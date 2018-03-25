 القضاء الألماني يجيز تسليم زعيم الانفصاليين بوتشيمون إلى إسبانيا | أخبار | DW | 12.07.2018

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أخبار

القضاء الألماني يجيز تسليم زعيم الانفصاليين بوتشيمون إلى إسبانيا

فتح القضاء الألماني الباب لترحيل زعيم الانفصاليين في إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، وذلك بعد الموافقة على تسليمه بتهمة اختلاس أموال عامة وليس بتهمة التمرد.

PK Carles Puigdemont in Berlin (picture-alliance/NurPhoto/E. Contini)

أجازت محكمة ألمانية اليوم الخميس (12 يوليو/ تموز) تسليم الرئيس الكاتالوني السابق الانفصالي كارليس بوتشيمون إلى مدريد في قضية اختلاس أموال، رافضا الأخذ بتهمة التمرد الأخطر الموجهة إليه في إسبانيا.

مختارات

قالت محكمة ألمانية إنه يمكن إطلاق سراح بوتشيمون، زعيم كاتالونيا، بشروط، في انتظار البت في تسليمه لإسبانيا. مضيفة أنه لم يتورط في أعمال عنف خلال الاستفتاء حول الاستقلال مما يجعل أفعاله لا يُعاقب عليها القانون الألماني. (05.04.2018)

طلب الادعاء العام الألماني في ولاية شليزفيغ-هولشتاين تسليم الزعيم الانفصالي الكتالوني السابق بوتشيمون إلى السلطات الإسبانية. وأعلن الادعاء العام أنه قدم الطلب أمام المحكمة للسماح بتسليم بوتشيمون للسلطات الإسبانية. (01.06.2018)

وأعلنت محكمة شليسفيغ هولستاين أن "التسليم بتهمة اختلاس أموال عامة مقبول، والتسليم بتهمة التمرد غير مقبول"، مشيرة إلى أنه يعود للمدعي العام الآن تنظيم عملية التسليم إلى السلطات الإسبانية وأن "كارليس بوتشيمون يبقى حرا" في هذه الأثناء. وأوضحت النيابة بعد ذلك أنها "ستتخذ خلال فترة وجيزة قرارا حول تسليم المتهم باختلاس أموال".

وعلق بوتشيمون في تغريدة "سنقاوم حتى النهاية وسنربح"، مضيفا "لقد هزمنا الكذبة الرئيسية التي روجت لها الحكومة فالقضاء الألماني يقول إن استفتاء الأول من تشرين الاول/اكتوبر لم يكن تمردا".

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اعتقال كارلس بوشديمون في ألمانيا

ويوجه قرار المحكمة ضربة الى الاتهامات الاسبانية، لأنه يمكن ان يمنع اجراء محاكمة بتهمة التمرد، وهي جريمة عقوبتها السجن 20 عاما في إسبانيا. واضافت النيابة ان "المحكمة تنطلق من مبدأ أن المحكمة الإسبانية ستحترم (القرار الألماني) وانها لن تلاحق المتهم بوتشيمون بتهمة التمرد بالإضافة الى تهمة الفساد".

 ورفض القضاة ايضا حجج بوتشيمون بانه ضحية ملاحقات سياسية وان من الضروري منع تسليمه. واعتبرت المحكمة ان "من المعيب توجيه (هذا الاتهام) الى الدولة الإسبانية، العضو في مجموعة القيم والفضاء القانوني للاتحاد الأوروبي".

وكان بوتشيمون الملاحق بتهمة التمرد واختلاس اموال في إسبانيا بسبب الاستفتاء حول استقلال اقليم كاتالونيا في خريف 2017، لجأ الى بلجيكا بعدما أقالته مدريد من منصبه، ومنها سافر الى وجهات عدة لمحاولة تدويل معركته.

وأوقف بوتشيمون في أواخر اذار/مارس في شمال ألمانيا. فقد كان عائدا من رحلة الى فنلندا، بالسيارة، متوجها الى بلجيكا.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب) 

 

  • Spanien Fohne von Katalonien (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    حصد الانفصاليون في انتخابات كاتالونيا إغلبية المقاعد في البرلمان الإقليمي، وحصلت الأحزاب الانفصالية في الإقليم الإسباني معا على 70 مقعدا من أصل 135، وبوسعها حكم الإقليم إذا شكلت ائتلافا فيما بينها.

  • Wahlen in Katalonien 2017 (Reuters/E. Gaillard)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    حصول الانفصاليين على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان لا يعني أنهم حصلوا على الأكثرية المطلقة من أصوات الناخبين، لا بل إنهم لم يحصلوا حتى الأغلبية البسيطة، والسبب في ذلك عائد إلى النظام الانتخابي المتّبع. فالقانون الانتخابي في كاتالونيا يتضمن نظام ترجيح للأصوات يعطي أفضلية للمناطق الريفية التي يتجذر فيها الانفصاليون، ما منحهم الفوز من حيث عدد المقاعد.

  • Brüssel Demonstration für unabhängiges Katalonien (Reuters/Y. Herman)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    المفوضية الأوروبية أعلنت أن الانتخابات التي جرت في كاتالونيا وفاز فيها الانفصاليون بالأغلبية المطلقة "لن تغيّر" موقف الاتحاد من المسألة الكاتالونية.

  • Katalonien Wahlen 2017 - Wahlergebnis - Ciudadanos Ines Arrimadas (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    وللمفارقة فإن أكثرية الكاتالونيين صوّتت ضد المعسكر الانفصالي، وهو ما حدا بزعيمة حزب سيودادانوس المناهض للانفصال إينيس اريماداس للقول إنه بعد هذه النتيجة "هناك أمر ازداد وضوحا، وهو أن الغالبية الاجتماعية تؤيد الوحدة مع باقي الإسبان والأوروبيين، ولن يكون بوسع الأحزاب القومية بعد اليوم التحدث باسم كاتالونيا ككل، لأن كاتالونيا هي نحن جميعا".

  • Katalonien Carles Puigdemont (Reuters/A.Gea)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    وكان رئيس الحكومة السابق بوتشيمون قد عمل على استقلال الإقليم ثم علق إجراءات الاستقلال عن مدريد، التي عزلته واصدر المدعي العام الإسباني بحقه أمر ألقاء قبض. فغادر إلى بلجيكا مع أربعة من وزرائه المعزولين.

  • Spainien Königlicher Platz in Barcelona (19. Jahrhundert) (picture-alliance/Prisma Archiv)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1932

    وللصراع بين كاتالونيا ومدريد قصة طويلة، فبعد عام على تأسيس الجمهورية الإسبانية الثانية تم تثبيت وضع إقليم كاتالونيا القانوني عام 1932 بمنحها استقلالاً مؤقتاً.

  • Spanien Francisco Franco (picture alliance/AP Photo)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1939-1975

    لكن الدكتاتور الإسباني الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1892- 1975)، الذي حكم إسبانيا بالنار والحديد حتى عام 1975، ألغى استقلال كاتالونيا وقمع نظامه أي نوع من الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية واللغة الكاتالونيين، بعد أن خرج منتصراً من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

  • Juan Carlos Spanien 200 Jahre der Verfassung von Cadiz (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1979

    بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، منح دستور إسبانيا الديمقراطي الجديد عام 1978 كاتالونيا حكماً ذاتياً، مؤكداً على أن الأمة الإسبانية لا يمكن أن تتجزأ، غير أنها تعترف بحقوق الأقاليم بالإدارة الذاتية.

  • Flash-Galerie Katalanen mit Fahnen (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2006

    مفاوضات طويلة قادت الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على رغبة الكاتالونيين بإعادة إصلاح وضع الحكم الذاتي لإقليمهم، إذ أقر البرلمان الإسباني ميثاق حكم ذاتي لكاتالونيا يعزز سلطات الإقليم المالية والقضائية ويصفه بـ"الأمة".

  • Spanien Referendum Katalonien Demonstration (picture-alliance/Zumapress/M. Oesterle)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2010

    قضت المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006، معتبرة أن استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم لا ينطوي على أي "قيمة قانونية" ورافضة الاستخدام "التفضيلي" للغة الكتالونية في خدمات البلدية.

  • Spanien Unabhängigkeit Katalonien (AFP/Getty Images)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2012

    تظاهر نحو 1.5 مليون شخص في عاصمة الإقليم برشلونة من أجل استقلال كاتالونيا وهتفوا "نحن أمة والقرار لنا"، وقادت تداعياتها إلى انتخابات مبكرة في الإقليم فاز فيها مؤيدو الانفصال عن إسبانيا.

  • Spanien Parlament Katalonien (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2014

    في تحد لمدريد، أجرت كاتالونيا اقتراعاً رمزياً على الاستقلال، صوت فيه أكثر من 80 بالمئة، أي ما يعادل 1,8 ملايين شخص، لصالح انفصال الإقليم، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 37 بالمئة فقط. حكومة مدريد لم تعترف بالاستفتاء ولم تكن له أي تبعات مباشرة.

  • Spanische Pyrenäen Catalonia (Imago/Nature Picture Library)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    يقع إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، و تبلغ مساحته نحو 32106 كلم مربع، ويعتبر سادس أكبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا.

  • Demonstration für Unabhängiges Katalonien Pep Guardiola (picture alliance/AP/dpa/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    العديد من نجوم نادي برشلونة لكرة القدم مثل بيكيه وتشافي ومدرب النادي السابق بيب غوارديولا يدعمون الاستفتاء الإقليم، لكن إدارة النادي لم تؤيد الاستفتاء صراحة، مؤكدة على حق الكاتالونيين بحرية التصويت.


مختارات

مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

يستمر الشد والجذب بين كاتالونيا ومدريد، فقد فاز الانفصاليون بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم. بين مدريد وكاتالونيا تاريخ طويل من العلاقات المضطربة وصلت ذروتها بعد محاولة الإقليم الاستقلال وهروب رئيس وزرائه إلى بلجيكا. (10.10.2017)  

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اعتقال كارلس بوشديمون في ألمانيا  

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