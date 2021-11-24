القصة الحقيقية وراء بابانويل

نعرف جميعنا صورة بابانويل المحب للأطفال الذي يعد في الوقت نفسه رمزا للثقافة الشعبية. لكن قلة قليلة من الناس يعرفون أصلها. تعتبر أسطورة بابانويل مزيجا من الطقوس الوثنية لأسلافنا مقترنة بأسطورة القديس نقولا ميرا المولود حوالي عام 270 بعد الميلاد في ليقيا المتواجدة على الأراضي التركية اليوم.





وقيل إن لديه قوى خارقة. بعد وفاته أعيد رفاته إلى إيطاليا وفرنسا وأصبح شفيع المدن الأوروبية وحاميا للأطفال. في السادس من ديسمبر من كل عام، كما تقول الأسطورة، كان يتجول في الشوارع ليوزع الحلوى والهدايا على الأطفال الطيبين. في هولندا كان يُسمى سينتر كلاس، وجلبه المستوطنون معهم إلى أمريكا. هذا الفيلم يحكي شخصية بابانويل المتناقضة.



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