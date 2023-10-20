 القمة الأمريكية الأوروبية تخفق في التوصل لحل النزاع التجاري القائم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2023

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القمة الأمريكية الأوروبية تخفق في التوصل لحل النزاع التجاري القائم

أخفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محاولتهما حل النزاعات التجارية الرئيسية في اجتماع قمة بينهما. وساد التوتر بشأن قانون أمريكي ينص على تخصيص مليارات الدولارات من الاستثمارات لدعم الصناعة الأمريكية.

حرب تجارية تلوح بالأفق؟

حرب تجارية تلوح بالأفق؟

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في البيت الأبيض اليوم الجمعة (20 تشرين الأول/أكتوبر 2023). وكان الهدف هو بحث التعاون بينهما بشأن التكنولوجيات الجديدة والحاسمة، ومن بينها البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذلك قضايا السياسة التجارية.

مختارات

تسببت أزمة سلاسل التوريد والحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع معدلات التضخم، لكن خبراء يقولون إن رغبة الشركات في جني المزيد من الأرباح تعد أحد الأسباب وراء ارتفاع الأسعار. فهل ستتدخل الحكومات؟

بعد إصدار الرئيس الأمريكي بايدن أمرًا يقيد الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا فائقة الحساسية بالصين، أعربت بكين عن قلقها وهددت باتخاذ إجراءات، مؤكدة أن القرار الأمريكي يعطل بشدة سلاسل التصنيع والإمداد العالمية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أخفق الجانبان في الاتفاق على كيفية القضاء على العيوب التنافسية لمصدري الصلب والألومنيوم الأوروبيين في السوق الأمريكية على المدى الطويل.

وإضافة إلى ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسهيل التجارة حول المعادن التي تستخدم في تصنيع بطاريات السيارات، والتي كان من المأمول أن تضمن عدم استبعاد شركات الاتحاد الأوروبي من سلاسل توريد السيارات بسبب برنامج دعم أمريكي جديد.

وساد التوتر بشأن قانون أمريكي ينص على تخصيص مليارات الدولارات من الاستثمارات في العمل لمكافحة تغير المناخ ودعم الصناعة الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف في التكتل بشأن العيوب التنافسية.

ومع ذلك، كان بايدن وفون دير لاين قد بحثا بالفعل تلك المسألة في آذار/ مارس الماضي في واشنطن، واتفقا على التفاوض على اتفاق بشأن المعادن المستخدمة في تصنيع بطاريات السيارات. وهذا سيجعل المركبات الكهربائية، المصنعة في أوروبا مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أمريكية أيضا. ومازال لم يتضح بعد مدى التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات في هذا الصدد.

وهناك قضية أخرى محل جدل ولم يتم حلها بعد بالكامل، ألا وهي الرسوم الجمركية الخاصة الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.

في عام 2021 ، توصل الجانبان في البداية إلى اتفاق لمدة عامين، يستمر حتى نهاية عام 2023، لتسوية النزاع مؤقتا ولكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي بعد.

خ.س/ع.أ.ج (د ب أ)

  • Deutschland Zentrale des Software-Herstellers SAP in Walldorf (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    أرباح شركة "ساب" للبرمجيات وصلت إلى 48.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 39 مليار يورو. هذا يعني احتلال هذه العلامة التجارية المركز الأول في ترتيب العلامات التجارية الألمانية الناجحة.

  • Deutschland Zentrale der Deutsche Telekom (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    الشركة التي تحتل المركز الثاني في ترتيب العلامات التجارية الألمانية لا تصنع السيارات، بل هي شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم". وبفضل مجموعة الخدمات التي تقدمها، حققت هذه الشركة أرباحاً تصل إلى 39.2 مليار دولار أمريكي.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    لا عجب أن تكون علامات تجارية لسيارات ضمن قائمة العلامات التجارية الأنجح في ألمانيا. ثلاث شركات لصناعة السيارات توجد في هذه القائمة، أكثرها نجاحاً "بي إم دبليو"، التي حققت أرباحاً وصلت إلى 23.5 مليار دولار، وبذلك احتلت المركز الثالث في الترتيب. بينما احتلت مرسيدس بنز المركز الرابع وأودي المركز العاشر. غير أن بورش وفولكس فاجن احتلتا المركزين 15 و17.

  • Deutsche Post Emblem Logo Post Tower Bonn Deutschland (Getty Images/S.Gallup)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    وإلى جانب شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم"، تحتل شركة خدمات أخرى مراتب متقدمة بين العلامات التجارية الناجحة في ألمانيا، إذ تحتل شركة البريد السريع "دي إتش إل" DHL، وهي من فروع شركة البريد الألماني، المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 18.6 مليار دولار.

  • Deutschland Siemens Firmensitz in München (picture alliance/dpa/P. Kneffel)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    شركة سيمنز العريقة والشهيرة للتقنية وصلت أرباحها هذا العام إلى 15.2 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز السادس بين أنجح العلامات التجارية الألمانية.

  • Aldi Süd - Plastikfiguren mit Einkaufswagen (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    سلسلة محلات السوبرماركت الألمانية "ألدي"، المملوكة للأخوين ثيو وكارل ألبريشت، تعتبر أضخم سلسلة متاجر في العالم، وتحتل أيضاً المركز السابع ضمن أنجح العلامات التجارية الألمانية، بأرباح سنوية وصلت إلى 12.8 مليار دولار.

  • Modemesse Bread & Butter by Zalando - Adidas (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    للعلامات التجارية الألمانية سمعة دولية جيدة وتحظى بثقة الزبائن. لكن هناك نقصاً في قوة الابتكار، باستثناء شركة أديداس للمنتجات الرياضية والتي تعد - حسب دراسة - الماركة الألمانية الأكثر ابتكاراً. وصلت أرباح هذه الشركة العالمية إلى 11.8 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة.


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