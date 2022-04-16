القضاء الأمريكي يقضي بالمؤبد لعضو في خلية "بيتلز" التابعة لـ"داعش"

حكمت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة الجمعة بالسجن مدى الحياة على أحد أعضاء خلية تابعة لتنظيم الدولة تُعرف باسم "بيتلز".

وكان أليكساندا كوتي (38 عاماً) المواطن البريطاني السابق قد أقرّ بالذنب في أيلول/سبتمبر، معترفًا بمسؤوليته عن مقتل أربعة رهائن أمريكيين في سوريا فضلاً عن خطف وتعذيب نحو 20 غربياً.

ودين عضو آخر من الخلية نفسها في نيسان/أبريل، هو الشافعي الشيخ الذي اعتقلته القوات الكردية السورية مع كوتي في 2018، على أن تُحدّد عقوبته هذا الصيف.

وكان الرجلان حاضرَين الجمعة في محكمة ألكسندريا، قرب واشنطن، حيث تمكّن أقرباء ضحاياهما من الإدلاء بشهادتهم مرّة أخيرة.

وقالت البريطانية بيثاني هينز، ابنة أحد الضحايا: "خطفتم وعذّبتم وشاركتم في جرائم قتل أشخاص طيّبين وبريئين، وعليكم الآن التعايش مع ذلك طيلة حياتكم".

وأضافت ابنة ديفيد هينز الذي كان عاملًا في المجال الإنساني قبل أن يقتله العضو الثالث في الخلية محمد إموازي: "خسرتما كِلاكما!".

وهذه الخلية ضالعة في خطف 27 شخصاً على الأقل، في سوريا بين عامي 2012 و2015، غالبيتهم من الولايات المتحدة والدنمارك وفرنسا واليابان والنروج وإسبانيا.

وأُطلق على خلية "بيتلز" هذا الاسم بسبب اللكنة البريطانية التي يتحدث بها أعضاؤها. ولا علاقة لهذه الخلية الإرهابية بفرقة "بيتلز" الغنائية البريطانية الشهيرة التي انطلقت قبل 80 عاما.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)