 القطري برشم يتقاسم ذهبية الوثب العالي مع الإيطالي تامبيري | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.08.2021

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رياضة

القطري برشم يتقاسم ذهبية الوثب العالي مع الإيطالي تامبيري

بعد منح فارس حسونة قطر أول ذهبية في تاريخها، منح معتز برشم المولود من مهاجرين سودانيين قطر الميدالية الثانية في الأولمبياد وهذه المرة في الوثب العالي، لكن بالمشاركة مع منافسه الإيطالي تامبيري.

البطلان القطري والإيطالي

البطلان القطري والإيطالي

علت صرخات العشرات في الملعب الأولمبي في طوكيو، عندما عانق بطل العالم القطري معتز برشم منافسه الإيطالي جانماركو تامبيري وقرّرا تشارك ذهبية الوثب العالي.

مختارات

لاحقت الشرطة اليابانية مجموعة من الرياضيين من دول مختلفة بعد أن احتسوا المشروبات الكحولية وتسببوا في حالة من الضوضاء في شوارع القرية الأولمبية بما يخالف قواعد الإقامة بالقرية.

يقترب أبطال عرب من منصات التتويج في أولمبياد طوكيو، إذ تأهل عدد منهم إلى نهائيات المنافسات، ومنهم من يتمتع بحظوظ كبيرة للتتويج نظرا لسجله السابق لكن المفاجآت تبقى منتظرة.

يبدو أن الملاكم المغربي يونس باعلا لم يجد طريقة في التعبير عن غضبه من الضربات السريعة المتتالية من غريمه النيوزيلندي ديفيد نيكيا غير عضه، رغم "تعرق" خصمه. كيف كانت ردة فعل الملاكم النيوزيلندي والحكم؟

تطمح رياضة ألعاب القوى المغربية التي أنتجت في الماضي نجوما عالميين، إلى العودة لمنصات التتويج في أولمبياد طوكيو، بعد فشلها في حصاد أي ميدالية خلال الأولمبياد الأخير وتأثر صورتها بحالات تعاطي المنشطات في السنوات الأخيرة.

ومنح برشم بلاده قطر ثاني ذهبية لليوم الثاني توالياً في أولمبياد طوكيو، عندما تشارك المركز الأول مع تامبيري بعد تجاوزهما علو (2.37 م).

وفي ظل مساواة تامة بالنجاح والإخفاق، خيّرهما الحكم بين تشارك الذهبية أو خوض ملحق فاصل، ففضلا الاحتفال سوياً بالذهبية بحسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكان الربّاع فارس حسونة منح قطر أول ذهبية في تاريخها السبت في رياضة رفع الأثقال.

وهذه المرّة الأولى منذ أولمبياد 1912 يتشارك فيها رياضيان في ألعاب القوى الميدالية الذهبية.

وحلّ البيلاروسي ماكسيم نيداسيكو في المركز الثالث بالارتفاع نفسه، لكن مع فارق المحاولات الفاشلة.

وعزّز برشم (30 عاماً) تشكيلته من الميداليات، فأضاف ذهبية طوكيو إلى برونزية لندن 2012 وفضية ريو 2016 في أداء تصاعدي، بالإضافة إلى ذهبيتي المونديال في 2017 و2019.

ويملك برشم، المولود في قطر من مهاجرين سودانيين، ثاني أعلى قفزة في التاريخ (2.43 م) بعد الرقم القياسي العالمي للكوبي خافيير سوتومايور (2.45 م) في 1993.

وبإحرازه ثالث ميدالية أولمبية، أصبح برشم ثاني رياضي يحقق هذا الرقم في الوثب العالي بعد السويدي باتريك سيوبرغ (فضية وبرونزيتان). كما أصبح برشم أول رياضي آسيوي يحرز ثلاث ميداليات أولمبية في ألعاب القوى.

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دانيا نور: "سمكة فلسطين" تشارك في أولمبياد طوكيو

وقال برشم "هذا الشيء الوحيد الذي كان ينقصني. لقد حققت كل شيء. مازلت أنافس وسأبقى أنافس من أجل شيء ما. شعور رائع أن أتشارك اللقب مع جانماركو". وأضاف ضاحكاً "اتفقنا أن يحصل الفائز على دعوة للعشاء من قبل الخاسر. أما الآن، سيدفع كل منا تكلفة العشاء".

وأوضح لوكالة فرانس برس أنه قرر التشارك "لأنني لا أريد المخاطرة، لو كانت بطولة عادية ربما، لكن في الأولمبياد غير واردة". وتابع القطري "إذا كان هذا حلماً لا أريد أن أصحو منه. عانينا من كوفيد والإصابات، والآن نتشارك هذا اللقب ونستحقه بعد كل ما مررنا به".

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • طوكيو 2021 – ميرايتوا وسوميتى

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    طوكيو 2021 – ميرايتوا وسوميتى

    تنتشر "ميرايتوا" و"سوميتى" في كل أرجاء طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية من الفترة 23 يوليو/ تموز وحتى 8 أغسطس/ آب. اسم ميرايتوا ينقسم إلى جزءين الأول "ميراي" ويعني المستقبل و"توا" ومعناها الخلود باليابانية. وقد اختار طلاب يابانيون "ميرايتوا" لتكون تميمة الألعاب، وهي من تصميم الفنان ريو تانيغوتشي وتعد مزيجا بين المستقبل وأساليب "المانغا" وهو الاسم الذي يطلقه اليابانيون على فن القصص المصورة.

  • ميونيخ 1972 - فالدي

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    ميونيخ 1972 - فالدي

    يعود تقليد التمائم في الألعاب الأولمبية إلى دورة ميونيخ عام 1972، عندما أصبح الكلب "فالدي" أول تميمة رسمية للألعاب. وظهر الكلب "فالدي" الملون لأول مرة في صيف عام 1972 وكان من تصميم الفنان اوتل أيشر Otl Aicher. وكان يرمز الكلب فالدي إلى التحمل والمهارة والمثابرة وهي تعد أهم سمات من يمارس الرياضة بشكل عام.

  • مونتريال 1976 – أميك

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    مونتريال 1976 – أميك

    تميمة أميك التي تعني "القندس" بلغة سكان كندا الأصليين. وكانت تميمة "أميك" ذات لون أسود ووشاح أحمر كبير. وتم اختيار "أميك" ليكون تميمة دورة مونتريال للألعاب الأولمبية عام 1976. ولا يحمل "أميك" سمات الشخصية الرياضية إذ أنه يبدو بدنيا لكنه بالنسبة للكنديين، فهو يرمز لحيوان القندس الذي يرتبط ارتباطا كبيرا بتاريخ البلاد إذ أنه يمثل العمل الشاق والصبر والجلد.

  • موسكو 1980 – ميشا

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    موسكو 1980 – ميشا

    في عام 1980، اختارت روسيا "ميشا" الدب بني اللون مبتسم الوجه ليكون التميمة المحبوبة وشعار دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها موسكو عام 1980. ويعد الدب الحيوان الوطني في روسيا. ميشا من تصميم رسام كتب الاطفال الروسي الشهير فيكتور تشيزيكوف الذي نال شهرة عالمية بعد ذلك بسبب ميشا.

  • Huge eagle figure with a hat and bow tie dances down a race track, many women wearing white sit in the abkground

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    لوس أنجلوس 1984: سام

    يرمز الدب لروسيا فيما يرمز الى كلب داشهند إلى ألمانيا. ويعد النسر الأصلع أو عقاب الطائر الوطني في الولايات المتحدة. سام من تصميم فنان ديزني الأمريكي بوب مور الذي جعل سام يرتدي ربطة عنق وقبعة تتزين بألوان العلم الأمريكي الأحمر والأبيض والأزرق. وشعر كثيرون أن سام لا يشبه النسر أو العقاب لذا كان يشار إليه بـ "سام الديك".

  • سيول 1988: نمر طريف مبتسم أطلق عليه اسم هودوري.

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    سيول 1988: هودوري

    تم اختيار تميمة أول دورة ألعاب أولمبية تستضيفها كوريا الجنوبية عام 1988 لتكون لنمر طريف مبتسم أطلق عليه اسم "هودوري". ويرتبط حيوان النمر بالثقافة الكورية إذ يظهر كثيرا في الأساطير ويرمز إلى الضيافة والصداقة. وكان هودوري يرتدي على رأسه قبعة "سانغمة" التقليدية في كوريا الجنوبية وكان من تصميم الفنان كيم هيون.

  • Large figures of a smiling creature wearing a blue suit , outdoors on a platform, building with flags in the background

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    برشلونة 1992 – كوبي

    لاقى اختار كوبي ليكون تميمة دورة الأولمبياد التي استضافتها برشلونة عام 1992، ردود فعل متباينة في بداية الأمر. كان المصمم خافيير ماريسكال يهدف من وراء تصميم كوبي إلى تشبيهه وكأنه كلب ينحدر من جبال البرانس، إلا أن صحيفة "تاتز" الألمانية في حينه قالت إن كوبي يشبه الخنزير. وأيا أكان كوبي كلبا أم خنزيرا فإن تصميمه يعود إلى المدرسة التكعيبية وذلك تكريما لبابلو بيكاسو، أحد أشهر فناني القرن العشرين.

  • أولمبياد أتلانتا: إيزي أول تميمة أولمبية لا ترمز لأي حيوان وطني

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    اتلانتا 1996: ايزي

    تعد "إيزي" أول تميمة أولمبية لا ترمز لأي حيوان وطني كما كان الحال مع فالدي أو كوبي. وكانت "إيزي" التميمة الفريدة من نوعها من تصميم جون رايان الذي أراد ان يظهر "إيزي" وكأنها مخلوقا خياليا. وأسم "إيزي" متشق من كلمة Whatizit وتعني "ما هذا؟"ـ واختار طلاب أمريكيون "إيزي" لتكون تميمة دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها مدينة أتلانتا.

  • أولمبياد سدني 2000: أولي وسيد وميلي

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    سيدني 2000: أولي وسيد وميلي

    في السنة الأولى من الألفية الجديدة، استضافت سيدني دورة الألعاب الأولمبية لتختار ثلاثة حيوانات استرالية، أطلق عليهم أسماء "أولي" و"سيد" و"ميلي" لتكون تمائم الدورة وجميعها من تصميم الفنان ماثيو هاتون. وترمز إلى حيونات كوكابورا وخلد الماء وحيوان إيكيدنا آكل النمل الشوكي. وترمز التمائم الثلاثة إلى الأرض والماء والهواء. وتم تجنب الكنغر والكوالا لشهرتهما الكبيرة.

  • أولمبياد اثين: فيفوس وأثينا

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    اثينا 2004: فيفوس وأثينا

    اختارت اليونان عندما استضافت دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 تميمتين للتعبير عن عراقة وقدم عاصمتها أثينا. فيفوس وأثينا هما أخ وأخت سميا على اسم آلهة إغريقية ويرمزان إلى الضوء والموسيقى. وأراد الفنان اليوناني سبيروس جوجوس من وراء هذا التصميم تذكير الناس بدمى "التراكوتا" التي تعود للعصور اليونانية القديمة.

  • people take pictures of the bigger than life-size figurines, stadium in the background

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    بكين 2008: بيبي، جينغجينغ، هوانهوان، يينغيينغ، نيني

    اختارت الصين عندما استضافت دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 عدة تمائم هي بيبي (السمكة) وجينغجينغ (البندا) وهوانهوان (شعلة الاولمبياد) و يينغيينغ (ظباء التبت) ونيني (طائر السنونو). والأسماء الخمسة مشتقة من كلمة (Beijing huanying ni) الصينية وتعني "بكين ترحب بكم". وتمثل ألوان التمائم الخمسة، ألوان الحلقات الأولمبية الخمس.

  • Wenlock (l.) and Mandeville (r.) two upright lumpy creatures with one eye in the middle of their faces stand in front of a wall with a rainbow

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    لندن 2012: وينلوك وماندفيل

    بعد أربع سنوات، اختارت لندن شخصيتين بلا معالم واضحة صنعا من الصلب في إشارة إلى صناعة الصلب. وكان وينلوك يمثل الأولمبياد فيما كان مادفيل يمثل الألعاب البارالمبية. تعكس الأضواء الصفراء على رأسهما لون سيارات الأجرة الشهيرة في لندن فيم ترمز العين والكاميرا إلى الحداثة وعصر الرقمنة. صممت وكالة التصميم ايريس ومقرها لندن وينلوك وماندفيل.

  • ريو دي جانيرو 2016: فينيسيوس وتوم

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    ريو دي جانيرو 2016: فينيسيوس وتوم

    تمائم فينيسيوس وتوم يمثلان مزيجا من قرد وقط بري ويرمزان إلى الحيوانات البرية بالبرازيل. يحمل توم بعض النباتات التي تمثل البرازيل التي تشتهر بالغابات خاصة غابات الأمازون. ويوجد مسلسل رسوم متحركة يضم الشخصيتين. لم يُسم فينيسيوس وتوم بهذين الاسمين صدفة إذ أنهما يرتبطان بالبرازيل إذ يعودان إلى الفنانين البرازيليين فينيسيوس دي مورايس وتوم جوبيم وهما اشتهرا بأغنية "فتاة إيبانيما". بيتينا بومان/ م.ع.


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