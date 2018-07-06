 القضاء يحسم في مصير الدولي المغربي أمين حارث | أخبار | DW | 01.08.2018

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أخبار

القضاء يحسم في مصير الدولي المغربي أمين حارث

أصدر القضاء المغربي قراره في حق الدولي المغربي أمين حارث، أحد نجوم فريق شالكه الألماني، والذي تسبب في مقتل مواطن مغربي بمدينة مراكش إثر حادثة سير.

Deutschland Amine Harit von Schalke 04 (Imago/Eibner)

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن محكمة في مراكش، حكمت بأربعة أشهر سجن موقوفة  التنفيذ وغرامة 780 يورو بحق اللاعب الدولي المغربي أمين حارث، لتسببه في مقتل مواطن إثر حادث سير في نهاية حزيران / يونيو الماضي.

وكان حارث الحامل أيضا للجنسية الفرنسية، ولاعب شالكه وصيف الدوري الألماني، صدم مواطنا في مراكش أثناء قضائه إجازته السنوية في بلاده، بعد عودته من روسيا حيث شارك مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم.

 وقد خرج حارث ابن الـ 21 عاما بعد الحادث بكفالة مالية واستعاد جواز سفره، والتحق بناديه الألماني منتصف تموز/ يوليو الماضي، تحضيرا لخوض الموسم الجديد في "البوندسليغا".

 

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 وكان حارث ولد في فرنسا من أبوين مغربيين، واستهل مسيرته محترفا في 2012 مع نانت الفرنسي، قبل انتقاله صيف 2017 إلى شالكه الألماني بعقد مدته أربعة اعوام.

 وسبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة وأحرز معه بطولة أوروبا في 2016، قبل اختياره اللعب لمنتخب "أسود الاطلس" في 2017.

 واختير أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع إيران في بداية مشوار المغرب في المونديال، على رغم خسارته المباراة صفر-1 في الوقت المحتسب بدل ضائع.

يذكر أن حارث تم اختياره أيضا أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني الموسم الماضي.

ح.ز/ ع.خ (أ.ف.ب)

 

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