القطاع الصحي العام في اليمن في وضع سيئ

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سنوات من الحرب والتدهور الاقتصادي في اليمن فرضت واقعاً مريراً على المواطنين المحتاجين للرعاية الصحية، فإما التوجه لمستشفيات الدولة المتداعية أو الذهاب إلى القطاع الخاص باهظ الثمن
على مدى سنوات فقد اليمنيون الكثير من مظاهر الاحتفاء والأخبار السارة بسبب الحرب. لكن، ولأن عقيدة الحياة تنتصر دوما على ما سواها، يحاول اليمنيون تحدي الظروف وخلق مظاهر فرح من خلال الغناء "رغم الظروف القاسية رغم المحن".
تسعى السعودية إلى زيادة نفوذها في مدينة عدن الساحلية التي تسيطر عليها قوات تدعمها أبوظبي. وفي ضوء ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية استراتيجية لخروج الرياض من الحرب في اليمن.
تقارير مختلفة أشارت مرارا لوجود توترٍ ملحوظٍ بين السعودية والإمارات بسبب ملفات عدة، لكن تقارير جديدة تتحدث عن أن الخلاف تعمق أكثر حتى وصل إلى حد اتهام بن سلمان للإمارات بأنها "طعنت" بلاده في الظهر. فما الذي يحدث؟
في اليمن الغارق في حرب طاحنة، تتفاقم ظاهرة الاضطرابات النفسية فيما يشهد القطاع الصحي عموما انهيارا بسبب الاقتتال المتواصل منذ ثماني سنوات، والذي أدخل يمنيين في أتون الاكتئاب ودفع آخرين منهم إلى اتباع طرق أكثر خطورة.
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