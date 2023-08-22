 القمة الخامسة لبريكس في جنوب إفريقيا تبحث امكانات التوسع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

القمة الخامسة لبريكس في جنوب إفريقيا تبحث امكانات التوسع

بحضور بارز يجتمع تحالف "بريكس"، الذي يضم خمسة اقتصادات ناشئة في جنوب أفريقيا، ابتداء من اليوم الثلاثاء في قمة من المتوقع أن تركز على توسيع المجموعة. ووزيرة الخارجية الألمانية تأمل منها حلاّ لملف الحبوب الأوكرانية.

Südafrika Johannesburg | BRICS Gipfel

قمة بريكس تنطلق في جوهانسبورغ إلى غاية الخميس.

تنطلق الثلاثاء (22 آب/ أغسطس 2023) وإلى غاية الخميس، في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، القمة الخامسة لمجموعة بريكس والتي من المنتظر أن تركز أشغالها على توسيع المجموعة، التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، من أجل "البحث عن بدائل" أو كما أطلق عليه "بريكس بلس" في سبيل "تحقيق توازن القوى العالمي"، وفقاً لما أوردته وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

وتقول دول بريكس إنها تمثل معا 42% من سكان العالم و30% من مساحة اليابسة العالمية و 24% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وأكدت أكثر من 30 دولة أخرى مشاركتها في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام. ووجهت دعوات لـ 67  من الساسة رفيعي المستوى من أفريقيا والجنوب العالمي، و20 ممثلا عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وغيرها.

تبون في الصين.. هل تفتح بكين باب "بريكس" أمام الجزائر؟

ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول. كما لا يزال من غير الواضح متى سيتم إدراج دول إضافية.

حضور بارز

القمة تشهد تمثيلا بارزاً، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فيما سينوب وزير الخارجية سيرغي لافروف عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تقول بعض التقارير أن مشاركته ستقتصر على الاتصال بتقنية الفيديو.

القانون "ليس بلا أسنان"

عدم سفر بوتين إلى قمة جوهانسبورغ، اعتبرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نتاجاً لجهود دبلوماسية جرى القيام بها لدى جنوب أفريقيا وأنه يوضح أن القانون الدولي ليس بلا أسنان، في إشارة إلى مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال ندوة لبوابة "ذا بيونير" الإخبارية، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إنها تنتظر من القمة معالجة ملف إنهاء اتفاق الحبوب الأوكرانية من جانب الرئيس الروسي وأضافت أن الكثير من الدول رأت أن "مناشدتها لبوتين بعدم قصف سفن الحبوب هذه على الأٌقل، قد تلاشت تماما".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

 

مواضيع ذات صلة

Annalena Baerbock (Buendnis 90/Die Gruenen), Bundesaussenministerin, nimmt Teil an der Ukraine Wiederaufbau-Konferenz in London.

بيربوك: على أوكرانيا إنهاء "30 عاما من المحسوبية والفساد" 21.06.2023

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أنّ إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بانضمامها للاتحاد الأوروبي. وطالبت أوكرانيا بـ "إنهاء 30 عاما من المحسوبية والفساد"، كي تكون مهيأة للانضمام للاتحاد.

Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Buendnis 90 Die Gruenen) besucht eine zerstoerte Heizkesselanlage in Charkiw. Charkiw, 10.01.2023.

الجنائية الدولية ـ بيربوك تبحث في لاهاي سبل ملاحقة بوتين 16.01.2023

وزيرة الخارجية الألمانية تزور لاهاي وتحديدا مقر المحكمة الجنائية والدولية، من أجل التباحث مع مسؤوليها حول سبل ملاحقة المسؤولين على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجددة اتهامها للرئيس الروسي بوتين بأنه "مجرم حرب".

10/05/2023**The logo of the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors' meeting is displayed at Niigata station, ahead of the meeting, in Niigata, Japan, May 10, 2023. REUTERS/Issei Kato TPX IMAGES OF THE DAY

التنافسية مع الصين تدفع الغرب نحو "نهج جديد" للوصول إلى دول الجنوب 18.05.2023

يقف العالم اليوم على أعتاب جولة جديدة من الصراع على النفوذ، مع تكثيف جهود الصين وروسيا، والولايات المتحدة وحلفائها من أجل اكتساب ودِّ الحكومات وقلوب وعقول الشعوب في الدول الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.