 القضاء الأمريكي يدعم طلب الديموقراطيين الكشف عن سجلات مالية لترامب | أخبار | DW | 21.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

القضاء الأمريكي يدعم طلب الديموقراطيين الكشف عن سجلات مالية لترامب

أصدر قاض اتحادي حكما ضد الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولته عرقلة أمر صادر عن لجنة بالكونغرس للحصول على سجلات مالية تعود لسنوات وتخص مؤسسة ترامب.

USA Donald Trump Rede zur Lage der Nation (Reuters/J. Bourg)

رفض قاض فدرالي أميركي مساع من الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديموقراطيين من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.

 ويعد هذا القرار هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات في ترامب.

 ويرفض ترامب الذي يقول إنه ضحية "مضايقات" التعاون في التحقيقات التي تركز على إقراراته الضريبية وشؤونه المالية أو مسائل متعلقة بمساع روسية لترجيح كفة الفوز لصالحه في انتخابات 2016.

 ورفض القاضي اميت ميهتا منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب، لشركة المحاسبة "مازارس يو.إس.إيه" بانتظار البت في الدعوى.

 

مشاهدة الفيديو 56:35

مسائية DW: رصد لأهم تداعيات تقرير مولر على ترامب

 

 وجاء طلب النواب في 15 نيسان / أبريل تقديم وثائق من عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن الرئيس غالبا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية كما كان يرى لأهداف مختلفة.

 في 22 نيسان / أبريل رفع ترامب والمنظمات والكيانات المرتبطة به دعوى تطلب من المحكمة إعلان الاستدعاء "باطلا وغير قابل للتنفيذ" وتشكك بالصلاحية التشريعية لمطالب الديموقراطيين.

 وقال القاضي ميهتا "طالما الكونغرس يحقق في مسائل (يمكن التشريع بشأنها) فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور" التي تضمن له سلطته التشريعية.

 وأضاف أن "تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس".

 وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم "دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر". وأضاف "ليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية". وأشار فريق ترامب القانوني إلى أنه سيطعن في القرار.

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب / د.ب.أ)

 

  • USA 3. US-Präsident - Thomas Jefferson (picture-alliance/Prisma Archivo)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    توماس جفرسون هو الرئيس الثالث للولايات المتحدة (من سنة 1801 ولغاية سنة 1809)، ويعتقد أنه كان يقيم علاقة مع إمرأة من العبيد إسمها سالي هيمينغ وأنه أنجبت منه طفلا واحد على الأقل. وبينت تحاليل الحمض النووي "دي أن أي DNA" أجريت بعد نحو مائتي عام من ولادة الأطفال أن أبوة جفرسون لطفل واحد على الأقل من سالي هيمينغ مرجحة جدا.

  • USA Warren G. Harding mit Ehefrau (picture-alliance/akg-images)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    وارن هاردينغ كان الرئيس الـ 29 للولايات المتحدة وشغل المنصب لفترة قصيرة من 1921 ولغاية وفاته في عام 1923. وعرف عن هاردينغ بأنه كان زير نساء حقيقي. وكان مهتما في إقامة العديد من العلاقات العاطفية مع صديقات العائلة. وكان له علاقة مع زوجة أحد أصدقائه القدامى، وللتغطية على ذلك كان يتبرع بسفرات سياحية لعشيقته ولزوجها.

  • Nixon macht Victoryzeichen nach Rücktritt 1974 (picture-alliance/dpa)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    ريتشارد نيكسون من الحزب الجمهوري هو الرئيس الوحيد الذي تنحى عن الرئاسة بعد فضيحة "ووترغيت" الشهيرة التي تعد أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا. وبدأت الفضيحة عندما تم الكشف عن عملية تجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى "وتترغيت". واستقال نيكسون في سنة 1974 بعد اكتشاف دوره كمخطط وعارف بالقضية. وفي هذه الصورة الشهيرة لنيكسون يظهر رافعا علامة الانتصار بعد أقل من ساعة من إعلان استقالته.

  • US Präsidenten Amtseinführungen Ronald und Nancy Reagan (Reuters/Ronald Reagan Presidential Library)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    حرص رونالد ريغان على جعل الولايات المتحدة "عظيمة" حرفيا، عندما اتخذ سياسات صارمة تجاه الاتحاد السوفيتي. لكنه تعثر سياسيا عندما تم الكشف عن أن وكالة المخابرات الأمريكية كانت تراقب لسنوات تمويل قوات "كونترا" المعارضة في نيكاراغوا والمدعومة من الولايات المتحدة. وكان مصدر هذا التمويل هو تهريب الهيروين إلى بلاده. لكن الكشف عن التفاصيل لم يؤدِ إلى فضيحة رئاسية. ولم يعرف دور ريغان في القضية لغاية اليوم.

  • USA Monica Lewinsky und Bill Clinton (Getty Images/Hulton Archive)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    على الرغم من الكشف عن الفضائح الجنسية لبيل كلنتون داخل المكتب الرسمي للرئيس الأمريكي (المكتب البيضاوي) إلا أنه ما زال من أكثر الناشطين في الحياة العامة في الولايات المتحدة. وكادت علاقته الساخنة بالمتدربة مونيكا لوينسكي "أثناء العمل" أن تطيح به من منصبة كرئيس للولايات المتحدة، بيد أن كلنتون نجح سياسيا في تخطي الفضيحة. لكن ماذا تفكر زوجته هيلاري بهذا الخصوص؟

  • New York City Trump erste PK als designierter Präsident (Ausschnitt) (Getty Images/AFP/T. A. Clary)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    أما الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب فيعد ظاهرة فريدة، إذ أنه يتحدث ويتصرف ضد جميع أعراف العمل السياسي – الدبلوماسي تقريبا. ولا يمكن حاليا معرفة فيما إذا كان ترامب "مهرجا – سياسيا" أو "محرضا- خطرا" أو أنه مجرد رجل "مختل عقلي" في السلطة. ومازال ترامب في بداية مرحلته الرئاسية، لكنه من المذهل أن مصطلح "سحب الثقة" أو (Impeachment) صار متداولا منذ الآن في واشنطن. الكاتب: فالكر فاغينر/ زمن البدري


 

مختارات

مسؤولان بصحيفة أمريكية يحصلان على الحصانة للشهادة في قضية ترامب

حصل مسؤولان في صحيفة فضائح أمريكية على الحصانة القضائية ليشهدا حول أموال دفعها ترامب لامرأتين زعمتا إقامة علاقة جنسية معه. كما هاجم ترامب وزير العدل مجدداً، وفريقه يحذر من أن اتهامه سيضر بالاقتصاد. (24.08.2018)  

محامي ترامب السابق يعترف بالتهم الموجهة إليه مقابل اتفاق

وافق مايكل كوهن المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه ضمن تحقيق فدرالي في تعاملاته التجارية وما يشتبه أنه انتهاكات لتمويل الحملة الانتخابية لترامب وذلك مقابل اتفاق مع القضاء. (21.08.2018)  

ترامب ينفي دفع أموال من حملته الانتخابية لممثلة إباحية سابقة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون الأموال، التي دفعت لممثلة أفلام إباحية تتهمه بإقامة علاقة جنسية معها، من أموال حملته الانتخابية. ترامب كان قد قال في وقت سابق إنه لا يعلم بأمر الأموال التي دفعت للممثلة أو مصدرها. (03.05.2018)  

أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

لم تكن فضائح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتالية هي الأولى في تاريخ رئاسات الولايات المتحدة، إذ سبقه في ذلك عدة رؤساء، من بينهم كلنتون وعلاقاته العاطفية في المكتب البيضاوي ونيكسون الذي استقال بعد فضيحة "ووتر غيت". (19.05.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: رصد لأهم تداعيات تقرير مولر على ترامب  

مواضيع ذات صلة

USA Mueller Bericht l Präsident Trump

ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر الكامل 08.05.2019

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب ديموقراطيي الكونغرس الذي يطالبون بالحصول على نسخة كاملة من تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التحقيق الروسي، ووصف ترامب المطالب بأنها "غير قانونية".

USA Präsident Donald Trump & Tochter Ivanka Trump

عائلة ترامب تقاضي مصرفين لمنع تسليم ملفات المالية للكونغرس 30.04.2019

قالت وسائل إعلام امريكية إن الرئيس دونالد ترامب وإدارة شركته وثلاثة من أولاده يقاضون مصرفي "دويتشه بنك" الألمانية و"كابيتال وان" الأمريكية لمنعهما من تسليم ملفات مالية تطلبها لجنتان تحقيق في الكونغرس الأمريكي.

Demokratin, Rashida Tlaib

زعماء ديمقراطيون أمريكيون يدعمون نائبة مسلمة بعد تعليقات حول المحرقة 14.05.2019

وجدت نائبة الكونغرس رشيدة طليب، نفسها في قلب صراع حزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين بسبب تصريحات أدلت بها يقول الجمهوريون إنها معادية للسامية، بينما يرى قادة الديمقراطيون أن على الجمهوريين الاعتذار، بمن فيهم ترامب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  