فالدستور يشكل إشارة مهمة في داخل سوريا وخارجها. فإعداد الدستور والمصادقة عليه يعتبر أمرا مهما للاجئين السوريين عند إجابتهم عن سؤال بشأن العودة إلى وطنهم في يوم ما أو البقاء في المهجر. كما يلعب الدستور، في حال تم الاتفاق بشأنه، دورا مهما بخصوص تلبية احتياجات البلد بعد مرحلة الحرب ودعم الاستقرار فيه.

Syrien Zerstörung in der Provinz Idlib (picture-alliance/dpa/DHA/U. Can)

الخراب شمل كل المدن السورية وإعادة البناء قد يستغرق عشرين عاما

جدير بالذكر أن سبع دول غربية وعربية، بينها ألمانيا، طالبت الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي بضرورة الإسراع بالعمل من أجل إعداد دستور لسوريا لمرحلة ما بعد الحرب. ولهذا الغرض تمت المطالبة بتشكيل لجنة دستورية يتمثل فيها كل أطراف الصراع، كما جاء في بيان المجموعة الدولية. والهدف من ذلك هو خلق الأرضية القانونية لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة يشارك فيها كل السوريين، الذين يحق لهم التصويت، بما فيهم كل اللاجئين في الداخل والخارج. لكن الحكومة السورية رفضت لحد الآن إعداد دستور جديد من قبل لجنة دولية، مشيرة إلى أن قضية الدستور شأن سوري داخلي، حسب ما صرح به وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

روسيا وتكاليف الحرب

وفيما تشارك روسيا رأي الحكومة في دمشق فيما يخص الموقف من الدستور، كونه شأن سوري داخلي، إلا أن الموقف الروسي، وحسب رأي الخبير الروسي لشؤون الشرق الأوسط، تيمور دويدا، قد يكون مرنا ومتجاوبا مع المطلب الدولي. ويقول تيمور دويدا في حديث مع  DW "الكرملين مهتم بإنهاء العمليات العسكرية الروسية في سوريا. فهي ترهق الاقتصاد الروسي بشكل كبير، عدا ذلك يقف الدعم الروسي لدمشق عائقا أمام تطوير العلاقات الروسية مع واشنطن ومع إسرائيل". كما أن هناك أمرا آخر، حسب رأي الخبير الألماني في إسطنبول براكل، والذي يتمثل في أن الموقف الروسي من قضية إعداد الدستور لسوريا لا يجوز له أن يذهب بعيدا جذريا عن موقف الدول الغربية، ويوضح براكل ذلك بالقول "الروس ينظرون إلى قضية إعادة بناء سوريا. وطبعا يرغبون في أن تشارك بقية دول العالم في إعادة بناء سوريا. وكما هو معروف فإن إعادة البناء تكلف الكثير من مليارات الدولارات وعلى مدى 15 وحتى 20 عاما. وهذه الأموال لا تملكها لا روسيا وحدها ولا إيران ولا الاثنين معا. كما أن دول الخليج لا يتوقع منها المشاركة بمبالغ كبيرة أو حاسمة في بناء سوريا".

Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

على قمة سلطة شكلية دون سيادة فعلية ـ بشار الأسد

ضعف نظام الأسد

وعلى ضوء ما تقدم، فإن روسيا تحتاج ألمانيا على نطاق واسع، من جانب لدعم مالي مباشر في عملية إعادة البناء سوريا، ومن جانب آخر، تعتمد روسيا على الجهد الألماني للترويج لعملية إعادة البناء بين صفوف حلفائها الغربيين. وفي هذا السياق يقول الخبير الألماني في إسطنبول براكل "روسيا لها مصلحة كبيرة في أن تكون شريكا في عملية إعادة البناء".

يشار إلى أن النظام السوري تمكن فقط من الصمود في سنوات الحرب بفضل دعم حلفائه. ولهذا يبدو أن النظام السوري ليس صاحب الكلمة الأخيرة فيما يخص التوصل لوقف لإطلاق النار. والرئيس بشار الأسد يقف على رأس حكومة فقدت إرادتها، في البداية عسكريا، والآن سياسيا.

كيرستن كنيب/ ح.ع.ح

  • Anschlag Idlib Syrien (AP)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    أهمية استراتيجية

    تعتبر محافظة إدلب في شمال غربي سوريا آخر المعاقل الرئيسية لفصائل المعارضة، وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة فهي من جهة محاذية لتركيا الداعمة للمعارضة، ولمحافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ثانية. كما أن مدينة إدلب (مركز المحافظة) لا تبعد عن طريق حلب - دمشق الدولي سوى 20 كليومتراً.

  • Olivenbaum (Colourbox)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    إدلب الخضراء

    قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا كان غالبية سكان إدلب يعتمدون على الزراعة وخصوصاً الزيتون والقطن والقمح. وبسبب اشتهارها بزراعة الزيتون فقد كان يطلق عليها "إدلب الخضراء". كما أنها كانت سوقاً تجارياً واسعاً للمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى كونها أحد مراكز صناعة الصابون في سوريا.

  • Syrien Bürgerkrieg Museum in Idlib (Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    أرض مملكة إيبلا

    وتعرف محافظة إدلب بكثرة متاحفها ومواقعها الأثرية التي تعود لحقب تاريخية قديمة، ومن أبرزها مدينة إيبلا الأثرية، إحدى أقدم الممالك في سوريا قبل الميلاد. قبل اندلاع النزاع في 2011، كان متحف إدلب يتميز باحتوائه على مجموعة قيمة من الرقم المسمارية، التي تروي عبر نصوص سياسية وأدبية تاريخ مملكة إيبلا. إلا أن المتحف الذي أُعيد افتتاحه هذا الشهر، لم يسلم خلال سنوات الحرب من القصف وأعمال السرقة والنهب.

  • Syrien Demonstration gegen Präsident Bashar Al-Assad in Idlib (dapd)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    معقل للمعارضة

    انضمت محافظة إدلب سريعاً إلى ركب الاحتجاجات على النظام السوري التي اندلعت في آذار/ مارس 2011، والتي تحولت لاحقاً الى نزاع مسلح تعددت أطرافه. وفي آذار/ مارس 2015 سيطر "جيش الفتح"، وهو تحالف يضم فصائل إسلامية وجهادية بينها جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة بسوريا) التي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام" على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية.

  • Syrien Al-Nusra-Front Twitter-Bild Kämpfer in Idlib (picture-alliance/AP Photo/Nusra Front on Twitter)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    اقتتال داخليّ

    بعد اقتتال داخلي بين الفصائل المتعددة في 2017، باتت هيئة تحرير الشام تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مقابل تواجد محدود لفصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي. وفي 18 شباط/ فبراير 2018، أعلنت الحركتان المذكورتان اندماجهما تحت مسمى "جبهة تحرير سوريا" لتخوضا مجدداً معارك مع جهاديي هيئة تحرير الشام.

  • Syrien Russische Luftangriffe (picture-alliance/AA/M. Khder)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    مليونان ونصف المليون

    ومنذ سيطرة فصائل المعارضة عليها، وطوال سنوات، شكلت محافظة إدلب هدفاً للطائرات الحربية السورية والروسية، كما استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديين جهاديين فيها بشكل دوريّ. ويعيش في إدلب حالياً نحو 2,3 مليون شخص بينهم أكثر من مليون نزحوا من مناطق أخرى، مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا إلقاء السلاح ولا سيما من الغوطة الشرقية التي خضعت لحصار طويل وهجمات عنيفة.

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (Reuters/A. Abdullah)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    هجمات كيميائية

    منذ 2014 تعرضت إدلب إلى عدة هجمات كيميائية، فبعد تأكيد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن قوات النظام استخدمت الغازات السامة في كل من بلدة تلمنس (21 نيسان/ ابريل 2014) وبلدتي سرمين وقميناس (آذار/ مارس 2015)، تعرضت مدينة خان شيخون لهجوم كيميائي في 2017، أدوى بحياة عشرات الأشخاص بينهم 30 طفلاً. واتهمت الأمم المتحدة النظام السوري بشن الهجوم، رغم نفي الأخير.

  • Syrien Angriff von Assads Truppen in Mashad, Aleppo (picture-alliance/AA/M. Sultan)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تصعيد في منطقة "خفض التصعيد"

    تشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في أيار/ مايو 2017 في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق في إدلب في أيلول/ سبتمبر الماضي. لكنها تعرضت نهاية 2017 لهجوم عسكري تمكنت خلاله قوات النظام بدعم روسي من السيطرة على عشرات البلدات والقرى في الريف الجنوبي الشرقي وعلى قاعدة عسكرية استراتيجية.

  • Syrien, Damaskus: Bashar al-Assad im Interview mit der Britischen Mail on Sunday (picture-alliance/abaca)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    الأسد: هدفنا الآن إدلب

    أكد الرئيس السوري بشار الأسد في 26 تموز/ يوليو الماضي أن "هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد". وفي 9 آب/ أغسطس الجاري قصفت قوات موالية للنظام السوري مواقع في إدلب قالت بأنها لفصائل معارضة وجهاديين وألقت منشورات تدعو السكان للاستسلام.

  • Syrien neue Gefechte trotz Waffenruhe (Reuters/K. Ashawi)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تحذيرات من "حمّام دم"

    ودعت الأمم المتحدة إلى التوصل إلى "اتفاقات" لتفادي "حمام دم" في إدلب، وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان ديمستوريا قد قال في أيار/ مايو إنه في حال تكرار سيناريو الغوطة في إدلب فإن حجم الدمار وأعداد الضحايا قد تكون أكبر بست مرات، مشيراً إلى نصف الناس الذين يعيشون في إدلب، البالغ عددهم 2,3 مليون شخص، نازحون و"ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه".

  • Syrien / Russischer Luftangriff (Reuters)

    إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

    تمهيد للهجوم؟

    وبعد أن اتهمت روسيا فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" يتمثل بهجوم كيميائي في إدلب بهدف تحميل دمشق المسؤولية عنه واستخدامه كمبرر للقوى الغربية لضرب أهداف حكومية في سوريا، أبدت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قلقاً متزايداً على مصير ملايين المدنيين في إدلب، خصوصاً بعد أن عززت روسيا من وجودها العسكري قبالة السواحل السورية، فهل سيتكرر سيناريو الغوطة في إدلب؟ محيي الدين حسين


مختارات

إدلب الخضراء.. طبول الحرب تقرع في "أرض مملكة إيبلا"

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