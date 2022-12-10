القطب الشمالي: طبيعة ساحرة مهددة

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تغير المناخ يخلف عواقب وخيمة على القطب الشمالي: الجليد البحري آخذ في الاختفاء، والجليد الدائم يذوب. المصور الآيسلندي راغنار أكسلسون يلفت الانتباه إلى التطور المقلق.
النمسا تسجل أرقاما قياسية في تدهور أنهارها الجليدية، الأمر الذي يكشف دورا واضحا لآثار التغيّر المناخي الذي يعززه النشاط البشري. فيما تتصاعد مخاوف من اختفاء الأنهار الجليدية في النمسا خلال سنوات.
أفادت تقارير حديثة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن معدلات ذوبان الثلوج يتسارع حول العالم ما أدى لتسارع وتيرة ارتفاع مستويات البحار بمقدار الضعفين الأمر الذي يهدد بغرق مناطق مختلفة من الأرض.
تنمو الطحالب تحت الجليد في القطب الشمالي، وتتميز هذه الكائنات النباتية بخاصية تؤدي على ما يبدو إلى تراكم كميات كبيرة من البلاستيك. فريق بحثي ألماني كشف أنها ملوثة باللدائن الدقيقة أكثر بعشر مرات عن المحيط البيئي حولها.
دقت دراسة علمية جديدة ناقوس الخطر بشأن تأثيرات المناخ على خدمة الإنترنت المنزلي، إذ يلحق تطرف الطقس في المحيطات والبحار الضرر الكبير على الكابلات البحرية ومساراتها.
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