 القتال يستعر في سيفيرودونيتسك واتهامات لموسكو بـ″ابتزاز القمح″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.06.2022

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القتال يستعر في سيفيرودونيتسك واتهامات لموسكو بـ"ابتزاز القمح"

روسيا المتهمة باستغلال القمح كـ"أداة للحرب"، تقول إن موانئ أوكرانية استولت عليها باتت جاهزة لشحن الحبوب، وسط احتدام المعارك في إقليم لوهانيسك الذي يبدو فيه الوضع الميداني غامضاً.

Ukraine | Präsident Selenskyj besucht Truppen in Lyssytschansk

زيلنسكي أثناء جولة تفقدية لأوضاع قوات الجيش على جبهة سيفيرودونيتسك السبت (05.06.2022).

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء (السابع من يونيو/ حزيران 2022)، إن مينائي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين، اللذين استولت عليهما القوات الروسية، جرى تطهيرهما من الألغام ليكونا جاهزين لاستئناف شحن الحبوب.

مختارات

تصاعدت وتيرة القتال في إقليم الدونباس، حيث اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية وسط تضارب في التصريحات، فيما تواصل القوات الروسية قصفها على جميع الجبهات بما في ذلك على العاصمة كييف.

قالت أوكرانيا إن "قتال شوارع" يدور في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد بين قواتها والجيش الروسي الذي "ألقى بكل ثقله" في المدينة، وسط تصريحات متناقضة من الطرفين عن الوضع الميداني. وأعلنت كييف لأول مرة مقتل متطوع ألماني.

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نظيره الروسي بوتين ارتكب "خطأ استراتيجيا وأساسيا" بمهاجمته أوكرانيا وهو اليوم "معزول"، بيد أنه شدد على ضرورة عدم إهانة روسيا. من جانبها اعتبرت كييف تصريحات ماكرون "إهانة لفرنسا".

وأضاف شويغو في تصريحات بثّها التلفزيون "تمّ الانتهاء من إزالة الألغام من ميناء ماريوبول. إنه يعمل بشكل طبيعي، وقد استقبل أولى سفن الشحن الخاصة به".

وتعطلت الصادرات الزراعية من جنوب أوكرانيا منذ أن غزت روسيا الجمهورية السوفيتية السابقة في أواخر فبراير/ شباط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

وتتهم أوكرانيا روسيا بسرقة إمدادات الحبوب الحيوية، في مزاعم وصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنها "ذات مصداقية".

غير أن موسكو تقول إن العقوبات الغربية هي التي أفضت إلى هذا الوضع الذي يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية.

وتعمل الأمم المتحدة على وضع خطط مع كييف وموسكو بشأن كيفية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مع احتمال أن تكون تركيا مستعدة لتوفير مرافقين بحريين لضمان مرور آمن خارج البحر الأسود.

وشدد شويغو في تصريحاته على أن قوات بلاده أوجدت "الشروط اللازمة للاستئناف الكامل لحركة السكك الحديدية بين روسيا ودونباس وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم"، وبدأت في تسليم البضائع إلى المدن الأوكرانية ماريوبول وبيرديانسك وخيرسون على امتداد 1200 كيلومترٍ من خطوط السكك الحديدية التي أُعيد فتحها. وكان إنشاء ما يسمى "بالممر البري" بين روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، جزءاً رئيسياً من استراتيجية روسيا منذ بدء هجومها.

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زيلينسكي يزور جبهات القتال لرفع الروح المعنوية للجنود

وضع غامض في سيفيرودونيتسك

ميدانيا، يستعر القتال في مدينة سيفيرودونيتسك أكبر مدينة في إقليم لوهانسك بين الجيشين الأوكراني والروسي وسط تضارب في الأنباء وغموض بشأن وضع المدينة. فبعد "تقدم" أعلن عنه الجانب الأوكراني باستعادة أجزاء سقطت بيد الروس، أقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الصحافيين في كييف بأن الوضع في المدينة "صعب" على الجبهة الشرقية، مضيفا أن "جنودنا لا زالوا يسيطرون على سيفيرودونتسك والقتال مستمر في الجزء الشرقي منها".

في المقابل أعلن وزير الدفاع الروسي شويغو عمّا اعتبره "تحريراً كاملاً" للمناطق السكنية في المدينة. وقال في تصريح موجز بثّه التلفزيون إنه "تم تحرير مناطق سيفيرودونتسك السكنية بالكامل ... وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة".

وبحسب وزير الدفاع الذي باتت إطلالاته نادرة منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، فان موسكو تسيطر حاليا على 97% من منطقة لوهانسك الأوكرانية التي تقع سيفيرودنتسك ضمنها. وقال "تم تحرير مدينتي ليمان وسفياتوغيرسك وكذلك 15 مدينة أخرى".

وإذا ما تأكد الأمر وتمت السيطرة على هاتين المدينتين بالفعل، فسيكون ذلك تقدما مهما لروسيا، لكونه سيزيح آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك الرمزية ونحو كراماتورسك عاصمة منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز)

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