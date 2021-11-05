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القلب - مضخة متفردة

القلب يبدأ بالعمل في سن مبكرة، وفي لحظة الولادة تكون دقاته قد وصلت إلى 50 مليون دقة، وحتى نهاية العمر تصل إلى 3 مليارات دقة. مهمة فريدة تلك التي يقوم بها هذا العضو المهم في أجسامنا.