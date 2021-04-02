القضاء الأمريكي يوقف بيع أحذية "شيطانية" بنقطة من دم بشري!

أمر القضاء الأمريكي بتعليق تسليم منتجات أحذية رياضية "شيطانية" صنعتها شركة "ام اس سي اتش اف" المعروفة بصنعها منتجات بكميات محدودة وطرحها للبيع عبر الإنترنت في مواعيد محددة.

وجاء قرار القضاء الفيدرالي الأمريكي بعد رفع دعوى من قبل شركة "نايكي" الأمريكية العملاقة في مجال الألبسة والإكسسوارات الرياضية.

وتتهم "نايكي" الشركة التي تتخذ مقرا لها في بروكلين بتقليد علامتها التجارية والإضرار بها.

واعتبر قاض فيدرالي أمريكي الخميس (الأول من أبريل/نيسان 2021) أن الخطوة التي اعتمدتها الشركة الصغيرة من شأنها "إثارة البلبلة (...) لدى المستهلكين بشأن أصل" الأحذية "أو رعايتها أو الموافقة عليها"، كما أنها "تمس وتشوه" ماركة نايكي، كما أن عدم اعتماد هذا الأمر القضائي يلحق "ضررا لا يمكن جبره".

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وقد أُنجزت هذه الأحذية الرياضية "الشيطانية" بالتعاون مع مغني الراب الأميركي ليل ناس اكس صاحب أغنية "أولد تاون رود" التي حققت شهرة كبيرة في 2019. وقد استلهمت "ام اس سي اتش اف" لصنع هذه المنتجات من أحذية "إير ماكس 97" المصنعة من "نايكي"، وأضافت إليها بعض الرموز المرتبطة بالشيطان، مع نقطة من الدم البشري في النعل، وفق الشركة.

ومنذ طرح الشركة الصغيرة الاثنين 666 زوجا من هذه الأحذية، وهو عدد مرتبط أيضا بالشيطان، رفعت "نايكي" دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية مدنية في بروكلين. وطالبت "نايكي" بتعليق تسليم هذه الأحذية التي بيعت كلها الاثنين في مقابل 1018 دولارا لزوجي الأحذية.

ودافعت شركة "ام اس سي اتش اف" في بيان الخميس عن هذه الأحذية قائلة إنها تندرج في إطار الإبداع الفني وحرية التعبير. وأبدت الشركة "استغرابها" من دعوى نايكي، قائلة إنها "تتشوق للعمل مع نايكي والمحكمة لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب)