القلق من متحور اوميكرون وردود الأفعال العالمية

حالات الإصابة به في تزايد.. العالم يسعى لكشف أسرار أوميكرون!

تسيطر المخاوف إزاء متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" على العالم، حيث تزداد حالات الإصابة به في العديد من الدول، بينما يسعى الخبراء إلى تقييم طبيعة التهديد. فماذا نعرف عن هذا المتحور وما هي طرق التصدي له؟