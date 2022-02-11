القمة الأوروبية الأفريقية.. هل تتغير أسس الشراكة؟

بديلا عن أوروبا.. لماذا أصبح المغرب وجهة استقرار لمهاجرين أفارقة؟

لم تمر سنوات طويلة على اختيار المغرب نهج سياسة الانفتاح على عمقه الإفريقي، لكن بالرغم من ذلك استطاعت المملكة أن تسلك خطوات نحو جعل البلد وجهة استقرار للعديد من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.