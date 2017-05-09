 القدر المسموح به من النسيان.. كيف تقوي ذاكرتك؟ | علوم وتكنولوجيا | DW | 23.11.2018

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علوم وتكنولوجيا

القدر المسموح به من النسيان.. كيف تقوي ذاكرتك؟

من منّا لم يمر بهذا الموقف؟ تلتقي أحد المعارف ويغيب عنك اسمه رغم محاولاتك المتكررة لتذكره. هل يدعو هذا للقلق؟ هل هي بدايات الخرف؟ أمور عليك معرفتها عن الذاكرة.

Überforderte Büroangestellte mit vielen Post-Its im Gesicht (picture alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

قد نجد في موقف ما صعوبة في تذكر بعض الأشياء، أمر طبيعي إلى حد ما ولا يدعو للكثير من القلق، طالما لا تتكرر هذه الحالات بشكل كبير. فالذاكرة ليست جهازاً يمكنه العمل وقتما نشاء، كما أن العلاقات بين الوحدات المخزونة في الذاكرة تتغير باستمرار. وحين تُضاف إليها معلومات جديدة، تُعدل المعلومات القديمة أو توضع جانباً، كما ينقل تقرير لمجلة "أبوتيكه أومشاو" الألماني عن دراسات علمية.

ويقول العلماء إن ارتباطات جديدة تنشأ داخل الدماغ، فقط حين محاولتنا استرجاع ذكرى قديمة. عن ذلك يقول البرفسور هانس فورستل، مدير مستشفى الطب والعلاج النفسي في مدينة ميونيخ الألمانية: "في الأساس لا نتذكر الشيء نفسه بالتحديد مرتين".

البيئة والعواطف

وبطبيعة الحال تتأثر الذاكرة بالعديد من العوامل، ومنها البيئة وعواطفنا نفسها. يميل الإنسان إلى تذكر اسم شريك الأعمال في إطار حياتنا المحلية، لكنه قد يغيب عنّا عندما نلتقيه بالصدفة في مطعم أو حمام السباحة. ورغم ذلك يمكن أن يستخدم الطلاب هذه الخصلة من الذاكرة إيجابياً في مسيرتهم الدراسية، إذ يمكنهم تذكر المعلومات بشكل أفضل حين يؤدون الامتحان في القاعة نفسها التي سبق لهم حضور المحاضرات فيها.

الإرهاق والجفاف

ويضيف البروفيسور الألماني أن التعب والإجهاد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الذاكرة. وينطبق هذا الأمر على الإرهاق بنوعيه الذهني والبدني. إذ يؤثر على القدرات المعرفية لفترة محدودة فقط. أما إذا اختفى التعب، تعود الذاكرة أيضاً للعمل بكفاءة أكبر مرة أخرى.

مختارات

قام باحثون ألمان بدراسة المخ عن كثب واكتشفوا أنه يمكن تدريب المخ على استدعاء المعلومات من الذاكرة، وأنه هنالك مناطق معينة في المخ تكبر بعد الاستخدام المستمر مثلما يحدث مع أي عضلة بالجسم يتم تدريبها. (14.03.2017)

لا شك أن التمتع بذاكرة قوية قادرة على تخزين كم كبير من المعلومات لفترات زمنية طويلة ليس في متناول الجميع، خصوصاً كبار السن. دراسة حديثة بينت السبب وراء ذلك، وفسرته بتجربة علمية توصلت إلى نتيجة قد تبدو غير مألوفة. (20.12.2017)

كما يعد الجفاف هو الآخر من الأسباب المحتملة لمشاكل الذاكرة. كبار السن غالباً ما يشربون كميات قليلة من الماء، وبالتالي تتأثر ذاكرتهم بشكل خاص. ومن السهل تجاوز هذا الأمر بوصفة بسيطة: اشرب من لتر ونصف اللتر إلى لترين يومياً، ما لم تكن هناك أسباب طبية ضد هذه القاعدة.

تأثير الأدوية والأمراض

في الغالب لا تضعف الأمراض الجسم وحده، وإنما الذاكرة أيضاً، فأمراض مثل الاكتئاب والسكري والحمى والالتهابات وأمراض الخرف مثل مرض الزهايمر وكذلك اضطرابات الدورة الدموية في الدماغ تؤثر على الذاكرة.

وهذا الأمر ينسحب على الأدوية أيضاً رغم أنها سبيلنا للعلاج من المرض، وعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي حين تشعر أن دواء ما يحد من قدراتك الذهنية والمعرفية، كما يقول البروفيسور فورستل، فذلك قد ينطوي أحياناً على مخاطر غير متوقعة.

إضافة إلى ذلك فيمكن للكحول والمخدرات أن تضعف الذاكرة على المدى القصير، لكنها تضر بالدماغ بشكل دائم.

متى نقصد الطبيب؟

قد تشير اضطرابات الذاكرة في بعض الأحيان إلى الخرف كعارض، ولكن قد يكون سببها أيضاً أحد مصادر التداخل المذكورة في أعلاه. وعلينا ألا نجزع لمجرد نسيان شيء ما بين الحينة والأخرى. ولكن متى يجب أن نشعر بالقلق الشديد من مرض محتمل؟

عن ذلك يجيب البروفيسور فورستل: "يجب أن يعتريك الشك حين تتزايد حالات النسيان أو عدم قدرتك على ملاحظة أشياء لم تكن صعبة عليك في الماضي". على سبيل المثال عندما يصبح سير العمل المألوف مشكلة على حين غرة. ومن ثم فإن إجراء فحص عند طبيب الأسرة من الأمور المنطقية. ويجري الطبيب اختبارات لمعرفة ما إن كانت هناك مؤشرات للإصابة بالخرف. وإذا لزم الأمر يحيل المريض إلى أخصائي.

ومع ذلك، فعادة ما يتطور الخرف بشكل خفي وغالباً ما يكون في مرحلته الأولى دون أن يلاحظه المريض. وهذا ما يجعل المرض غادراً. كما لا توجد توصية شاملة عند أي عارض يمكننا أن نقلق ونقصد الطبيب. والحذر هو البديل الأمثل غالباً. وكلما كنا مبكرين في اكتشاف الخرف، تحسنت فرص معالجته. عن ذلك يقول البروفيسور الألماني: "بالنسبة للمرضى فمن المفيد مواجهة مشاكل الذاكرة بشكل علني".

كيف نقوي ذاكرتنا؟

أسلوب الحياة الصحي بالحركة والتغذية السليمة هو أكثر العوامل المؤثرة في قدرتنا على الذاكرة إيجابياً. وبحسب موقع "ريسيون" الألماني يحتاج ضعفاء الذكرة إلى فيتامين B12 وإلى البوتاسيوم والزنك والسلنيوم والبورون، بالإضافة إلى فيتامين سي الموجود في الطماطم والحمضيات والفلفل والجوافة، وإلى فيتامين E، الموجود في زيت الزيتون.

وهذه العناصر الغذائية المحتوية على مواد مضادة للأكسدة لا تحافظ على خلايا الذاكرة من التلف فقط، بل وتزيد قوة الذاكرة إلى أربع أضعاف.

كما يجب التقليل من الكحول وتمارين الاسترخاء كاليوغا. ومن المهم دائماً إيجاد شيء من الإثارة الفكرية في حياتنا عن طريق هواية ما تمكننا أيضاً من التواصل مع الأشخاص الآخرين.

ع.غ/ع.ش

  • Mike Webster Pittsburgh Steelers (picture alliance/AP Photo/G.J. Puskar)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    كان لاعب كرة القدم الأمريكية مايك ويبستر يلقب بـ"مايك الحديدي". حاز أربع مرات مع فريقه على لقب السوبر بول، وهي البطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية. لكن مايك تعرض لعدة إصابات دماغية رضية بسبب ممارسته لهذه الرياضة العنيفة وتوفي مبكراً في سنة 2002 وهو في الخمسين من عمره. اكتشف الأطباء بعد تشريح جثته وجود ارتجاجات في الدماغ، ولذلك يعد مايك أول لاعب يصاب بأمراض الدماغ الناتجة عن الرياضة.

  • NFL Concussion Film Crew Dr. Bennet Omalu Will Smith Peter Landesman (picture alliance/AP Photo/M.S. Gordon)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    الطبيب الشرعي بينيت أومالو (وسط الصورة) هو أول طبيب يختص بعلاج وتشخيص أضرار الدماغ المزمنة الناتجة عن ممارسة الرياضة. تعرض أومالو للكثير من الضغوطات والتهديدات للتوقف عن البحث عن أسباب هذه الأمراض، لكنه أستمر في عمله ما جعله نجماً عالمياً، وهو ما حفز المخرج بيتر لانديسمان (يمين) لعمل فيلم يروي قصة حياته من بطولة ويل سميث (يسار). الفيلم يحمل عنوان "كونكشن" (وتعني ارتجاج الدماغ).

  • Menschliiches Gehirn (picture-alliance/dpaW. Grubitzsch)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    الصدمات التي تصيب الرأس تسبب تغيرات سلوكية وإدراكية للشخص، ويسمى هذا المرض "سي تي إي" أو "خرف ارتجاج الدماغ". ويحدث لدى الملاكمين مثلاً فقدان القدرة على الكلام والكآبة والخرف. وتسبب الصدمات المتكررة أضراراً في الخلايا العصبية بالدماغ وإطلاق البروتينات التي تتجمع في الجسم، مسببة التغيرات السلوكية وزيادة الميل إلى العنف وارتفاع الرغبة في الانتحار.

  • USA | EX-NFL-Profi Dave Duerson (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    انتحر الكثير من لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بين عامي 2008 و2015، مثل تيري لونغ وتوم ماكهيل ويوفان بيلشر وأدريان روبنسن وديف ديورسون (في الصورة)، الذي انتحر في سنة 2011 وتبرع بدماغه للطب. وبعد الكشف على الدماغ وجد الأطباء إشارات على وجود مرض خرف ارتجاج الدماغ.

  • Christoph Kramer Verletzung 2014 (picture alliance/dpa/T.Eisenhuth)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    حتى في عالم الكرة القدم يعاني بعض اللاعبين من إصابات الدماغ، إذ تعرض لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم كريستوف كريمر في المباراة النهائية لمونديال 2014 لصدمة في الدماغ، لكنه استمر في اللعب لدقائق بعد ذلك، ما كاد يعرضه لخطر الإصابة بـ"الصدمة الثانية"، التي قد تؤدي إلى خرف ارتجاج الدماغ. المشكلة التي يعاني منها الرياضيون والأطباء هي افتقار العلم لعملية تشخيص معتمدة طبياً للتعرف على المرض.

  • Kopfball Fußball (picture alliance/dpa/N.Schmidt)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    يمكن للاعبي كرة القدم التعرض لإصابات الدماغ عبر الاحتكاك بالرأس مثلاً مع لاعب آخر. وذكرت دراسة حديثة صادرة عن المؤسسة الاتحادية الألمانية للعلوم الرياضية أن مخاطر التعرض لإصابات الدماغ تصل إلى نحو 38 في المائة عند لاعبي الدفاع وإلى 28 في المائة عند لاعبي خط الوسط والهجوم وإلى سبعة في المائة عند حراس المرمى.

  • Rio Momente 11 08 Rugby Fidschi vs. Großbritannien (Getty Images/D. Rogers)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    تعد الرغبي أكثر الرياضات التي تحدث فيها حالات خرف ارتجاج الدماغ، بالإضافة إلى ارتجاج الدماغ والإصابة الدماغية الرضية، حسب المؤسسة الاتحادية الألمانية للعلوم الرياضية، ومن ثم تتبعها كرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد وكرة السلة. وتعد الإصابات في الدماغ بسبب ممارسة كرة القدم قليلة مقارنة بالرياضات الأخرى، ولكن وبسبب انتشار اللعبة جماهيرياً تنتشر هذه الحالات بين ممارسيها. الكاتب: زمن البدري/ DW


مختارات

أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

الصدمات التي تصيب الرأس أثناء ممارسة بعض الرياضات قد تؤدي إلى أضرار كبيرة في الدماغ، وتسبب تغيرات سلوكية وإدراكية و"خرف ارتجاج الدماغ". تكمن المشكلة في افتقار العلم لعملية تشخيص معتمدة للتعرف على هذه الأمراض. (02.01.2017)  

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