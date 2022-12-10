القطب الشمالي: طبيعة ساحرة مهددة

معهد ألماني: الطحالب القطبية ملوثة بالبلاستيك الدقيق

تنمو الطحالب تحت الجليد في القطب الشمالي، وتتميز هذه الكائنات النباتية بخاصية تؤدي على ما يبدو إلى تراكم كميات كبيرة من البلاستيك. فريق بحثي ألماني كشف أنها ملوثة باللدائن الدقيقة أكثر بعشر مرات عن المحيط البيئي حولها.