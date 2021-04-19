 القضاء الألماني ينتصر للمناخ وللمستقبل وينتقد حكومة ميركل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.04.2021

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القضاء الألماني ينتصر للمناخ وللمستقبل وينتقد حكومة ميركل

قرار تاريخي وصفه قانونيون ألمان، هو قرار المحكمة الدستورية العليا الذي طلبت فيه من حكومة ميركل العمل أكثر على خفض انبعاثات الغازات المسببة للارتفاع درجات الحرارة، وإلا ستتحمل الأجيال المقبلة مسؤولية ما يفعله الناس اليوم.

المحكمة الدستورية العليا انتصرت للأجيال القادمة

كتب القضاة في بيان أن القانون الألماني الحالي لم يلحظ "مطالب كافية لخفض الانبعاثات لاحقا اعتبارا من العام 2031".

تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نكسة، إذ طلبت منها المحكمة الدستورية اعتماد سياسة أكثر طموحا على صعيد المناخ، في وقت تتصاعد شعبية دعاة حماية البيئة مع اقتراب الانتخابات. واعتبرت المحكمة الدستورية اليوم الخميس (29 نيسان/ أبريل) أن أهداف الحكومة الحالية بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار "غير كافية" و"غير مطابقة للحقوق الأساسية".

مختارات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة التحرك "بسرعة" لمواجهة التغير المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس. وجاء في تقرير حول المناخ العالمي للعام 2020 أن العام الماضي كان من الأكثر حراً على الإطلاق.

شركات ضخمة تتحكم في بذور العالم. لا تخفي هذه الظاهرة فقط نوعا من الاستعمار المقنع الذي يزيد من تبعية بلدان الجنوب، لكن كذلك تؤدي إلى ضرر مناخي كبير، وتضيّق على أرزاق صغار المزارعين.

وحذرت بأنه إذا استمرت البلاد في مسارها الحالي، فسيتم إرجاء الجهود لتكون على عاتق الأجيال المقبلة التي سيترتب عليها التحرك "بشكل عاجل وداهم". وكتب القضاة في بيان أن القانون الألماني الحالي لم يلحظ "مطالب كافية لخفض الانبعاثات لاحقا اعتبارا من العام 2031".

وأمهلت المحكمة ألمانيا حتى نهاية 2022 لمراجعة سياستها المناخية وتحسينها مع تحديد جهودها بشكل أوضح لفترة ما بعد 2030. وبين فترات جفاف كبير ومراحل أمطار غزيرة، تعاني ألمانيا أيضا من التغير المناخي الذي تتسارع وتيرته في السنوات الأخيرة.

وحذرت دراسة أجرتها حكومة بافاريا الخميس من وضع أنهار الجليد في هذه المنطقة من جنوب شرق ألمانيا، مشيرة إلى أنها تذوب بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وقد يختفي آخرها تماما خلال عشر سنوات فقط.

وينص القانون الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2019 بدفع من الائتلاف الحكومي بين المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين، على خفض انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030 عن مستواها عام 1990. ويحدد النص كمية الانبعاثات السنوية المسموح بها لكل من القطاعات، مع وضع مسار لخفض الانبعاثات خلال هذه الفترة.

وقدمت جمعيات مدافعة عن البيئة أربع شكاوى ضد القانون، استنادا إلى الدستور الذي بات يلزم الحكومة بالعمل على مكافحة التغير المناخي بموجب اتفاق باريس حول المناخ.

 ويحدد اتفاق باريس للدول أهدافا من أجل إبقاء زيادة حرارة الأرض بأقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع بذل الجهود للالتزام بحدّ درجة ونصف إذا أمكن.

تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نكسة، إذ طلبت منها المحكمة الدستورية اعتماد سياسة أكثر طموحا على صعيد المناخ، في وقت تتصاعد شعبية دعاة حماية البيئة مع اقتراب الانتخابات.

أحد دعاة حماية المناخ: "حماية البيئة ليست ترفا، بل هي حق أساسي"

حقوق الأجيال 

وقال القضاة إن "البنود المطعون فيها تسيء إلى حريات مقدمي الشكاوى، وبعضهم ما زالوا صغار السن. فهي ترجئ بشكل لا رجعة عنه إلى مرحلة ما بعد 2030 أعباء هائلة على صعيد خفض الانبعاثات".

 لويزا نويباور أحد ممثلي حركة "الجمعة من أجل المستقبل" وأحد أطراف الادعاء المدني، علقت في تغريدة "ربحنا!"، معتبرة أن "حماية البيئة ليست ترفا، بل هي حق أساسي". كذلك رأت محامية عدد من مقدمي الشكاوى رودا فيرهاين أن "الانتظار وتأجيل تخفيضات جذرية في الانبعاثات إلى وقت لاحق أمر غير دستوري".

 غير أن القضاة لم يستجيبوا لجميع طلباتهم ولا سيما تلك المتعلقة بوضع حد أقصى للسرعة على الطرقات العامة والإغلاق الفوري لمحطات توليد الكهرباء بواسطة الفحم المقرر عام 2038.

 لكن مدير معهد الأبحاث حول مفاعيل التغير المناخي في بوتسدام، أوتمار إيدنهوفر،  لفت إلى أن "التوقيف لا يلزم المسؤولين السياسيين الألمان بوضع أهداف أكثر طموحا بشأن المناخ، بل عليهم فقط تحديد الإجراءات التي سيستخدمونها لتحقيق ذلك".

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هل ألمانيا رفيقة بالبيئة كما نظن؟

الانتخابات القادمة 

 وسيكون هذا القرار حتما بين النقاط الرئيسية في حملة الانتخابات التشريعية الألمانية في أيلول/سبتمبر، وهي الأولى التي ستجري بدون أنغيلا ميركل.

 ورأى المرشح المحافظ عن حزبها لرئاسة الحكومة أرمين لاشيت بعد صدور رأي المحكمة الدستورية أن ألمانيا ستحقق حياد الكربون "بفضل الابتكار والبحث والتقنيات الجديدة".

 لكن بعدما تصدروا لفترة طويلة استطلاعات الرأي، لم يعد المحافظون واثقين من الفوز في الانتخابات، وقد تخطاهم الخضر في بعض استطلاعات الرأي الأخيرة.

 وحصل دعاة حماية البيئة على دفع بعد اختيار أنالينا بيربوك مرشحة لهم لخلافة ميركل، وهي محامية في الأربعين من العمر تخوض حملة انتخابية تحت شعار التجديد، تتركز على حماية البيئة وهو موضوع يلقى استجابة كبيرة في ألمانيا.

 وعلقت الخميس على "قرار تاريخي" فدعت إلى "مراجعة القانون حول حماية المناخ الآن" مؤكدة أن "السنوات المقبلة حاسمة" بشأن المناخ.

ع.خ/خ.س (ا ف ب)

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    الانطلاق إلى زمن الطاقة الشمسية

    موقف سيارات بسقف من الألواح الشمسية. هنا في جنوب اسبانيا يتم تثمين هذا الدمج وتوظيفه منذ مدة. وقبل 10 سنوات بدأت في اسبانيا طفرة الطاقة الشمسية. والآن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الطفرة ومعها التحول إلى السيارات الكهرائية.

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    هذه الضيعة الشمسية في المانيا لها خزان كبير بالبطاريات في الحاويات. وتأرجحات في الإنتاج والاستهلاك يمكن موازنتها ويوجد كهرباء لفترة الليل. وحتى البطاريات تصبح رخيصة أكثر، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء وقوع اختراق عالمي بمولدات الطاقة بالبطاريات الشمسية ابتداء من عام 2025. ومحطات توليد الطاقة بالفحم والنفط والغاز ستتراجع.

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    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الكهرباء للجميع

    يعيش عالميا نحو 770 مليون شخص بدون الحصول على كهرباء، لاسيما في مناطق واسعة في افريقيا وبعض بلدان جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية. لكن هذا الواقع يتغير بصفة متزايدة. فمنذ 2016 يحصل نحو 250 مليون شخص لأول مرة على الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية. وبالبطاريات القابلة للشحن ووحدات إنارة اقتصادية يتوفر كهرباء لساعات المساء. وعلى هذا النحو يتوفر أكثر من أربعة ملايين بيت في بنغلاديش على التيار الكهربائي.

  • Schäfer mit Solarzelle in der

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الطاقة في كل مكان

    هذا الراعي في تركيا يشحن هاتفه المحمول بألواح شمسية. وفي الهواء الطلق فرضت الطاقة الشمسية نفسها في اندماج مع البطارية: ويمكن استخدامها في كل مكان بمرونة وكلفة قليلة.

  • Produktion von solarzellen in China

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الصين تكشف الطريق

    الكهرباء الشمسية كانت مكلفة. لكن تكاليفها تنخفض بين 5 و 10 في المائة في كل سنة. وهذا يجعل الطاقة رخيصة، ولاسيما الصين استغلت الفرص المتاحة. فأكبر شركة هناك ستنتج ابتداء من عام 2023 ألواحا شمسية بطاقة 60 جيجاواط في السنة.


 

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