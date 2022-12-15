 القمة الأوروبية تتفق على مساعدات لأوكرانيا وعقوبات ضد روسيا | DW الأخبار | DW | 16.12.2022

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القمة الأوروبية تتفق على مساعدات لأوكرانيا وعقوبات ضد روسيا

اختتمت أعمال القمة الأوروبية في بروكسل وتم الاتفاق على تخصيص مساعدات لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو . واتفق قادة الاتحاد الأوروبي أيضا على عقوبات ضد روسيا.

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28.11.2022 *** A person on November 28, 2022 watches Farideh Moradkhani, the niece of Supreme Leader Ali Khamenei, speaking in a video posted on YouTube. - Iranian authorities arrested the niece of Supreme Leader Ali Khamenei for denouncing the repression of the protest movement in Iran and calling the government a murderous regime, her brother said on November 26. Known for her activism against the death penalty in Iran, Moradkhani is the daughter of Ali Khamenei's sister, who fled with her family in the 1980s to Iraq. Her father Sheikh Ali Tehrani, who died in October, was an opponent of the Shah of Iran before becoming a critic of the Islamic Republic of Iran. (Photo by AFP)

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FILE - Russian troops guard an entrance of the Kakhovka Hydroelectric Station, a run-of-river power plant on the Dnieper River in Kherson region, south Ukraine, on May 20, 2022. According to Russian state TV, the future of the Ukrainian regions occupied by Moscow's forces is all but decided: Referendums on becoming part of Russia will soon take place there, and the joyful residents who were abandoned by Kyiv will be able to prosper in peace. In reality, the Kremlin appears to be in no rush to seal the deal on Ukraine's southern regions of Kherson and Zaporizhzhia and the eastern provinces of Donetsk and Luhansk. (AP Photo)

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16.06.2022 Wolodymyr Selenskyj (M), Präsident der Ukraine, spricht am runden Tisch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (l, SPD), und Emmanuel Macron (r), Präsident von Frankreich. An dem Tisch sitzen auch der italienische Ministerpräsident Draghi und der rumänische Staatschef Iohannis, die alle am Donnerstagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen waren. Dort wollen sie mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land sprechen. +++ dpa-Bildfunk +++

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MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 06: (EDITORS NOTE: Image has been reviewed by RT prior to transmission.) RT Arabic studio on December 6, 2019 in Moscow, Russia. RT, formerly known as Russia Today, is a state-funded TV network that produces news content in English and several other languages. The network insists it is no different from other global broadcasters, like the BBC, albeit one that offers alternative views to the mainstream Western media. Western governments, however, see the network as an instrument of the Russian government. (Photo by Misha Friedman/Getty Images)

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