 القصة الحقيقية وراء بابانويل | تقارير جديدة | DW | 24.11.2021

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تقارير جديدة

القصة الحقيقية وراء بابانويل

بابانويل أو سانتا كلوز - إنه ذاك الرجل العجوز الودود الذي يرتدي بدلة حمراء ويقدم هدايا للأطفال: أصبح الآن أيقونة عالمية. من أين أتت هذه الأسطورة وكيف أصبح بابانويل الشخصية المركزية في مجتمعنا الاستهلاكي؟

Videostill Dokumentation | Die wahre Geschichte des Weihnachtsmanns

Videostill Dokumentation | Die wahre Geschichte des Weihnachtsmanns

نعرف جميعنا صورة بابانويل المحب للأطفال الذي يعد في الوقت نفسه رمزا للثقافة الشعبية. لكن قلة قليلة من الناس يعرفون أصلها. تعتبر أسطورة بابانويل مزيجا من الطقوس الوثنية لأسلافنا مقترنة بأسطورة القديس نقولا ميرا المولود حوالي عام 270 بعد الميلاد في ليقيا المتواجدة على الأراضي التركية اليوم.
 

Videostill Dokumentation | Die wahre Geschichte des Weihnachtsmanns


وقيل إن لديه قوى خارقة. بعد وفاته أعيد رفاته إلى إيطاليا وفرنسا وأصبح شفيع المدن الأوروبية وحاميا للأطفال. في السادس من ديسمبر من كل عام، كما تقول الأسطورة، كان يتجول في الشوارع ليوزع الحلوى والهدايا على الأطفال الطيبين. في هولندا كان يُسمى سينتر كلاس، وجلبه المستوطنون معهم إلى أمريكا. هذا الفيلم يحكي شخصية بابانويل المتناقضة.
 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:15 UTC
الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC
الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 16:15 UTC
الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC
الثلاثاء 28ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC
الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 07:15 UTC
الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC
 

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