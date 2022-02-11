 القمة الأوروبية الأفريقية.. هل تتغير أسس الشراكة؟ | مسائية DW | DW | 17.02.2022

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مسائية DW

القمة الأوروبية الأفريقية.. هل تتغير أسس الشراكة؟

قمة أوروبية إفريقية جديدة في بروكسل تحت شعار "تغيير وضع الشراكة بين الطرفين".. ما الملفات المطروحة على القمة؟ وهل من استراتيجية أوروبية جديدة في التعاون مع إفريقيا؟

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