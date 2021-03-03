 القضاء الألماني يعلق مؤقتاً قرار وضع حزب البديل تحت المراقبة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.03.2021

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أخبار

القضاء الألماني يعلق مؤقتاً قرار وضع حزب البديل تحت المراقبة

أصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا قراراً بعدم جواز تصنيف حزب "البديل" الألماني الشعبوي كحالة اشتباه تتعلق بالتطرف اليميني بشكل مؤقت، ما يعني عدم قانونية وضعه تحت المراقبة الاستخباراتية. فما هي خلفيات هذا القرار؟

شعار حزب البديل من أجل ألمانيا وشعار هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)

شعار حزب البديل من أجل ألمانيا وشعار هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)

قضت محكمة ألمانية بعدم جواز الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) بتصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كحالة اشتباه تتعلق بالتطرف اليميني لحين إتمام الإجراءات العاجلة المنظورة أمام المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا. وأصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا هذا القرار وأبلغته لأطراف القضية اليوم الجمعة (الخامس من مارس/آذار 2021).

مختارات

رغم إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ووسط انتقادات حادة، يعقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي مؤتمره العام على مدار يومين. وتم تسجيل مظاهرة ضد سياسات الحزب بمشاركة حوالي ألف شخص خارج مقر انعقاد مؤتمره.

وضعت الاستخبارات الداخلية الألمانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بأكمله على أنه حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني، وهو ما سيسمح للمؤسسات الأمنية الألمانية بمراقبة الحزب باستخدام وسائل استخباراتية.

ويعني تصنيف هيئة حماية الدستور للحزب على أنه "حالة اشتباه" أنه يمكن الآن أيضا التجسس على الحزب باستخدام وسائل استخباراتية.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أبلغ رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ المكاتب الإقليمية للهيئة في الولايات أول أمس الأربعاء بهذا القرار في مؤتمر داخلي عبر الفيديو. وكان الحزب تقدم في وقت سابق بطلب عاجل أمام محكمة كولونيا لمنع الاستخبارات الداخلية من وضعه رسميا قيد المراقبة وإعلان هذه الخطوة للرأي العام.

ويقول الحزب إن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى. وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، لا تدل الهيئة حاليا بتصريحات علنية حول مسألة تقييم حزب "البديل من أجل ألمانيا". وقالت الهيئة في كولونيا، ردا على استفسار: "في ضوء الإجراءات الجارية واحتراما للمحكمة، لا تتحدث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور علنا في هذه المسألة".

وواجه الحزب، وهو أقوى قوة معارضة داخل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، اتهامات متكررة بعلاقته بمتطرفين يمينيين. وقد لفتت أجزاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" - بما في ذلك مجموعة "فلوغل" (الجناح) المتطرفة وقسم الشباب في الحزب - انتباه هيئة حماية الدستور، ما دفع الهيئة إلى وضع "فلوغل" تحت المراقبة الكاملة العام الماضي بعد أن أعلنت الهيئة أن أعضاءها من المتطرفين اليمينيين.

ع.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Merkel und Schulz zum TV-Duell eingetroffen (Reuters/F. Bensch)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    اعتماد كبير على التبرعات

    تلعب التبرعات –بالإضافة لدعم الدولة الذي تحصل عليه جميع الأحزاب الأخرى- دوراً مهماً في تمويل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه المستشارة أنغيلا ميركل. وبلغت التبرعات التي حصل عليها الحزب في عام 2017 وحده، أكثر من مليوني يورو. أما تكاليف الحملة الانتخابية للحزب لانتخابات 2017 فقدرت بنحو 20 مليون يورو، وفقا لبيانات الحزب نفسه.

  • Seehofer und Merkel (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    سرية تكاليف الحملة الانتخابية

    أما حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (الحزب البافاري)، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي، والذي يشكل معه ما يعرف بـ"الاتحاد المسيحي"، فلم يكشف عن تكلفة حملته الانتخابية لأسباب استراتيجية داخله. لكن توقعات الخبراء، التي تعتمد على حملة الحزب الأخيرة في عام 2013، تشير إلى أن تكلفة الحملة الانتخابية هذا العام تقدر بنحو تسعة ملايين يورو.

  • Deutschland Wahlplakaten vom SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    الحزب الاشتراكي يكسب أموالاً بنفسه

    تكلفة الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال انتخابات عام 2013، تفوقت على كافة الأحزاب الأخرى وبلغت تحديداً 23 مليون يورو. وارتفعت إلى 24 مليون يورو خلال الحملة الانتخابية الحالية. وبدلا من الاعتماد بشكل كبير على التبرعات، يكسب الحزب الاشتراكي بنفسه أموالاً من خلال المشاركة في مؤسسات مختلفة، وهو ما يدر على الحزب سنوياً نحو مليوني يورو.

  • Deutschland Bundestagswahl - Wahlplakate FDP Lindner (picture alliance/dpa/S. Gollnow)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    اعتماد أساسي على التبرعات

    الحزب الديمقراطي الحر هو الآخر يعتمد بشكل كبير على التبرعات مثل الحزب المسيحي الديمقراطي، وتلقى الحزب خلال العام الجاري وحده، أكثر من 1.5 مليون يورو من كبار المتبرعين. ورغم قلة ميزانية الحملة الانتخابية للحزب مقارنة بالأحزاب الأخرى، والتي بلغت نحو خمسة ملايين يورو، إلا أن حملة الحزب هذا العام جذبت الاهتمام بشكل واضح.

  • Bildergalerie Bündnis 90 Die Grünen Luftballons (picture alliance / dpa)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    حملة انتخابية بأقل تكلفة ممكنة

    ميزانية الحملة الانتخابية لحزب الخضر كانت ضئيلة أيضا مقارنة بأحزاب أخرى، إذ بلغت هذا العام، بناء على أقوال الحزب ذاته، نحو 5.5 مليون يورو، مقارنة بنحو خمسة ملايين يورو خلال انتخابات 2013.

  • DW BTW-Reise Chorweiler Güldane Tokyürek Die Linke (DW/P. Böll)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    أعضاء الحزب يمولون حملته الانتخابية

    اختلاف واضح في طريقة تمويل حزب "اليسار"، الذي لا يعتمد على التبرعات وإنما على مساهمات الأعضاء، والتي تشكل نحو 34 بالمئة من مصادر دخل الحزب. وأنفق "اليسار" نحو 6.5 مليون يورو على الحملة الانتخابية لهذا العام، مقارنة بنحو 4.5 مليون يورو خلال انتخابات 2013.

  • Deutschland AFD Wahlkampfveranstaltung in Magdeburg (DW/M. Sileshi Siyoum)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    حيلة مذهلة- بيع الذهب لأجل المال!

    ابتكر حزب البديل من أجل ألمانيا، طريقة جديدة لتمويل نفسه، تعتمد على بيع الذهب للأعضاء بالحزب؛ بحجة أن الذهب أكثر أمناً من اليورو، الذي يعارضه الحزب أصلاً. وحصل الحزب من خلال عمليات البيع – التي تم منعها مؤخراً- على نحو مليوني يورو، تستخدم في تمويل الحملة الانتخابية، التي تشير تقديرات إلى أنها بلغت نحو ثلاثة ملايين يورو.

  • Deutschland Wahlplakate Schulz Merkel (picture-alliance/F. May)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    تبرع غير مباشر

    في الوقت نفسه يحقق الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مكاسب أيضا من خلال "الرعاية". فعن طريقها تحصل أحزاب على دعم مالي من شركات ومؤسسات، يتمثل في توفير مساحات للوحات الدعاية والإعلان للحزب. ينتقد الكثيرون غياب الشفافية في هذه الطريقة. ويتخلى حزب "اليسار" تماماً عن فكرة "الرعاية"، التي تلعب دورا محدودا بالنسبة لأحزاب أخرى مثل الخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي).

  • Symbolbild Wahlurne Bundestagswahl (picture-alliance/dpa/J. Güttler)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    مبلغ مقابل كل صوت!

    تشارك الدولة أيضا في تمويل الحملات الانتخابية، لكن بعد انتهاء الانتخابات، إذ يحصل كل حزب على مبلغ معين (83 سنتاً) مقابل كل صوت يحصل عليه في الانتخابات. وهي طريقة يمكن للأحزاب من خلالها تعويض تكلفة الحملات الانتخابية. اعداد: تابيا برونته/ ابتسام فوزي


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