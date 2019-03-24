القضاء الألماني يحقق في صفقة بيع غواصات لإسرائيل

تنشغل الأوساط القضائية في ألمانيا بعملية بيع غواصات ألمانية لإسرائيل بعد الضجة التي أثيرت حولها في إسرائيل وخارجها. وصرح متحدث باسم الادعاء العام بمدينة بوخوم الألمانية اليوم الثلاثاء (26 آذار/ مارس 2019) بأن النيابة العامة بدأت إجراء تحقيق ضد مجهول على خلفية صفقة الأسلحة مع إسرائيل.

ولكن المتحدث لم يقل أي شيء عن نوعية الاتهامات التي يتقفى المحققون أثرها بالتحديد.

يذكر أن صحيفة "هاندلسبلات" كانت قد ذكرت في وقت سابق أن المحققين بألمانيا يفحصون في ما إذا كانت هناك رشاوى دفعت في هذه الصفقة أم لا. وأكد المتحدث باسم الادعاء العام في بوخوم أن سبب بدء التحقيق هو تقييم التغطية الصحفية الدولية للواقعة.

وتثير هذه القضية لغطا كبيرا في إسرائيل بصفة خاصة، حيث تم استجواب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل الشرطة عن هذا الأمر في الصيف الماضي. وصحيح أنه لا يعتبر مشتبها به ، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت مؤخرا أن الادعاء العام يفحص اتهامات جديدة ضد نتنياهو.

وكانت الشرطة الإسرائيلية مقتنعة بأن رشاوى دفعت في هذه الصفقة. وأعلنت في خريف العام الماضي بالفعل أنها ترى أدلة كافية لرفع دعاوى ضد عدد من الاشخاص على خلفية الاشتباه في اتهامات مثل النصب والرشوة وغسل الأموال.

يذكر أن هذه الغواصات من إنتاج الأنظمة البحرية بمجموعة "تيسن كروب" الألمانية الصناعية. وأحجمت الشركة عن اتخاذ أي موقف من التحقيق. وأكد متحدث باسمها فقط أن الشركة "ليست قيد التحقيقات حتى الآن".

ومهدت الحكومة الاتحادية الطريق في خريف عام 2017 لبيع ثلاث غواصات ألمانية لإسرائيل. وتدعم ألمانيا المشروع باهظ الثمن الذي تبلغ تكلفته 1,8 مليار يورو، وفقا لبيانها الرسمي؛ لأنها تشعر بالمسؤولية تجاه أمن دولة إسرائيل.

ع. أ.ج/ ح.ز ( د ب ا )