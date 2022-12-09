القبض على نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي وسط تحقيقات بالفساد

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جرى القبض على أحد نواب رئيس البرلمان الأوروبي، المشرعة اليونانية إيفا كايلي، على صلة بتحقيقات في الفساد في بلجيكا.
أوقفت النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي، في بروكسل في إطار تحقيق في شبهات فساد رجحت مصادر اعلامية أنها تتعلق بقطر.
أوقفت بلجيكا أربعة أشخاص وصادرت أموالا ومعدّات إلكترونية وهواتف في إطار تحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي مرتبط دولة خليجية "حاولت التأثير على القرارات السياسية والاقتصادية" للبرلمان الأوروبي من خلال أموال وهدايا..
بعد توقيف نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي وبرلماني أوروبي آخر بسبب شبهات فساد مرتبطة بدولة قطر، أكدت كتلتا كل من الخضر والاشتراكيين في البرلمان الأوروبي رفضهما إعفاء القطريين من تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي.
في خضم الجدل حول استضافة قطر لمونديال 2022، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يحث "الفيفا" على المساعدة في تعويض أسر العمال، الذين لقوا حتفهم في قطر خلال الاستعدادات لكأس العالم. كما دعا البرلمان الدوحة لإلغاء تجريم المثلية.
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