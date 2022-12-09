 القبض على نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي على خلفية فساد مرتبط بـ″دولة خليجية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.12.2022

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القبض على نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي على خلفية فساد مرتبط بـ"دولة خليجية"

أوقفت النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي، في بروكسل في إطار تحقيق في شبهات فساد رجحت مصادر اعلامية أنها تتعلق بقطر.

قاعة البرلمان الأوروبي في بروكسل

يدور التحقيق حول تصرفات "دولة خليجية" يشتبه في أنها "تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة"

علمت وكالة الأنباء الألمانية أنه جرى القبض على أحد نواب رئيس البرلمان الأوروبي، المشرعة اليونانية إيفا كايلي، على صلة بتحقيقات في الفساد في بلجيكا. وجاءت الأنباء بعدما أعلن حزبها حركة (باسوك) الاشتراكية اليونانية، مساء أمس الجمعة (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2022) أنه تم طرد كايلي من الحزب وسط تحقيقات المدعي العام البلجيكي مع العديد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في الفساد في البرلمان الأوروبي.

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"ألمانيا لم تتخذ إجراءات كافية في محاربة الرشوة"، كما أن استجابتها لتوصيات مناهضة الفساد الصادرة منذ 2015 "منخفضة للغاية بشكل كبير". لم يصدر هذا الكلام عن حزب معارض بل "هيئة مناهضة الفساد" في مجلس أوروبا.

قالت شبكة من الصحفيين الاستقصائيين إنها حصلت على مجموعة من الملفات المسربة تكشف عن نقاط ضعف كبيرة في الحرب العالمية ضد عمليات غسل الأموال الدولية.

وتم أمس الجمعة، تنفيذ 16 عملية تفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالقضية وتم اعتقال خمسة أشخاص، وفقا لمكتب الادعاء العام في بروكسل. وشملت التحقيقات منظمة إجرامية ومزاعم فساد وغسل أموال.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القضية تتعلق بمحاولات استغلال نفوذ من جانب دولة قطر.

 يشار إلى أن المشرعة اليونانية من بين 14 نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي.

وألقت كايلي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر كلمة في البرلمان بشأن كأس العالم لكرة القدم المقام في قطر، قائلة إن الفعالية هي "دليل على كيف أن الدبلوماسية الرياضية يمكنها تحقيق تحول تاريخي في الدول بتنفيذ إصلاحات ألهمت العالم العربي".

كما التقت كايلي وزير العمل القطري على بن صميخ المري، وفقا لتغريدة من جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى قطر كريستيان تودور.

وقال المدعي العام البلجيكي، أن مشرعا أوروبيا سابقا بين من يخضعون للتحقيق أيضا. وصادرت السلطات المحلية خلال عمليات التفتيش في جميع أنحاء بروكسل، 600 ألف يورو (633 ألف دولار) نقدا، إلى جانب أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.

خ.س/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)

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    الكاتب: خالد سلامة


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