 القبطانة الألمانية راكيته تواجه السجن مجددا في إيطاليا | أخبار | DW | 17.07.2019

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أخبار

القبطانة الألمانية راكيته تواجه السجن مجددا في إيطاليا

بعد رفع الإقامة الجبرية عنها إثر اعتقالها لقيادتها سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3" إلى جزيرة لامبيدوزا لتمنح المهاجرين فرصة الوصول إلى اليابسة، قدم الادعاء العام طعنا بقرار الإفراج عن كارولا راكيته، حسب مصادر إعلامية.

Köln Mahnwache für Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete (dpa)

ذكرت وكالات أنباء إيطالية اليوم الأربعاء (17 تموز/يوليو 2019) أن الادعاء العام الإيطالي قدم طعنا على قرار الإفراج عن  كارولا راكيته قبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش3" التي كانت تحمل على متنها اكثر من 40 شخصا من المهاجرين أنقذتهم السفينة من الغرق وسط البحر المتوسط.

وذكرت وكلات أنباء إيطالية أن الادعاء العام في مدينة أغريغنتو الصقلية سلم اليوم الأربعاء الطعن لمحكمة النقض في روما، أعلى محكمة في إيطاليا.

مختارات

من جانبه، أكد محامي الألمانية كارولا راكيته تقديم الادعاء العام للطعن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، موضحا أن إجراء الطعن مستقل عن الاستجواب الذي ستخضع له موكلته غدا الخميس في أغريغنتو.

وكان متحدث باسم منظمة "سي ووتشالألمانية الإغاثية، روبن نويغباور، ذكر من قبل أنه ليس من المحتمل أن يتم القبض مجددا على راكيته. وأصبحت راكيته متهمة جنائيا في إيطاليا في 29 من حزيران/يونيو الماضي، بعدما أبحرت بسفينة الإنقاذ التي كان على متنها 40 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، رغم حظر السلطات الإيطالية ذلك.

وقد تم وضع راكيته قيد الإقامة الجبرية لدى وصولها، ولكن أحد قضاة التحقيق ألغى ذلك في الثاني من تموز/يوليو الجاري، مما أثار غضب وزير الداخلية الإيطالي اليميني الشعبوي ماتيو سالفيني.

وتواجه راكيته جلسة استجواب من قبل ممثلي الادعاء  في أغريغينتو غدا الخميس. وكان سالفيني قد منع السفينة من دخول المياه الإيطالية مهددا الربانة راكيته بالاعتقال إذا فعلت ذلك.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.ا)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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