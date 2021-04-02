 القضاء الأمريكي يوقف بيع أحذية ″شيطانية″ بنقطة من دم بشري! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 02.04.2021

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منوعات

القضاء الأمريكي يوقف بيع أحذية "شيطانية" بنقطة من دم بشري!

تلقى مصنعو أحذية رياضية "شيطانية" أنجزوها مع مغني الراب ناس اكس ويقولون إن نعالها تحوي نقطة من الدم البشري، أمرا بوقف تسليم هذه المنتجات إثر دعوى رفعتها "نايكي". المصنعون دافعوا عن أحذيتهم استنادا لحرية الإبداع والتعبير.

الشركة المصنعة للأحذية الشيطانية قالت إن فكرة منتجها تندرج في إطار الإبداع الفني وحرية التعبير (الصورة لعرض في اموقع التسوق إيبي)

الشركة المصنعة للأحذية "الشيطانية" قالت إن فكرة منتجها تندرج في إطار الإبداع الفني وحرية التعبير

أمر القضاء الأمريكي بتعليق تسليم منتجات أحذية رياضية "شيطانية" صنعتها شركة "ام اس سي اتش اف" المعروفة بصنعها منتجات بكميات محدودة وطرحها للبيع عبر الإنترنت في مواعيد محددة.

وجاء قرار القضاء الفيدرالي الأمريكي بعد رفع دعوى من قبل شركة "نايكي" الأمريكية العملاقة  في مجال الألبسة والإكسسوارات الرياضية.

وتتهم "نايكي" الشركة التي تتخذ مقرا لها في بروكلين بتقليد علامتها التجارية والإضرار بها.

مختارات

استلمت شابة طردا بريديا فيه حذاء رياضي اشترته من الإنترنت جارتها الغائبة عن البيت. لكن بعد الجارة رفضت جارتها تسليمها الحذاء الحذاء مدعية أنها لم تستلم شيئا. وفي نهاية الأمر تدخلت الشرطة لإرجاع الحذاء لصاحبته.

كشف العملاق الفرنسي المنتقل حديثاً إلى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ماركوس تورام، أن والده حصل ذات يوم على زوج من الأحذية هدية من زميلة ببرشلونة ليونيل ميسي، لكن الابن أعطى الحذاء إلى رفيقه لسبب ما، فما هو؟

بعد اختفاء عدد كبير من الأحذية في منطقة سكنية ببرلين، تمكن أحد سكان المنطقة من إماطة اللثام عن هوية اللص الغامض، وكانت مفاجأة السكان كبيرة.

واعتبر قاض فيدرالي أمريكي الخميس (الأول من أبريل/نيسان 2021) أن الخطوة التي اعتمدتها الشركة الصغيرة من شأنها "إثارة البلبلة (...) لدى المستهلكين بشأن أصل" الأحذية "أو رعايتها أو الموافقة عليها"، كما أنها "تمس وتشوه" ماركة نايكي، كما أن عدم اعتماد هذا الأمر القضائي يلحق "ضررا لا يمكن جبره".

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تجول بحذاء ذو كعب عال. رجال ينتعلون أحذية بكعوب عالية

وقد أُنجزت هذه الأحذية الرياضية "الشيطانية" بالتعاون مع مغني الراب الأميركي ليل ناس اكس صاحب أغنية "أولد تاون رود" التي حققت شهرة كبيرة في 2019. وقد استلهمت "ام اس سي اتش اف" لصنع هذه المنتجات من أحذية "إير ماكس 97" المصنعة من "نايكي"، وأضافت إليها بعض الرموز المرتبطة بالشيطان، مع نقطة من الدم البشري في النعل، وفق الشركة.

ومنذ طرح الشركة الصغيرة الاثنين 666 زوجا من هذه الأحذية، وهو عدد مرتبط أيضا بالشيطان، رفعت "نايكي" دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية مدنية في بروكلين. وطالبت "نايكي" بتعليق تسليم هذه الأحذية التي بيعت كلها الاثنين في مقابل 1018 دولارا لزوجي الأحذية.

ودافعت شركة "ام اس سي اتش اف" في بيان الخميس عن هذه الأحذية قائلة إنها تندرج في إطار الإبداع الفني وحرية التعبير. وأبدت الشركة "استغرابها" من دعوى نايكي، قائلة إنها "تتشوق للعمل مع نايكي والمحكمة لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

ع.ج.م/ص.ش  (أ ف ب)

  • Ausstellung Sneaker. Design für schnelle Füße, Foto: © Andrew Zuckerman & Puma

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    بمرور السنين تطورت الأحذية الرياضية وأصبحت جزءاً من أسلوب حياتنا. كما إرتبطت ظاهرة الأحذية الرياضية مع ثقافة الـ "هيب هوب"، وهي حركة فنية ظهرت في أواسط ثمانينات القرن الماضي. يكشف المعرض المقام حالياً في "متحف الفن والحرف الفنية" في "هامبورغ"، ظاهرة انتشار الأحذية الرياضية. كما يُلقي الضوء على مختلف الجوانب المتعددة لتلك الظاهرة.

  • Olympia-Laufschuh von 1936, (Foto: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg)

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    لايجمع بين حذاء اليوم وهذا الحذاء الذي ظهر لأول مرة في الالعاب الأولمبية عام 1936، سوى المساهمة في نجاح علامتين تجاريتين على الصعيد العالمي. في عشرينيات القرن الماضي أسس الأخوين " داسلر" شركة لإنتاج الأحذية الرياضية. تمكن الأخوين حتى بداية الحرب العالمية الثانية من تسويق مئات الالاف من الأحذية تحت اسم داسلر. وبعد نشوب الحرب انقسمت داسلر إلى شركتين إحداهما تحمل إسم "بوما"، والأخرى اسم "أديداس".

  • Advertisement for sneaker model 'Chucks, Copyright: Yoichi Komatsu

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    بِيعَ أكثر من 600 مليون زوج من هذا الحذاء "البوط" الرياضي الذي حقق شهرة واسعة في شتى أنحاء العالم. تم صنع الحذاء من المطاط والقماش. وقد صُممَ في ولاية "ماساتشوستس" عام 1917، قد حاز هذا "البوط" على إعجاب لاعب كرة السلة المشهور "تشاك تيلور" واصبح من كبار المروجين له حيث وضع توقيعة على رقعة ملصقة بالحذاء عام 1923.

  • Air Max 97, Copyright: MKG Hamburg / Nike

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    طورت شركة "نايكي" تصميمين مزودين بوسائد هوائية- كما في الصورة- وقد حققت التصاميم التي تحمل علامتي "ماكس و جوردان" نجاحاً كبيراً. شارك بعملية تصميم الحذاء الرياضي "مايكل جوردان" وهو من أشهر لاعبي كرة السلة في العالم، الجدير بالذكر أن العلامة التجارية للحذاء الرياضي المزود بوسائد هوائية "ماكس" لاقت إقبالاً كبيراً من قبل أنصار ثقافة الـ "هيب هوب" عندما طُرِحَت في الأسواق في عام 1987.

  • Basketball shoe model 'Wings' from 2009, Copyright: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    يرجع تعبير "سنيكر" في الأصل إلى مندوب شركة للإعلانات التجارية يُدعى "هنري نيلسون ماكييني" مطلع القرن العشرين رَوَجَ للحذاء المصنوع من مادة المطاط على أنه لا يُصدر أي صوت على نقيض الحذاء المصنوع من الجلود. وبذلك يُمكن لمن ينتعل الحذاء المطاطي أن يتسلل بهدوء دون أن يتمكن أحد من سماع وقع خطواته.

  • Joschka Fischer's sports shoes (Copyright: picture-alliance/dpa)

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    شَغَلَ السياسي الألماني "يوشكا فيشر" وهو من "حزب الخضر" في عام 1985 منصب وزير البيئة في ولاية "هسن"، وكان الوزير يحرض على إنتعال حذاء مُخَصص لرياضة التنس يحمل العلامة التجارية "نايكي"، مما أعتبر نوعا الإستفزاز في تلك الحقبة، وقد أطلق عليه " الوزير المنتعل للحذاء الرياضي".

  • Boris Becker's Puma shoes worn at Wimbledon (Copyright: MKG Hamburg)

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    سَجَلَ عام 1985 نقطة تحول عندما قدمت فرقة "ران. دي. إم. سي" أغنية : " ماي أديداس" وهي أغنية تحتفل بفوز لاعب التنس الألماني "بوريس بيكر" ببطولة "ويمبلدون للتنس"، ومما يجدر ذِكره أن "بوريس" كان قد إنتعل الحذاء الرياضي الذي يحمل العلامة التجارية الألمانية "بوما". صورة للحذاء الرياضي المتهالك الذي إنتعله "بوريس".

  • Ausstellung Sneaker. Design für schnelle Füße (Foto: TDA Boulder)

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    أضحت الأحذية المطاطية الرياضية إحدى اللوازم والملحقات الضرورية للموضة، ويرجع الفضل في ترويج تلك الأحذية إلى الأسلوب الطريف المُتَبَع في إعداد الإعلانات التجارية. كما أنها تعطيك الثقة بالقدرة على الوصول بسرعة إلى المكان المطلوب.

  • Fish turns into shoe. Exhibition Sneaker. Design für schnelle Füße (Copyright: Kai von Rabenau)

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    تتنافس العشرات من العلامات التجارية المشهورة مع المئات من العلامات التجارية الأقل شهرة على جلب إهتمام المستهلكين لشراء منتجاتها، ولم تعدْ راحة الأقدام تمثل الشغل الشاغل لجمهور المستهلكين بل أصبح التصميم هو الأهم. و تروج شركات صناعة الأحذية الرياضة منتجاتها إعتماداً على مشاهير نجوم الرياضة. كما تقوم الشركات بطرح أعداد محدودة من منتجاتها في الأسواق مرفقة بحملة دعائية كبيرة.

  • Neon sneakers (Copyright: MKG Hamburg, Michaela Hille)

    الأحذية الرياضية..كيف تحولت إلى ثقافة وأسلوب حياة؟

    تتميز أحذية المنتخب الوطني الألماني لكرة القدم بالوانها الزاهية والبراقة وهي عادة لاتندرج ضمن قائمة الألوان الشائعة- غير أن الوانها تفي بالغرض . فعاليات عروض "تصاميم الأحذية الرياضية" التي يُقام حالياً في متحف مدينة هامبورغ ستستمر لغاية 21 آب أغسطس 2016.

    الكاتب: أنابيلا ستيفيس/روين كلاوس/غالية داغستاني


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