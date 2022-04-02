 القضاء التركي يثبّت إحالة قضية قتل خاشقجي إلى السعودية وخطيبته ترد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.04.2022

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أخبار

القضاء التركي يثبّت إحالة قضية قتل خاشقجي إلى السعودية وخطيبته ترد

في خطوة كانت متوقعة ونددت بها جماعات حقوقية قبل إعلانها رسميا، أوقفت محكمة تركية محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وأحالت القضية للسعودية. خطيبة خاشقجي أعلنت عن خطوات قانونية ردا على القرار.

صورة لمظاهرة في اسطنبول بتاريخ أكتوبر 2018

أثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

قضت محكمة تركية اليوم الخميس (7 نيسان/أبريل 2022) بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السعودية، في قرار نددت به جماعات حقوقية ويأتي فيما تسعى أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.

مختارات

طلب مدعي عام إسطنبول "إغلاق ملف" قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإحالته إلى السعودية. المحكمة قالت إنها ستطلب رأي وزارة العدل، فما هي الفرص القانونية لإغلاق ملف القضية التي وترت العلاقات بين الرياض وأنقرة؟

وكانالمدعي العام قد دعا الأسبوع الماضي إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لستة وعشرين سعوديا إلى السلطات السعودية. وقال وزير العدل التركي في وقت لاحق إن الحكومة ستوافق على الطلب.

وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.

وقال جوكمن باسبينار، وهو المحامي الذي يمثل خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي "اتخاذ قرار وقف (المحاكمة) مخالف للقانون... لأن حكم البراءة بشأن المتهمين في السعودية صدر بالفعل". وأضاف "نقل المحاكمة إلى بلد لا يوجد فيه عدالة مثال على عدم المسؤولية تجاه الشعب التركي".

صورة لخديجة جنكيز خطيبة الصحفي جمال خاشقجي

أعلنت خديجة جنكيز أنها ستقدّم استئنافا ضد قرار المحكمة

تحذيرات من "إعاقة العدالة"

في الوقت نفسه أعلنت خديجة جنكيز، أنها ستقدّم استئنافا ضد قرار محكمة تركية إحالة قضية 26 مشتبها متهمين بالتورط في العملية، إلى السعودية.

وقالت للصحفيين خارج محكمة اسطنبول الرئيسية إن تركيا "لا تُحكم من عائلة كما هي الحال في السعودية. لدينا نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين.. سأقدّم استئنافا للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي".

وذكر تقرير للمخابرات الأمريكية صدر قبل عام أن الأمير محمد وافق على عملية لقتل خاشقجي أو القبض عليه. ونفت الحكومة السعودية تورط ولي العهد ورفضت نتائج التقرير.

وبدأت محكمة تركية المحاكمة في 2020 وسط توتر في العلاقات بين أنقرة والرياض. لكن مع حرصها على الاستثمار لتعزيز اقتصادها، سعت أنقرة خلال العام الماضي لرأب الصدع مع الرياض. وقبل صدور الحكم، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن نقل المحاكمة إلى الرياض سيعيق العدالة.

وقال مايكل بيدج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "سينهي ذلك أي احتمال لتحقيق العدالة (لخاشقجي)، ويعزز اعتقاد السلطات السعودية الواضح بقدرتها على الإفلات من العقاب".

ا.ف/ خ.س (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ


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