 القرصنة البيولوجية - استغلال خيرات الشعوب الأصلية | عن كثب | DW | 28.07.2022

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عن كثب

القرصنة البيولوجية - استغلال خيرات الشعوب الأصلية

شاي عشبة الرويبوس أو نبات ستيفيا المُحلي هما دواءان تقليديان اكتشفهما السكان الأصليون، لكنهما لا يعودان عليهم اليوم بأي أرباح بل تذهب عائداتهما إلى الشركات الدولية الكبرى.

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وجاء ذلك نتيجة للقرصنة البيولوجية إذ تستولي الشركات على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها لأغراض التطوير أو البحث دون تقديم تعويض للشعوب الأصلية. إذ ينصب التركيز بشكل أساسي على النباتات التي تتمتع بميزات غذائية أو علاجية، تم اكتشاف آثارها وتحضيرها من قبل الشعوب الأصلية. غير أن الشركات الكبيرة هي التي تستغل هذه المعرفة ما يحقق لها أرباحًا عالية. فقبل مئات السنين اكتشف شعب باي تافيتيرا في شمال شرق باراغواي إمكانية استخدام أوراق نبتة ستيفيا للتَحلية. وهي تجارة تدر ملايين الدولارات، إلا أن شعب باي تافيتيرا لا يستفيد منها. ودُفع بأفراد هذا الشعب للعيش في محميات محاطة بالزراعة الأحادية ومزارع الماشية. وضع بات معه نبات ستيفيا البري على وشك الانقراض. مصير ينطبق على أحفاد شعوب الخويخوي والسان الذين يعيشون تجربة مماثلة. إذ كان أسلافهم من السكان الأصليين في جنوب إفريقيا هم أول من أعد وصفة لتناول عشبة الرويبوس. فهذا النبات الذي كان ينمو فقط في منطقة سيدربيرغ الجبلية بجنوب إفريقيا، أصبح الآن يُزرع لأغراض تجارية ويباع في جميع أنحاء العالم، خاصة كصنف من أصناف الشاي. لا تقتصر مكافحة القرصنة البيولوجية على حقوق براءات الاختراع والمال فحسب، بل على الحفاظ على التنوع البيولوجي أيضا. فهذا الأمر بات ضروريا لامتلاك الشعوب الأصلية معرفة واسعة وفهما للطبيعة. وهو ما دفع باليونسكو وغيرها من المؤسسات الآن للاعتراف بدور الشعوب الأصلية باعتبارها جهات مهمة لحفظ التنوع البيولوجي.غير أن الاتفاقات الدولية التي يفترض أنها جاءت لضمان حصول الشعوب الأصلية على تقاسم عادل للمنافع للاستفادة من مواردها الجينية، نرى أن ذلك نادرا ما يحقق النتائج المرجوة على المستوى العملي. يأتي هذا بسبب غياب الإرادة لدى السياسيين وقطاع الصناعة لتنظيم دفع التعويضات. وهو ما أدى إلى تفشي القرصنة البيولوجية؛ خاصة فيما يسمى بالنقاط الساخنة للتنوع البيولوجي، وهي المناطق الغنية بالأنواع في جنوب الكرة الأرضية.

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