القطري حسّونة يهدي العرب ميدالية جديدة في أولمبياد طوكيو

نجح الرباع القطري فارس حسّونة في إهداء قطر ميدالية ذهبية في رفع الأثقال. وتفوّق حسّونة (23 عاماً) بمنافسات وزن 96 كلغ، مسجلاً مجموع 402 كلغ (177 خطفاً و225 نتراً) محققاً رقماً أولمبياً، أمام الفنزويلي جيوفان فاينيا سانشيس (177 و210 كلغ)، والجورجي صاحب المركز الثالث أنتون بليسنوي (177 و210 كلغ).

وهذه الذهبية الأولى لقطر في تاريخها إلى جانب فضية معتز برشم في الوثب العالي (2016)، أحد المرشحين لنيل ذهبية في طوكيو، وأربع برونزيات في ألعاب القوى والرماية ورفع الأثقال.

و بذهبية حسّونة، حصد العرب حتى الآن ست ميداليات: ذهبية للسبّاح التونسي الشاب أحمد الحفناوي في سباق 400 م حرة، فضية للأردني صالح الشرباتي في وزن -80 كلغ في التايكواندو، برونزية المصري سيف عيسى في الوزن عينه، برونزية المصرية هداية ملاك في وزن -57 كلغ، برونزية التونسي محمد خليل الجندوبي في وزن -58 كلغ، فيما توّج في الرماية المخضرم الكويتي عبدالله الرشيدي مع برونزية السكيت للمرة الثانية توالياً.

وهذه المشاركة الثانية لحسّونة بعد أولمبياد ريو 2016 في وزن 85 كلغ، عندما حلّ في سن الثامنة عشرة في المركز السابع. وتأهل إلى الألعاب الحالية بعد إحرازه ذهبية وزن 96 كلغ في كأس قطر الدولية. وقال حسّونة: "يشرفني احراز ذهبية في هذه الألعاب. سعيد جداً لتقديم هذا الأداء المشرف". وتابع المتوج بالذهبية: "تفوّقنا عليهم في الخطف، ودخلنا مرتاحين في النتر. معسكر جورجيا وتمارين الوالد لعبا دورهما. نستعد لأولمبياد طوكيو منذ أربع سنوات".

وينحدر حسّونة من عائلة رياضية، فوالده إبراهيم حسّونة مثّل مصر في ألعاب 1984 و1988 و1992، وقد بدأ ممارسة هذه الرياضة بعمر التاسعة باشراف والده. وعن مقاربته هذه الرياضة، يقول حسّونة بطل العالم للناشئين في 2017 و2018: "يجب أن تفكر في كيفية التغلب على الأوزان وأن تكون أقوى منها".

مصر تتعثر أمام البرازيل

وفي مسابقة كرة القدم، أخفق منتخب مصر في تكرار أفضل نتيجة له ضمن مشاركاته، بتوقف مشواره في ربع النهائي أمام البرازيل (صفر-1) بهدف ماثيوس كونيا (37). وأمل منتخب مصر الأولمبي في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الاولى منذ أولمبياد طوكيو بالذات 1964 عندما حلّ رابعاً على غرار أمستردام 1928، في أفضل نتيجتين له.

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وقال قلب الدفاع أحمد حجازي لوكالة فرانس برس بعد اللقاء: "كانت مباراة صعبة جداً أمام فريق برازيلي متكامل يملك لاعبين مميزين ومدعّم بلاعبين كبار. حاولنا إغلاق المباراة عليهم ولعب مواجهة أكثر هجومية من لقاء إسبانيا والأرجنتين، وكان بإمكاننا أن نبادر في التسجيل حتّى في الشوط الاوّل أو إدراك التعادل". وتابع لاعب الاتحاد السعودي: "المباراة كانت ندية والتعادل كاد يأتي في أي من اللحظات الأخيرة. طبعاً لسنا سعداء من النتيجة لكننا راضون عن أنفسنا". وغاب عن منتخب مصر نجمها محمد صلاح لعدم حصوله على الإذن من ناديه ليفربول الإنكليزي للمشاركة في الألعاب، ما تحسّر عليه المدرب شوقي غريب.

وقال غريب خلال المؤتمر الصحافي: "انضمام صلاح الذي يُعتبر من أهم ثلاثة لاعبين في العالم لأي مجموعة يمنح القوة والمكانة للفريق. ولكن كل الفرق التي شاركت لم تمتلك غالبية لاعبي المنتخب الاوّل باستثناء إسبانيا التي تملك العديد من الذين شاركوا في كأس أوروبا".

وفي مسابقة ألعاب القوى وبالتحديد سباق 800 م الذي يغيب عنه حامل الرقم العالمي الكيني دافيد روديشا، تأهل إلى نصف النهائي الذي يقام الأحد، المغربي عبد العاطي الكص بعد تسجيله رابع أسرع زمن (1:44.84 د) هو الأفضل له. كما تأهل مواطنه أسامة نبيل (1:45.64 د) والتونسي عبد السلام عيوني (1:45.73 د). ولم يحالف الحظ المغربي مصطفى إسماعيلي، الجزائري إسماعيلي حتحات والقطري أبو بكر حيدر. كما أخفقت المغربية رباب عرافي بالتأهل إلى نهائي 800 م، عندما حلت سادسة في مجموعتها بزمن 1:59.86 دقيقة.

وفي الملاكمة، خسر الجزائري محمد فليسي، حامل ميداليتين في بطولة العالم، في دور الـ16 لوزن 48-52 كلغ أمام الفيليبيني كارلو بالام صفر-5.

وحلّ الفريق المصري المختلط للرماية المؤلف من ماغي عشماوي وعبد العزيز محيلبة في المركز 18 الأخير من منافسات التراب مع 138 نقطة من أصل 150، فيما حلت مواطنتهما الزهراء شعبان في المركز 35 في البندقية من ثلاثة أوضاع 50 متراً مع 9.483 نقطة. وفي تصفيات فردي الجمباز، حلّ المصري سيف شريف في المركز العاشر مع 96.190 نقطة.

هـ.د/ م.ع.ح (أ ف ب)