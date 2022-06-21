القضاء الألماني يحكم بتعويض نحّال تلوث عسله بمبيدات زراعية

اعتبرت المحكمة الإقليمية في فرانكفورت أن در أودر (شرق ألمانيا) في حكم أصدرته الإثنين (20 يونيو/حزيران 2022) أن تلوث العسل يشكل إضراراً بالملكية، إذ أن الشركة الزراعية التي عمدت إلى رشّ منتج الصحة النباتية بجوار خلايا النحل أخلّت بالتزاماتها عن طريق الإهمال، بحسب الحكم.

وألزم الحكم الشركة الزراعية التي يديرها مستثمرون هولنديون وتقع على مقربة من برلين، في منطقة براندنبورغ، بدفع 14544 يورو لمربي النحل.

وكان النحّال أقام خلايا نحل في محيط المزرعة في ربيع عام 2019. وبعد بضعة أسابيع، عالجت الشركة أراضي المزرعة بمنتجات الصحة النباتية التي تحتوي على الغليفوسات، وانتقل الرحيق أو حبوب اللقاح الملوثة بواسطة النحل إلى الخلية. واضطر النحال إلى تدمير الشمع والعسل الناتج منه، وقال إنه اضطر لوقف العمل بسبب هذا الضرر.

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ورحّبت مؤسسة "أوريليا" الألمانية الناشطة في مجال حماية النحل والتي دعمت المزارع بالحكم. وإذ ذكّر مديرها توماس راديتزكه في بيان بأن "النحالين كانوا يعانون حتى الآن من أضرار يتسبب بها الآخرون إذا كان عسلهم ملوثاً بمبيدات الآفات الزراعية"، أمل "في أن يساهم تحميل المزارعين المسؤولية عن الأضرار التي تسببها مبيدات الآفات، في الحد من هذا الضرر".

ع.ج.م/ و.ب (أ ف ب)