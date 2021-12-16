القطاع الصحي العام في اليمن في وضع سيئ

صراع سعودي إماراتي على النفوذ.. عدن في عين العاصفة من جديد؟

تسعى السعودية إلى زيادة نفوذها في مدينة عدن الساحلية التي تسيطر عليها قوات تدعمها أبوظبي. وفي ضوء ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية استراتيجية لخروج الرياض من الحرب في اليمن.