 القبض على نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي وسط تحقيقات بالفساد | DW الأخبار | DW | 10.12.2022

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DW الأخبار

القبض على نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي وسط تحقيقات بالفساد

جرى القبض على أحد نواب رئيس البرلمان الأوروبي،  المشرعة اليونانية إيفا كايلي، على صلة بتحقيقات في الفساد في بلجيكا.

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