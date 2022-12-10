 القطب الشمالي: طبيعة ساحرة مهددة | يوروماكس | DW | 14.05.2023

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يوروماكس

القطب الشمالي: طبيعة ساحرة مهددة

تغير المناخ يخلف عواقب وخيمة على القطب الشمالي: الجليد البحري آخذ في الاختفاء، والجليد الدائم يذوب. المصور الآيسلندي راغنار أكسلسون يلفت الانتباه إلى التطور المقلق.

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