القمة الأوروبية تتفق على مساعدات لأوكرانيا وعقوبات ضد روسيا

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اختتمت أعمال القمة الأوروبية في بروكسل وتم الاتفاق على تخصيص مساعدات لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو . واتفق قادة الاتحاد الأوروبي أيضا على عقوبات ضد روسيا.
وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وستشمل العقوبات الجديدة إجراءات ضد البنوك الروسية وقيودا تجارية، وأوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي.
قال الكرملين إن أي مفاوضات مع أوكرانيا لابد أن تنطلق من تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا إليها. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان الأوكرانيين.
تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دولي لحشد المساعدات لأوكرانيا وبنيتها التحتية بمشاركة نحو 70 دولة ومنطمة دولية، فيما أكد وزير الطاقة الأوكراني أن على العالم "إعادة النظر في السلامة النووية" بعد سيطرة روسيا على محطة.
قاربت شبكة "آر تي" الدولية المدعومة من الرئاسة الروسية، على فتح مركز إعلامي لها في جنوب إفريقيا مع البحث عن شركاء جدد في القارة السمراء. يأتي ذلك في إطار تزايد حملات التضليل المتزامنة مع اتساع النفوذ الروسي في أفريقيا.
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