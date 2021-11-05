القلب - مضخة متفردة

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القلب يبدأ بالعمل في سن مبكرة، وفي لحظة الولادة تكون دقاته قد وصلت إلى 50 مليون دقة، وحتى نهاية العمر تصل إلى 3 مليارات دقة. مهمة فريدة تلك التي يقوم بها هذا العضو المهم في أجسامنا.
يعاني مرضى السكري والقلب والاكتئاب من ضعف الانتصاب أيضا، ويترتب على ذلك الكثير من القلق. بيد أن الأمر يمكن علاجه، والبداية تكون في زيارة الطبيب والتغلب على الحرج في التحدث معه عن الأمر بوضوح وبالتفصيل.
تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في العديد من الأنشطة في جسم الإنسان، مثل عملية التمثيل الغذائي ومعدل نبضات القلب، لذلك يجب الحفاظ على نشاطها. إليك بعض الأغذية المفيدة للغدة الدرقية.
يلجأ الناس في كثير من الأحوال إلى قياس ضغط الدم للتأكد من صحة القلب. بيد أن هذا الفحص بمفرده لا يكفي تماما لتبيان سلامة القلب، فهناك أربعة فحوصات إضافية لا غنى عنها لذلك.
يكون لقصور القلب، المعروف أيضاً باسم فشل القلب، مسببات مختلفة، أبرزها الإصابة السابقة بنوبات قلبية. أطباء يعددون علامات عدة قد تكون دلالة على بداية فشل عضلة القلب في القيام بواجبها، فما هي هذه العلامات؟
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