القضاء الجزائري يرفض طلب الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلب الإفراج الذي تقدم به محامو الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ شهر تقريبا بتهم تتعلق بـ"السلامة الترابية" و"الوحدة الوطنية".

ذكرت صحيفة الوطن الجزائرية، الخميس (12 ديسمبر/كانون الأول 2024)، أنه "بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة، قرر القضاة رفض استئناف المحامين ضد أمر الحبس الموقت الصادر عن قاضي التحقيق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وإبقاء (الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام) صنصال رهن الاحتجاز بتهمة ارتكاب أفعال تتعلق بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات".

وأوقِف بوعلام صنصال منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في مطار الجزائر العاصمة وأودع رهن الحبس الموقت بموجب المادة 87 مكرر التي تعاقب "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية".

وأضافت الصحيفة أن الكاتب الذي تلقى دعما كبيرا من جهات سياسية وأدبية عدة في العالم، قضى جزءا من فترة احتجازه في مستشفى مصطفى باشا الجامعي وسط العاصمة الجزائرية من أجل تلقي العلاج، لكنه حاليا في سجن القليعة على بعد حوالى 45 كلم غرب العاصمة.

وأكدت الصحيفة نقلا عن محاميه الجزائريين الذين عينتهم المحكمة تلقائيا أن صنصال البالغ 80 عاما "في صحة جيدة" وأن "فريقا طبيا يتكفل بمتابعة حالته".

وندّد المحامي الفرنسي لصنصال، فرنسوا زيمراي، بالسلطات الجزائرية التي رفضت منحه تأشيرة للدفاع عن موكله.

وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء إنه "سينتظر بضعة أيام" قبل أن يرفع شكوى ضد الجزائر لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الإفريقي.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)