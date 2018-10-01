القضاء الفرنسي يلاحق شرطياً سعودياً بتهمة الاعتداء الجنسي

أفاد مصدر قضائي فرنسي الاثنين (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أن شرطياً سعودياً في الأربعين من العمر حضر إلى فرنسا لمتابعة تدريب في شمال غرب فرنسا، اعتقل بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة فندق.

وأضاف المصدر نفسه أن الواقعة جرت بعد ظهر السبت عندما اعتدى الشرطي جنسياً على موظفة الفندق الثلاثينية في المصعد ثم في غرفته في الفندق.

وقالت النيابة العامة لمدينة سان مالو في شمال غرب فرنسا: "كانت الموظفة مكلفة بمرافقة الشرطي حتى غرفته، فحاول تقبيلها بالقوة وتعمد ملامستها". وأضافت النيابة العامة أن الموظفة الشابة تمكنت من الفرار واستدعت زميلاً لها تشاجر مع الشرطي.

وكان من المقرر أن يبدأ الشرطي السعودي تدريباً الاثنين في أكاديمية الشرطة في سان مالو، إلا أنه أُوقف ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي.

وحُدد موعد جلسة محاكمته في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. كما سيُلاحق زميل الموظفة أيضاً بتهمة العنف وسيُستدعى للمثول أمام القضاء في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ع.غ/ ي.ب (أ ف ب)