 القلب - مضخة متفردة | صحتك بين يديك | DW | 15.10.2021

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صحتك بين يديك

القلب - مضخة متفردة

القلب يبدأ بالعمل في سن مبكرة، وفي لحظة الولادة تكون دقاته قد وصلت إلى 50 مليون دقة، وحتى نهاية العمر تصل إلى 3 مليارات دقة. مهمة فريدة تلك التي يقوم بها هذا العضو المهم في أجسامنا.

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