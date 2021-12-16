 القطاع الصحي العام في اليمن في وضع سيئ | DW الأخبار | DW | 15.08.2023

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DW الأخبار

القطاع الصحي العام في اليمن في وضع سيئ

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