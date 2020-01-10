القضاء الياباني يسعى مجدداً لاعتقال كارلوس غصن في لبنان

أعلنت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري اليوم الجمعة (28 شباط/فبراير 2020) أنها سترسل نائبها هيرويوكي يوشى سيسافر إلى لبنان لمناقشة ملف الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو ـ نيسان كارلوس غصن الذي استغل فرصة إطلاق سراحه في اليابان ليهرب بطريقة غامضة إلى بلده الأصلي لبنان.
ويسافر نائب وزيرة العدل اليابانية إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة في اليابان. وقالت وزارة العدل اليابانية إن المسؤول، ويُدعى هيرويوكي يوشي، سيغادر طوكيو غدا السبت على أن يلتقي بمسؤولين في وزارة العدل اللبنانية يوم الاثنين.
وكان غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان لصناعة السيارات، قد هرب من اليابان أواخر العام الماضي بينما كان في انتظار محاكمته في جرائم مالية. وينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه. وقال غصن إنه فر إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته لتبرئة ساحته.
وعاد غصن للتغريد على تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر حيث دعا إلى جمع تواقيع لعريضة تطالب بإطلاق سراح جريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان والذي ألقي القبض عليه مع غصن.
يذكر أنه لا توجد معاهدة لتسليم المطلوبين بين لبنان واليابان ولهذا يشعر غصن باطمئنان كبير في لبنان.
ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ/رويترز)
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
كشفت شركة دايملرالمالكة لشركة مرسيدس بنز للسيارات عن أول سيارة كهربائية فاخرة تحمل اسم "إي كيو سي". ومن المتوقع أن يبدأ انتاجها خلال النصف الأول من العام 2019. إذ تنوي الشركة استثمار المليارات على تطوير سيارات كهربائية.
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
في نهاية عام 2014، قدمت دايملر، التي تتخذ من شتوتغارت مقراً لها، نموذج كلاس بي كأول سيارة كهربائية بالكامل. ومن المقرر أن تدخل أول حافلة نقل داخلي تعمل بالبطارية من مرسيدس بنز، إي سيتارو، ومن المقرر إنتاجها في مصنع مانهايم بحلول نهاية هذا العام.
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
كان لدى شركة بي ام دبليو الشجاعة لابتكار نماذج خاصة بها للسيارات الكهربائية. منذ خريف 2013، تنتج الشركة سيارة إي3 (في الصورة)، فيما أطلقت أي 8 عام 2014. غير أنها لن تبقى على الشكل نفسه. فبحلول عام 2020، من المتوقع أن تصل إلى السوق سيارة كهربائية رياضية تعمل بواسطة البطارية كما تم التخطيط لإطلاق نماذج حديثة من أي 8 مثل كوبيه.
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
وتنتج الشركة المنافسة فولكسفاغن إي غولف، واي أب، وهما سيارتان كهربائيتان بالكامل. السيارة الصغيرة أي أب موجودة في الأسواق منذ عام 2013، واي غولف منذ بداية عام 2014. وتعتبر سيارة إي غولف الكهربائية الأكثر مبيعاً في ألمانيا.
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
تقوم فولكسفاغن حالياً بإعادة بناء مصنعها بالكامل في تسفيكاو، بولاية ساكسونيا، حيث ستطلق اعتباراً من السنة القادمة السيارة الكهربائية العائلية اي دي.
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
بعد أيام فقط من دايملر، وبي أم دبليو، ستعرض أودي سيارتها الكهربائية المتميزة في 17 أيلول/سبتمبر: سيارة رياضية متعددة الاستخدامات. إن أي-ترون ستكون أول سيارة كهربائية من أودي. كما ستطلق بعد ذلك، بحلول عام 2020، سيارة كوبيه رياضية متعددة الاستخدامات: سيارة رياضية وسيارة مدمجة. وترغب الشركة في بيع ما لا يقل عن 800 ألف سيارة كهربائية وهجينة سنوياً ابتداء من عام 2025.
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
تستثمر بورشه المليارات في مجال النقل الكهربائي. ومن المنتظر أن تطلق أول سيارة كهربائية في عام 2020، التي ستحمل اسم تايكان. وتعني باللغة العربية "الحصان الصغير المفعم بالحيوية" في إشارة إلى الحصان، شعار بورشه، الذي يظهر على مقدمة سياراتها.
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
أطلقت شركة أوبل سيارتها الكهربائية أمبيرا عام 2012، غير أنها مجرد حل مؤقت، حيث اعتمدت على نموذج جنرال موتورز. حيث يتعين على أوبل استيراد السيارة لبيعها في الاتحاد الأوروبي ودفع ضرائب عالية إلى جنرال موتورز. ومن المنتظر بحلول عام 2020 أن تطرح أوبل 4 موديلات كهربائية جديدة.
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
لأن الشركات المصنعة الراسخة لم تتمكن من تأمين أعداد كبيرة من الشاحنات الكهربائية، أخذت شركة "دويتشه بوست" المبادرة بنفسها. واستحوذت في عام 2014 على شركة ستريت سكوتر، وطورت الشاحنة الكهربائية، التي تحمل الاسم نفسه. ويوجد أكثر من 6 آلاف شاحنة تجوب شوارع ألمانيا في خدمة مصالح شركة "دويتشه بوست".
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
سٌجل حوالي 17200 سيارة كهربائية جديدة في ألمانيا في النصف الأول من عام 2018، بالإضافة نحو 16700 سيارة هجينة. مما يمثل زيادة بنسبة 51 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، وحصة سوقية تبلغ 1.8 في المئة، النسبة التي تعتبر قليلة مقارنة بالصين أو النرويج. ومن المخطط الوصول إلى مليون سيارة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول عام 2020.
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
فيما أصبحت السيارات الإلكترونية أكثر انتشاراً في الصين، يتوقع الخبراء في ألمانيا زيادة كبيرة في ديناميكيات السوق اعتباراً من عام 2020. وتقف وراء ذلك صرامة قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إينسا فريده/ ريم ضوا.