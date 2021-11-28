القلق من متحور اوميكرون وردود الأفعال العالمية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
متحور اوميكرون يثير قلق العالم، وعدد من الدول اتخذ قراراً بحظر الرحلات من دول في جنوب القارة الإفريقية. أما دول أخرى ومن بينها إسرائيل فقد فرضت حظرا تاما على دخول الأجانب، بغض النظر عن الوجهة التي قدموا منها.
سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لطمأنة الأمريكيين بأن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، متعهدا بالإسراع في تطوير لقاحات للوقاية منه إذا لزم الأمر.
تسعى دول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر بسبب المتحور الجديد من كورونا المسمى "أوميكرون". فما مدى خطورة هذا المتحور؟ وهل يمكنه التحايل على جهاز المناعة؟ علماء فيروسات ألمان يحاولون تقديم إجابة.
تسيطر المخاوف إزاء متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" على العالم، حيث تزداد حالات الإصابة به في العديد من الدول، بينما يسعى الخبراء إلى تقييم طبيعة التهديد. فماذا نعرف عن هذا المتحور وما هي طرق التصدي له؟
أعلنت إسرائيل كما دول عربية تشديد إجراءات دخول الأجانب إليها لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". وذهبت دول في المنطقة كالعراق والسعودية والسلطة الفلسطينية في نفس اتجاه تشديد الإجراءات الصحية.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول