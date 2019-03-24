 القضاء الألماني يحقق في صفقة بيع غواصات لإسرائيل | أخبار | DW | 26.03.2019

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أخبار

القضاء الألماني يحقق في صفقة بيع غواصات لإسرائيل

تباشر السلطات القضائية الألمانية التحقيق عما اذا كان هناك شبهات فساد حصلت في قضية بيع برلين لغواصات عسكرية لتل أبيب. ويفحص محققون ألمان عما إذا كان هناك رشاوى حصلت أثناء عملية البيع.

Deutschland Israel U-Boot Lieferung (picture alliance/AP Photo/Pool/A. Cohen)

تنشغل الأوساط القضائية في ألمانيا بعملية بيع غواصات ألمانية لإسرائيل بعد الضجة التي أثيرت حولها في إسرائيل وخارجها. وصرح متحدث باسم الادعاء العام بمدينة بوخوم الألمانية اليوم الثلاثاء (26 آذار/ مارس 2019) بأن النيابة العامة بدأت إجراء تحقيق ضد مجهول على خلفية صفقة الأسلحة مع إسرائيل.

ولكن المتحدث لم يقل أي شيء عن نوعية الاتهامات التي يتقفى المحققون أثرها بالتحديد.

مختارات

في السنة الماضية ألغى نتانياهو لقاء مع وزير الخارجية الألماني غابرييل بسبب إصرار الأخير على الاجتماع بمنظمات تنتقد تل أبيب. بالأمس التقى الرجلان بعد قطيعة. هذا اللقاء هو ما سلطت عليه تعليقات الصحف الألمانية. (01.02.2018)

رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد مشتبها في القضية، إلا أنه وفي مقابلة حية نادرة، ينفي مزاعم تربحه من صفقة الغواصات الألمانية التي باعها إلى مصر وقال إن وراءها "أسرار دولة". (24.03.2019)

يذكر أن صحيفة "هاندلسبلات" كانت قد ذكرت في وقت سابق أن المحققين بألمانيا يفحصون في ما إذا كانت هناك رشاوى دفعت في هذه الصفقة أم لا. وأكد المتحدث باسم الادعاء العام في بوخوم أن سبب بدء التحقيق هو تقييم التغطية الصحفية الدولية للواقعة.

وتثير هذه القضية لغطا كبيرا في إسرائيل بصفة خاصة، حيث تم استجواب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل الشرطة عن هذا الأمر في الصيف الماضي. وصحيح أنه لا يعتبر مشتبها به ، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت مؤخرا أن الادعاء العام يفحص اتهامات جديدة ضد نتنياهو.

وكانت الشرطة الإسرائيلية مقتنعة بأن رشاوى دفعت في هذه الصفقة. وأعلنت في خريف العام الماضي بالفعل أنها ترى أدلة كافية لرفع دعاوى ضد عدد من الاشخاص على خلفية الاشتباه في اتهامات مثل النصب والرشوة وغسل الأموال.

يذكر أن هذه الغواصات من إنتاج الأنظمة البحرية بمجموعة "تيسن كروب" الألمانية الصناعية. وأحجمت الشركة عن اتخاذ أي موقف من التحقيق. وأكد متحدث باسمها فقط أن الشركة "ليست قيد التحقيقات حتى الآن".

ومهدت الحكومة الاتحادية الطريق في خريف عام 2017 لبيع ثلاث غواصات ألمانية لإسرائيل. وتدعم ألمانيا المشروع باهظ الثمن الذي تبلغ تكلفته 1,8 مليار يورو، وفقا لبيانها الرسمي؛ لأنها تشعر بالمسؤولية تجاه أمن دولة إسرائيل.

ع. أ.ج/ ح.ز ( د ب ا )

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  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

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  • Denis Walentinowitsch Manturow

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

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  • Arabische Emirate IDEX

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    وفي افتتاح المعرض قام سلاح الجو الإماراتي بعروض بهلوانية لطائراته، ورسمت الطائرات بعض اللوحات الفنية في سماء المدينة.

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    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    ركز المشاركون في المعرض على التكنولوجيا الخاصة بالرصد والمراقبة والأسلحة التي تستخدم في تنفيذ هجمات في أماكن مأهولة، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة، وخاصة في ضوء التصعيدات الإرهابية في المنطقة.

  • Rüstungsmesse IDEX in Abu Dhabi - Freies Format

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    أسلحة صينية وأخرى مصنوعة في دول آسيوية، كانت حاضرة أيضاً في معرض "آيدكس" للسلاح. إعداد: زمن البدري.


مختارات

آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

انطلقت في أبو ظبي فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الثانية عشر بمشاركة نحو 1200 شركة من 55 دولة، من ضمنها ألمانيا. ويعد "آيدكس" من أكبر أسواق السلاح في العالم وتبرم فيه صفقات بالمليارات. (24.02.2015)  

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