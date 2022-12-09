القبض على نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي على خلفية فساد مرتبط بـ"دولة خليجية"

علمت وكالة الأنباء الألمانية أنه جرى القبض على أحد نواب رئيس البرلمان الأوروبي، المشرعة اليونانية إيفا كايلي، على صلة بتحقيقات في الفساد في بلجيكا. وجاءت الأنباء بعدما أعلن حزبها حركة (باسوك) الاشتراكية اليونانية، مساء أمس الجمعة (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2022) أنه تم طرد كايلي من الحزب وسط تحقيقات المدعي العام البلجيكي مع العديد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في الفساد في البرلمان الأوروبي.

وتم أمس الجمعة، تنفيذ 16 عملية تفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالقضية وتم اعتقال خمسة أشخاص، وفقا لمكتب الادعاء العام في بروكسل. وشملت التحقيقات منظمة إجرامية ومزاعم فساد وغسل أموال.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القضية تتعلق بمحاولات استغلال نفوذ من جانب دولة قطر.

يشار إلى أن المشرعة اليونانية من بين 14 نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي.

وألقت كايلي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر كلمة في البرلمان بشأن كأس العالم لكرة القدم المقام في قطر، قائلة إن الفعالية هي "دليل على كيف أن الدبلوماسية الرياضية يمكنها تحقيق تحول تاريخي في الدول بتنفيذ إصلاحات ألهمت العالم العربي".

كما التقت كايلي وزير العمل القطري على بن صميخ المري، وفقا لتغريدة من جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى قطر كريستيان تودور.

وقال المدعي العام البلجيكي، أن مشرعا أوروبيا سابقا بين من يخضعون للتحقيق أيضا. وصادرت السلطات المحلية خلال عمليات التفتيش في جميع أنحاء بروكسل، 600 ألف يورو (633 ألف دولار) نقدا، إلى جانب أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.

خ.س/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)