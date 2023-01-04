 القرصنة البيولوجية: سرقة المعرفة بأسرار الطبيعة | صنع في ألمانيا | DW | 11.01.2023

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صنع في ألمانيا

القرصنة البيولوجية: سرقة المعرفة بأسرار الطبيعة

تستغل بعض الشركات المعارفَ القيمة والخبرات التي تمتلكها مجتمعات السكان الأصليين عن الطبيعة للحصول على براءات اختراع ولتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة، لا ينال منها السكان الأصليون شيئاً.

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