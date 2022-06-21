القضاء الألماني يحكم بتعويض نحّال تلوث عسله بمبيدات زراعية

اعتبرت المحكمة الإقليمية في فرانكفورت أن در أودر (شرق ألمانيا) في حكم أصدرته الإثنين (20 يونيو/حزيران 2022) أن تلوث العسل يشكل إضراراً بالملكية، إذ أن الشركة الزراعية التي عمدت إلى رشّ منتج الصحة النباتية بجوار خلايا النحل أخلّت بالتزاماتها عن طريق الإهمال، بحسب الحكم.
وألزم الحكم الشركة الزراعية التي يديرها مستثمرون هولنديون وتقع على مقربة من برلين، في منطقة براندنبورغ، بدفع 14544 يورو لمربي النحل.
وكان النحّال أقام خلايا نحل في محيط المزرعة في ربيع عام 2019. وبعد بضعة أسابيع، عالجت الشركة أراضي المزرعة بمنتجات الصحة النباتية التي تحتوي على الغليفوسات، وانتقل الرحيق أو حبوب اللقاح الملوثة بواسطة النحل إلى الخلية. واضطر النحال إلى تدمير الشمع والعسل الناتج منه، وقال إنه اضطر لوقف العمل بسبب هذا الضرر.
ورحّبت مؤسسة "أوريليا" الألمانية الناشطة في مجال حماية النحل والتي دعمت المزارع بالحكم. وإذ ذكّر مديرها توماس راديتزكه في بيان بأن "النحالين كانوا يعانون حتى الآن من أضرار يتسبب بها الآخرون إذا كان عسلهم ملوثاً بمبيدات الآفات الزراعية"، أمل "في أن يساهم تحميل المزارعين المسؤولية عن الأضرار التي تسببها مبيدات الآفات، في الحد من هذا الضرر".
ع.ج.م/ و.ب (أ ف ب)
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العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
منظف للبشرة
يمكن استخدام العسل كوسيلة لتنظيف البشرة بعيدا عن مستحضرات تنظيف البشرة غالية الثمن. فالعسل مضاد للبكتيريا وللالتهابات ولطيف على الجلد، وهو مناسب جدا لأصحاب البشرة الجافة ولأولئك الذين يعانون من مشكلة حبّ الشباب.
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العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
لشعر بملمس حريري
يمكن استخدام العسل كغسول طبيعي للشعر. فهو يمنح الشعر ملمسا حريريا وناعما. الطريقة: بعد دهن العسل على الشعر يترك لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم غسله جيدا.
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العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
علاج الجروح والخدوش
بدلا من استخدام مراهم علاج الجروح الكيميائية، يمكن استخدام العسل لعلاج الجروح الصغيرة والخدوش. فالعسل مضاد للجراثيم ويعتبر من أفضل وسائل العلاج الطبيعية للجروح.
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العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
علاج الحروق
أظهرت أبحاث كثيرة أن للعسل فوائد مذهلة في علاج الحروق، فالعسل يهدئ الجلد ويعزز شفاءه. طريقة العلاج: بعد تبريد الحرق بالماء البارد أو مكعبات الثلج ينصح بدهن الحرق بالعسل وتضميده بضمادة أو غلاف بلاستيكي، مع ضرورة تغير الضمادة يوميا. واستخدام العسل لتبريد الحروق يكون ممكنا عندما تكون طفيفة فقط، وفي حالات الحروق الشديدة لابد من الذهاب إلى الطبيب.
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العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
اضطرابات المعدة
يمكن علاج اضطرابات المعدة باستخدام العسل. وهنا ينصح بتذويب ملعقة من العسل مع قليل من خلّ التفاح في كوب من الماء. وهذا المشروب كفيل بتخليص معدتك من البكتيريا المعدية الضارة.
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العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
لتخفيف آلام الحلق
وللعسل دور مهم في تخفيف التهاب الحلق وتهدئة السعال. الطريقة: نقوم بتذويب ملعقتين كبيريتين من العسل في كوب ماء مغلي مع إضافة القليل من الزنجبيل والقرفة وملعقة من عصير الليمون.
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العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
ترطيب الشفاه
لأولئك الذين يعانون من مشكلة جفاف الشفتين، يمكنهم التخلص من هذه المشكلة بطريقة سهلة وبسيطة، إذ يكفي دهن الشفاه بمزيج العسل مع قليل من زيت جوز الهند. وللحصول على نتائج جيدة ينبغي تكرار العملية عدة مرات في اليوم.
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العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة
علاج التهابات العدوى الفطرية
أظهرت بعض الدراسات أن دهن العسل على منطقة المهبل يمكن أن يساعد في قتل الفطريات المهبلية. وينصح بدهن العسل وتركه مدة 30 دقيقة ومن ثم غسله بالماء وتكرار ذلك مرة كل 24 ساعة.
الكاتب: دالين صلاحية