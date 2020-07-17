 القضاء الفرنسي يحقّق في شكاوى تتهم بن زايد بـ″التواطؤ في التعذيب″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.07.2020

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القضاء الفرنسي يحقّق في شكاوى تتهم بن زايد بـ"التواطؤ في التعذيب"

بعد حوالي ثلاث سنوات على زيارته لباريس، يبدأ القضاء الفرنسي تحقيقا بحق ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على خلفية مشاركة بلاده في حرب اليمن وتقديم يمنيين شكاوى بتعرضهم للتعذيب بمعسكرات تشرف عليها قوات إماراتية.

ماكرون وزوجته وابن زايد في متحف اللوفر بدبي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2017)

لقاء سابق بين الشيخ محمد ابن زايد والرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته في متحف اللوفر بدبي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2017)

بدأ أحد القضاة في فرنسا إجراء تحقيق يخصّ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان حول احتمال "التواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مطلعة على الملف الجمعة (17 يوليو/ تموز 2020).

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضد بن زايد، بعد حوالي سنة من رفع قضيتين ضده في فرنسا، إثر زيارة قام بها لباريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، التقى حينها إيمانويل ماكرون.

وتتعلق القضية الأولى بقيام ستة مواطنين يمنيين، كمطالبين بالحق المدني، بتقديم شكوى لدى ديوان قاضي التحقيق الخاص بالجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس. وقال محاميهم جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس إن "موكلي يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية".

مختارات

اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، مطالبة بالتحقيق في هذه الانتهاكات التي تصفها بأنها جرائم حرب. (12.07.2018)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن المتمردين في اليمن قاموا بانتهاكات ضد معارضيهم منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء قبل عامين. وأوردت المنظمة أنها رصدت حالات اعتقال واحتجاز تعسفي وحالات تعذيب. (17.11.2016)

تلقت بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا طلبات رسمية بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وعمليات تعذيب في اليمن. تقديم هذه الطلبات جاء استنادا لمبدأ "الولاية القضائية العالمية". (12.02.2020)

رُفعت قضيتان في باريس ضد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء، الأولى تتعلق بتواطؤ في أعمال تعذيب قدمها ثلاثة قطريين والثانية بجرائم حرب قدمها ستة مواطنين يمنيين، حسب ما أعلن محاموهم. (21.11.2018)

ويدعي المشتكون تعرّضهم للتعذيب في مراكز اعتقال باليمن، تشرف عليها قوات إماراتية، في إطار الحرب التي تقودها الرياض على الحوثيين، وهي الحرب التي سمحت لقوات إماراتية بالتواجد في الجنوب اليمني. وتقول الشكاية إن بن زايد قد يكون وفرّ أدوات ووسائل لأجل القيام بعمليات التعذيب، باعتباره نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وبمقدور القضاء الفرنسي، عندما يتعلّق الأمر بالجرائم الكبرى، أن يلاحق ويدين أشخاصا متهمين بهذه الجرائم غداة تواجدهم فوق التراب الفرنسي. ويمكن لشكايات الحق المدني أن تؤدي إلى فتح تحقيق قضائي وتكليف قاضي تحقيق بالقيام بالتحريات.

أما القضية الثانية فلم تذكر فرانس برس هوية أصحاب الشكوى فيها، لكن من المرجح أنها تعود لمنظمة "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، التي كانت أعلنت عن وضع شكوى ضد ابن زايد خلال زيارته لباريس، واتهمته بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في تعذيب يمنيين، والتسبب في هجمات راح ضحيتها مدنيون.  

وكانت شركة محاماة بريطانية قد طلبت من السلطات البريطانية والأمريكية والتركية القبض على مسؤولين كبار من الإمارات للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم تعذيب في اليمن. وقدمت شركة ستوك وايت للمحاماة هذه الشكاوى استنادا لمبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب)

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    الكاتب: علاء جمعة


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