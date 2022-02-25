القتال يقترب من كييف وسط تحذيرات من اقتحام روسي للعاصمة الأوكرانية

ذكرت هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية، أن بشدة "محتلين روس"، في منطقة كييف. وفي مستوطنتي "ديمر" و"ايفانكيف"، شمال غرب العاصمة، ذكرت تقارير أن قوات هجومية محمولة جوا، للقوات المسلحة الأوكرانية، أوقفت " غزو قوات العدو الساحقة " على حدود نهر (تيتيريف). وتم تدمير جسر عبر النهر، حسب بيان من الهيئة. وبالإضافة إلى القتال، استهدفت غارات جوية روسية العديد من المدن.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن صافرات الإنذار انطلقت مرة أخرى في كييف، مع دخول الهجوم الروسي يومه الثاني. ودعت إدارة المدينة جميع المواطنين إلى إيجاد مأوى آمن.

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن العاصمة كييف تعرضت لغارات روسية "مروعة" تشبه الغارات التي شنتها ألمانيا النازية على المدينة. وكتب كوليبا على تويتر: "ضربات صاروخية روسية مروعة على كييف". وتابع "أخر مرة شهدت عاصمتنا مثل عمليات القصف تلك كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية. وتمكنت أوكرانيا من دحر هذا الشر في ذلك الحين وستهزمه هذه المرة أيضا".

ودعا كوليبا مجددا إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين، داعيا الدول إلى قطع العلاقات مع موسكو و "طرد روسيا من كل مكان". وكتب: "أوقفوا بوتين. اعزلوا روسيا".

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كانت وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان" قد ذكرت أن عدة انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية، كييف، في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة، حيث اندلعت حرائق في مبنى سكني مكون من عدة طوابق، في الضفة الشرقية من نهر "دنيبرو"، بعد أن تم استهدافه.

وحذرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني من إن القوات الروسية ستدخل مناطق على مشارف

العاصمة كييف اليوم الجمعة بعدما قال مسؤولون إن المدينة ومناطق أخرى تعرضت لقصف صواريخ روسية في الساعات الأولى من الصباح. وأضافت أن وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقع على أربع جبهات رغم تفوق عدد القوات الروسية.

وقال مستشار لوزير الداخلية الأوكراني إن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على العاصمة كييف اليوم الجمعة والذي قد يصبح أصعب يوم في الحرب. وقال المستشار أنطون هيراشتشينكو إن المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاء أجانب.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)