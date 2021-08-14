 القلق يزداد في كابول.. طالبان تسيطر على شمال أفغانستان! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.08.2021

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القلق يزداد في كابول.. طالبان تسيطر على شمال أفغانستان!

تمكن مقاتلو حركة طالبان من السيطرة على مزار شريف، المدينة الاستراتيجية في الشمال ليحكموا بذلك سيطرتهم على المنطقة، في وقت تعهدت فيه الرئاسة الأفغانية بإعادة تعبئة القوات الأمنية.

أحد عناصر طالبان في هيرات - ثالث أكبر مدن أفغانستان

أحد عناصر طالبان في هيرات - ثالث أكبر مدن أفغانستان

سيطر مقاتلو طالبان مساء السبت (14 أغسطس/ آب 2021) على مزار شريف، آخر كبرى مدن شمال أفغانستان التي كانت تسيطر عليها القوات الحكومية، وذلك "من دون أن يصادفوا مقاومة تذكر"، وفق ما أفاد سكان وكالة فرانس برس.

وقال عتيق الله غيور الذي يقيم في جوار المسجد الأزرق الشهير في مزار شريف إن متمردي طالبان "يحتفلون على آلياتهم ودراجاتهم النارية مطلقين النار في الهواء"، لافتا إلى أن القوات الافغانية انسحبت من المدينة.

تعهد حكومي بمواجهة طالبان

من جهته، تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت بـ "إعادة تعبئة القوات الأمنية والدفاعية ووضعها على رأس أولوياته". وأفاد عن بدء مشاورات، بالقول إنها "تتقدم بسرعة" داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد "حل سياسي يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني".

وبات الوضع الميداني حرجاً للغاية بالنسبة الى الحكومة، إذ تمكنت طالبان خلال ثمانية أيام من السيطرة على معظم الشمال والغرب وجنوب أفغانستان، أي حوالي نصف عواصم الولايات الأفغانية.

أشرف غني

تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت بـ "إعادة تعبئة القوات الأمنية والدفاعية ووضعها على رأس أولوياته".

ولا يبدو أن الحركة ستبطئ زحفها. فقد سيطرت السبت على ولاية كونار في الشرق وصار بإمكانها أن تتقدم نحو كابول من الشمال والجنوب والشرق.

ولا تزال كابول وجلال أباد في الشرق وغارديز وخوست (جنوب شرق) المدن الكبرى الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

خوف وسط سكان كابول

ويسيطر الخوف على سكان كابول وعشرات آلاف الأشخاص الذين لجأوا إليها بعد الفرار من منازلهم في الأسابيع الأخيرة.

وقالت مزدة (35 عاما) التي وصلت إلى العاصمة مع شقيقتها من ولاية بروان شمالا، لوكالة فرانس برس "أبكي ليل نهار عندما أرى طالبان تجبر الفتيات الصغيرات على الزواج من مقاتليها، رفضت عروض زواج في الماضي، إذا أجبرني (مقاتلو) طالبان على الزواج منهم فسأنتحر".

Afghanistan - Taliban-Kämpfer

باتت طالبان بعد سيطرتها الجمعة على مدينة بولي علم، عاصمة ولاية لوغار، على بعد 50 كيلومترا فقط إلى الجنوب من كابول.

مختارات

أنفقت واشنطن خلال 20 عاماً مئات المليارات لتدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه. لكن ذلك لم يمنع القوات الأفغانية من الانهيار أمام هجوم حركة طالبان التي باتت تملك ترسانة هائلة غنمتها من العدو، وحصلت على بعضها من مصادر أخرى.

تُحيي مشاهد إجلاء مدنيين ودبلوماسيين غربيين على وجه السرعة من كابول، المهددة بزحف طالبان، بذكريات مؤلمة في فيتنام والصومال وغيرها. فيما تتابع ألمانيا بقلق بالغ هذه التطورات التي قد تكون لها تداعيات غير محسوبة على أوروبا.

من جهته، قال داود هوتاك (28 عاما) وهو تاجر من كابول إنه "قلق بشأن مستقبل" شقيقاته الصغيرات ولا يعرف "ماذا سيحدث لهن. ... إذا ساء الوضع حقًا سنغادر أفغانستان مرة أخرى كما فعلنا مطلع تسعينات" القرن الماضي.

ويخشى كثير من الأفغان وخصوصا النساء، اللواتي اعتادن على الحرية التي تمتعوا بها في السنوات العشرين الماضية، عودة طالبان إلى السلطة.

فعندما حكمت البلاد بين 1996 و2001 قبل أن يطردها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة من السلطة، فرضت طالبان رؤيتها المتطرفة للشريعة الإسلامية. فمُنعت النساء من الخروج بدون محرم ومن العمل. كما مُنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة. وتعرضت النساء المتهمات بجرائم مثل الزنا، للجلد والرجم.

ألمانيا تجلي موظفيها

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور أن الجيش الألماني سيشارك في إخلاء سفارة ألمانيا في كابول وإجلاء موظفيها.

وقالت في بيان إن ألمانيا بصدد "تعبئة أوائل عسكرييها بأسرع ما يمكن". وتابعت "الوضع الأمني في أفغانستان يواصل التدهور"، مضيفة أن جيشها سيؤازر وزارة الخارجية في إعادة الرعايا الألمان وإجلاء الطاقم الأفغاني "الذي يحتاج إلى حماية ألمانيا".

ع.ا/أ.ح ( أ ف ب)

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مسائيةDW : طالبان تتقدم نحو كابل.. هل استسلم الغرب؟

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