القرصنة البيولوجية: سرقة المعرفة بأسرار الطبيعة

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تستغل بعض الشركات المعارفَ القيمة والخبرات التي تمتلكها مجتمعات السكان الأصليين عن الطبيعة للحصول على براءات اختراع ولتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة، لا ينال منها السكان الأصليون شيئاً.
استخدم الثوم في العديد من العلاجات منذ آلاف السنين، مثل الصداع ولدغ الحشرات، ومشاكل القلب. وعلى الرغم من أنه لا يخلو من الآثار الجانبية، إلا أن فوائده المتعددة ونكهته القوية قد عززت من شعبيته على مستوى العالم.
التوتر والإجهاد من اهم العوامل التي تترك بصماتها على صحة الإنسان. إهمال هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة أقلها زيادة تساقط الشعر لدى الرجال والنساء. وقد لا تنفع علاجات تساقط الشعر في إيقافه. فما الحل؟
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