القمة الأوروبية الأفريقية.. هل تتغير أسس الشراكة؟

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قمة أوروبية إفريقية جديدة في بروكسل تحت شعار "تغيير وضع الشراكة بين الطرفين".. ما الملفات المطروحة على القمة؟ وهل من استراتيجية أوروبية جديدة في التعاون مع إفريقيا؟
تسعى أوروبا وإفريقيا إلى التصدي لثلاثة تحديات كبرى هي الأمن والصحة والاستقرار من أجل "تغيير وضع" العلاقات بينهما خلال القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي تعقد الخميس والجمعة في بروكسل.
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
لم تمر سنوات طويلة على اختيار المغرب نهج سياسة الانفتاح على عمقه الإفريقي، لكن بالرغم من ذلك استطاعت المملكة أن تسلك خطوات نحو جعل البلد وجهة استقرار للعديد من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
دقت دراسات ناقوس الخطر إزاء توقعات بزيادة معدل حالات الإصابة بمرض الخرف (الزهايمر) في الشرق الأوسط إذ يُتوقع بحلول عام 2050 أن يعاني قراية 14 مليون شخص من كبار السن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الخرف.
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