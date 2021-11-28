 القلق من متحور اوميكرون وردود الأفعال العالمية | DW الأخبار | DW | 28.11.2021

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القلق من متحور اوميكرون وردود الأفعال العالمية

متحور اوميكرون يثير قلق العالم، وعدد من الدول اتخذ قراراً بحظر الرحلات من دول في جنوب القارة الإفريقية. أما دول أخرى ومن بينها إسرائيل فقد فرضت حظرا تاما على دخول الأجانب، بغض النظر عن الوجهة التي قدموا منها.

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