القمة الأوروبية تتفق على مساعدات لأوكرانيا وعقوبات ضد روسيا

"البروباغندا" والتضليل.. سلاح روسيا الناعم للتغلغل في إفريقيا

قاربت شبكة "آر تي" الدولية المدعومة من الرئاسة الروسية، على فتح مركز إعلامي لها في جنوب إفريقيا مع البحث عن شركاء جدد في القارة السمراء. يأتي ذلك في إطار تزايد حملات التضليل المتزامنة مع اتساع النفوذ الروسي في أفريقيا.